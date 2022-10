Baugesuch für neues Bahnhofgebäude liegt auf

Schöftland Schöftland erhält neues Bahnhofgebäude samt Wohnungen für 21 Millionen Franken Die Pläne für die Aufwertung des Bahnhofareals werden konkret. Schöftland erhält ein neues Bahnhofsgebäude inklusive ÖV-Drehscheibe. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 14.10.2022, 21.47 Uhr

Die beiden Gebäude beim Bahnhof Schöftland werden abgerissen. Bild: Natasha Hähni

Es geht vorwärts mit dem neuen Bahnhof Schöftland – seit Freitag kann das Baugesuch für die künftige «ÖV-Drehscheibe» eingesehen werden. Die Bauherrin, die Eiffage Suisse AG, plant für rund 21 Millionen Franken ein sechsgeschossiges Gebäude. Für das Projekt muss jedoch die eine oder andere Baute weichen: Laut Projektbericht kommen das Haus an der Bahnhofstrasse 4, die Perronüberdachung und das Gebäude mit Relaisraum gleich bei den Gleisen weg. Zudem werden auch das öffentliche Toilettengebäude und die Veloabstellanlagen abgerissen. Also eigentlich alles, was sich zurzeit im rund 2500 Quadratmeter grossen Bauperimeter befindet.

Der geplante Neubau bringt laut Mathias Grünenfelder von der Aargau Verkehr AG (AVA) viele Vorteile: «Für unsere Kundinnen und Kunden verbessert sich damit unser Dienstleistungsangebot am Bahnhof.» So werde die AVA diese gezielt in den neuen Räumlichkeiten im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss des Neubaus ausbauen, «sodass die Fahrgäste von einem modernen und zeitgemässen Dienstleistungszentrum, inklusive Verkaufsstelle von nationalen und internationalen Fahrausweisen und Artikel für den täglichen Bedarf», profitieren können.

Gemeinde verkauft zwei Liegenschaften Das Budget 2023 der Gemeinde wird dank Buchgewinn aus dem geplanten Verkauf zweier Liegenschaften nicht noch röter. Betroffen ist erstens das Gebäude Bahnhofstrasse 4 (Abriss für neuen Bahnhof). Zweitens das Gebäude Schützenmattweg 4 (Ludothek) – darüber muss die Gemeindeversammlung im November aber noch abstimmen.

Im ersten Obergeschoss und im EG sind laut Baugesuch neben der AVA auch weiteres Gewerbe und Dienstleistungsräume geplant. Die Geschosse zwei bis sechs sind für Wohnungen vorgesehen. Insgesamt werden 34 Wohnungen und gleich viele Parkplätze gebaut. Die Parkplätze werden ausschliesslich den Bewohnenden und dem eingemieteten Gewerbe zur Verfügung stehen.

Die meisten Wohnungen haben 3,5 Zimmer; vier Wohnungen 4,5 Zimmer und acht 2,5. Der Neubau (Lämmli Architektur AG) als Liegenschaft mit vier bis sechs Geschossen beschrieben. Das vierte und fünfte Obergeschoss erstreckt sich nicht über die gesamte Fläche, sondern sind in Längsrichtung abgetreppt. Auf diese Weise wird eine Eingliederung in das historische Ortsbild, welches im Bauinventar der schützenswerten Ortsbilder von nationaler Bedeutung eingetragen ist, gewährleistet. Zudem wird gemäss Baugesuch mit der Reduktion der Fläche Rücksicht auf die reformierte Kirche und das Schloss genommen. Beide historischen Bauten befinden sich in der Nähe des Bahnhofs. Das Flachdach des Neubaus wird laut Baugesuch extensiv begrünt.

Was die Umgebungsgestaltung betrifft, so ist im südlichen Bereich ein teilweise begrünter Ankunftsort mit Café und Sitzmöglichkeiten vorgesehen. «Die vier Aussenparkplätze, welche östlich angeordnet sind, können für Besucher und ‹Kiss and Ride› angeboten werden», heisst es im Baugesuch. Daran anschliessend sind Veloabstellplätze für die Anwohner, Besucherinnen und Besucher, sowie Arbeitnehmende von Unternehmen, die im Bahnhofsgebäude eingemietet sind, vorgesehen.

Weiterentwicklung des Aussenbereichs übernimmt die Gemeinde

Der Aussenbereich wird von der Gemeinde jedoch noch im Sinne der «intermodalen ÖV-Drehscheibe» weiterentwickelt. Das heisst, dass hier verschiedene Verkehrsträger zusammenkommen: Bahn, Bus, Velo, Autos, Fussgänger. Vor allem der Ankunftsbereich, der die Bahnhofstrasse gegen Süden und Osten fortsetzt, wird zurzeit von der Gemeinde geplant – es soll unter anderem ein Begegnungsplatz entstehen. Dafür hat die Gemeindeversammlung im Sommer einen Planungskredit von 93'000 Franken bewilligt.

Die Weiterentwicklung dieses Bereichs ist auch im Sinne der AVA, wie Mathias Grünenfelder bestätigt: «Mit der Neuanordnung des Bahnhofes, inklusive Buswendeschlaufe, profitieren zudem die von Bus auf Bahn umsteigenden Fahrgäste von kurzen und witterungsgeschützten Wegen.» Noch bis zum 14. November können die Pläne auf der Gemeinde eingesehen werden.

Neben dem Bahnhof sollen auch die Perron- und Gleisanlagen erneuert werden. «Über den zeitlichen Rahmen können wir diesbezüglich noch keine Angaben machen, da dieser auch mit der künftigen Gestaltung der Depot- und Werkstattgleise zusammenhängt», ergänzt Grünenfelder. Gespräche über den künftigen Standort des Depots und der Werkstatt laufen, nachdem die Gemeinde das Projekt Hegmatte im Frühling gestoppt hat.

