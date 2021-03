Schmiedrued-Walde So klingt der Corona-Lockdown auf dem Hackbrett: Diese Aargauer Virtuosin verarbeitet ihn musikalisch Nach dem Schock von nur 2 Franken und 30 Rappen Entschädigung pro Tag, wurde die 69-jährige Musikerin Barbara Schirmer erfinderisch. Und liess sich musikalisch inspirieren. Flurina Dünki 25.03.2021, 17.30 Uhr

Oft lächelt Barbara Schirmer, wenn sie auf dem Hackbrett spielt. Selbst dann, wenn sie sich gerade sehr konzentrieren muss. Und ihre Kompositionen erfordern viel Konzentration, denn mit je zwei Schlägeln in jeder Hand zu spielen ist allerhöchste Kunst, selbst wenn es bei der Virtuosin, die zwischen Bauernhöfen in Schmiedrued-Walde wohnt, wie ein Kinderspiel aussieht.

Im Musikatelier von Hackbrett-Virtuosin Barbara Schirmer. Flurina Dünki

Sie ist die einzige Musikerin, die diese Technik beherrscht. Mit dieser spielt die 69-Jährige eine Musik, die ihre Wurzeln in der Volksmusik hat und andere Musikstile wie Jazz, Improvisation und Klangmalereien einfliessen lässt; es entsteht Schirmers charakteristische «neue alpine Musik».

Ein paar Franken Erwerbsausfallentschädigung

Vor einem Jahr hatte sie nichts zu lachen. Sie war eine von zahlreichen Selbstständigerwerbenden, die nur etwas über zwei Franken täglich zugesprochen bekamen. Dies weil die Ausgleichskasse nicht das tatsächliche, sondern das hinterlegte Einkommen als Berechnungsgrundlage nahm. 2 Franken und 30 Rappen, so die Abrechnung, würde sie pro Tag erhalten. «Ich musste nur noch heulen», erinnert sie sich an den Tag, an dem sie das Couvert öffnete.

«Ich habe ein Leben lang gearbeitet, meine Steuern immer ehrlich angegeben – und das ist der Lohn.»

Bald erfuhr sie, dass sie damit nicht alleine dastand: «Sämtliche Musiker, die ich kenne, machten ähnliche Erfahrung.» Später erhielt sie finanzielle Unterstützung Später erhielt sie finanzielle Unterstützung von Swisslos-Kultur Kanton Aargau. Auch die dortige Beratung sei nett und kompetent gewesen.

Reges Interesse an «frischen Sommerohren»

Doch Trübsal blasen gehört nicht zu Barbara Schirmers Repertoire. «Wenn ich wegen etwas ufe Gring bekomme, dann nehme ich gleich den nächsten Anlauf», sagt sie, während sie am grossen Tisch ihres Ateliers in der ehemaligen Schür-Mühle sitzt. Dort, wo die Schürmüli Musig einst geboren wurde und sie mit Partner Willi Duss wohnt.

Am Fenster die Hackbretter, auf der Kommode ein Heer von filigranen Stöcken, die einen aus dem Appenzellerland, andere aus Ungarn, Weissrussland oder China. Statt in sich zu versinken, machte sie im Corona-Sommer, was möglich war. Sie rief die Sommerkonzerte «Frische Sommerohren» ins Leben, in dessen Rahmen Private sie und den Cellisten Carlo Niederhauser für ein Konzert unter freiem Himmel buchen konnten.

Und im Winter vollendete sie ein CD-Projekt, das 2019 seinen Ursprung genommen hatte. «Zeitverlust» heisst das Album treffenderweise, das vor Kurzem veröffentlicht wurde und verschiedenen Formen von Zeitempfinden musikalisch erlebbar macht. Für die Freiluftkonzerte konnte den Sommer über das Duo oder Schirmer als Solopart gebucht und dazu Gäste in den Garten eingeladen werden.

Die Gelegenheit wurde ergriffen, es seien «lauschige Musikabende mit neuen Begegnungen» entstanden, wie die Musikerin erzählt. Einen Auftritt gabs gar auf dem Muotataler Stoos. Alle Beteiligten hätten dabei gemerkt: «etwas ist noch möglich». Die Leute hätten diese Schlupflöcher der Mini-Veranstaltungen gerne genutzt. Diese Sommerauftritte hätten sie «genährt, bis in den Winter hinein». Doch jetzt, meint sie, hätte sie nichts gegen einen neuen Schub frische Nahrung. Hackbrett-Stunden kann sie momentan wieder geben, doch Auftritte, manche davon vom Vorjahr verschobene, werden erneut im Kalender nach hinten gerückt.

Der Schauder muss noch etwas warten

So sind ihre nächsten Auftritte mit dem musikalischen «Schauerspiel» Bel Veder vom April bereits in den September verschoben worden. Mit dem Buchautor Mirko Beetschen wäre sie dann etwa im Hotel Vitznauerhof und auch in Berlin aufgetreten. Während der Berner Autor aus seinem Schauerroman Bel Veder liest, untermalt die Virtuosin die Passagen mit ebenso frostig-gruseligen Hackbrettklängen. Selbst der Schauder ist zu Coronazeiten ein Luxus:

In zwei Stücken, die auf der CD «Zeitverlust» zu hören sind, verarbeitet Barbara Schirmer den Lockdown, der sie immer noch fest im Griff hat.

«Dieser wird länger und länger und während dem verstricken sich Verlust und Lust auf seltsam irritierende Weise.»

Denn Corona wirkt sich nicht nur in negativer Weise auf ihr (Künstlerinnen-)Leben aus. So gibt auch ein witziges Musikstück, «in dem ein traditioneller Ländler in die Unberechenbarkeit der Gegenwart gerät», so die Worte der Komponistin, die in ihrer Mühle-Stube auch gleich ihr improvisiertes Tonstudio hat.

Einen fast meditativen Zeit-Reigen hört man im Stück «Kau-Trance», das von wiederkäuenden Schmiedrueder Kühen auf der Wiese vor Barbara Schirmers Mühle inspiriert ist, die auch gerne dem Hackbrettspiel lauschen. Ursprünglich hatten sie und Carlo Niederhauser vorgehabt, ihre Kompositionen erst vor Publikum zu spielen und dann im Studio aufzunehmen. «Nun ist es eben umgekehrt.» Infos zur CD «Zeitverlust» gibt es auf www.hackbrett.com