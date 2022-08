Motocross-Rennwochenende in Schmiedrued trotz Regen ein Erfolg

Schmiedrued-Walde Regen lässt die Motocross-Organisatoren improvisieren – mit Erfolg Zuerst fast wegen Trockenheit abgesagt, war das 34. Motocross ob Schmiedrued-Walde wegen Regen schliesslich einen halben Tag kürzer als normal. Die Rennen vom Samstagnachmittag mussten gestrichen werden, die Seitenwagen fuhren stattdessen am Sonntag. Fahrer aus dem nahen Ausland wie auch Lehrlinge aus der Region konnten mit ihren Töffs auf die Piste. Peter Weingartner 21.08.2022, 18.51 Uhr

Das Rattern der Motoren kehrte am Wochenende ins Ruedertal zurück. Peter Weingartner

Wenn der Morast zur unfreiwilligen Rast im Moor wird, weil der Töff im seifigen Brei nicht mehr kann, dann ist der Moment gekommen: Die Rennen vom Samstagnachmittag sind abgesagt. «Keine zehn Prozent schafften die ganze Runde», sagt André Merz, der erste Präsident des Motoclubs Ruedertal und am 34. Motocross auf der Nütziweid für das Programm verantwortlich.

«Wenn wir weiterfahren, geht der Parcours ganz kaputt», sagt Merz nach dem Mittag und hofft auf Erholung. Das geht nicht ohne Arbeit: Der Schlick muss an den Pistenrand geschoben werden. «Es löscht dir fast ab», sagt er, der selber international als Seitenwagenpassagier unterwegs war. Zumal immer wieder die Sonne spöttisch blinzelt. Der Ironie nicht genug: Vor anderthalb Wochen, so André Merz, habe man über eine Absage wegen Trockenheit diskutiert.

Flexibilität war bei den Organisatoren doppelt gefragt

Nun sitzt er mit Tanja Burkhardt vom Rennbüro über dem Sonntagsprogramm, das leicht angepasst werden muss: «Die Seitenwagen wollen jetzt am Sonntag fahren.» Auch anderes ist neu am diesjährigen Motocross. Der langjährige Speaker Marcel Kümmerli macht sich in der Festwirtschaft nützlich. Patric Schnegg, sein Nachfolger, fällt an seiner geplanten Premiere wegen eines Velounfalls aus. Severin Müller muss einspringen. «Wir sind ja flexibel», lacht André Merz.

Tanja Burkhardt und André Merz. Peter Weingartner

Es hat sich gelohnt: Am Sonntag geniessen die Organisatoren Fahrerlob für die Piste. Unter dem pflotschigen Erdmus ist die Erde mürbe. Was zeigt: Der Regen ist noch nicht tief gedrungen. Gestern Morgen knattern und röhren die Motoren, und auch die Nase bekommt eine Ladung, sagen wir, Sinneseindrücke in Gasform, ab: Musik und Wohlgeruch für die Fans.

Aber auch das Auge darbt nicht. Dafür sorgen die Gefährte der Plauschklasse. Da waren wahre Tüftler am Werk. Martin Maurer hat ein Gefährt, mit dem er 1984 mit Elektromotor an der Tour de Sol dabei war, umgebaut: Motor Jahrgang 1948, Rasenmähertank, Vorkriegs-Haar-Aff als Sattel. Um bloss zu nennen, was auch ein Laie sieht.

Lehrlinge aus der Region leben ihr Bastlergen aus

Daniel Bolliger hat für seinen Töff viel geschweisst. Und geschwitzt. «Ich habe Freude am Basteln, als Ausgleich zu einem strengen Tag», sagt der Landwirt in Ausbildung. Ebenfalls ein Stift, Töffmechaniker im vierten Lehrjahr, ist Kevin Leu. «Den Rahmen hab ich aus dem Alteisen gezogen», sagt er. Und dann hat er wundersamst aus einem Töfflimotor mit normal 0,8 PS Leistung einen solchen mit 15,5 PS gemacht. Durchaus motocrosspistentauglich, und, wie alle Modelle dieser Kategorie: Objekt der Bewunderung.

André Merz ist froh um das Sonntagswetter: «Es sind Fahrer aus den Nachbarländern da, und die wollen fahren.» Auch der Ruedertaler Hofglacenproduzent kommt einigermassen auf seine Rechnung. Wie die rund 2500 Motocrossfans auf der Nütziweid.