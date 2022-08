Schmiedrued Nun also doch: Scheinzypressen beim Friedhof müssen Gemeinschaftsgrab weichen Die Gemeindeversammlung stimmte im November im zweiten Anlauf einem Kredit für den Bau eines Gemeinschaftsgrabs zu. Aber nur unter der Bedingung, dass die beiden alten Bäume stehen bleiben. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 30.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So sollte das Gemeinschaftsgrab laut Baugesuch später aussehen. Die beiden Zypressen im Hintergrund müssen nun aber gefällt werden. Bild: zvg

Gleich zwei Mal stimmten die Schmiedrueder Stimmberechtigten über einen Verpflichtungskredit über 95'000 Franken ab. Die Befürchtung war zu gross, dass das Wurzelwerk der beiden riesigen Bäume, die an der Kopfseite des Rasenstücks gedeihen, durch die Bauarbeiten beschädigt werden könnten. So wurde beim ersten Anlauf an der Sommergmeind 2021 statt der Kredit durchgewunken, ein Rückweisungsantrag angenommen. Eine Möglichkeit ohne Baumverlust sollte geprüft werden.