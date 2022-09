Schmiedrued Kampfwahl um Gemeinderatssitz – warum sich diese beiden wählen lassen wollen Mit Thomas Pierrehumbert und Martin Vinzens stellen sich in Schmiedrued gleich zwei Kandidaten für die Ersatzwahl um den freiwerdenden Sitz im Gemeinderat. Wir stellen die beiden vor. Pascal Bruhin 02.09.2022, 05.00 Uhr

Wer wird als fünftes Mitglied in den Schmiedrueder Gemeinderat stossen? Die Stimmberechtigten haben gleich zwei Kandidaten zur Auswahl. Bild: Britta Gut

(23.März 2021)

Während andere Gemeinden Mühe haben, ihren Gemeinderat vollständig zu bekommen, sieht es im Ruedertal ganz anders aus. In Schmiedrued stellen sich nun gleich zwei offizielle Kandidaten zur Wahl für den freiwerdenden Sitz von Peter Stalder, der aus gesundheitlichen Gründen zurücktritt. Im Interview mit der AZ erzählen die beiden potenziellen Nachfolger Thomas Pierrehumbert und Marin Vinzens, was sie zum Schritt bewegt hat, sich der Wahl vom 25. September zu stellen.

Sie sind beide parteilos. Welche Partei widerspiegelt aber am ehesten Ihre Standpunkte und Überzeugungen?

Thomas PIerrehumbert identifiziert sich am ehesten mit den Überzeugungen der GLP. Bild: zvg

Thomas Pierrehumbert: Als Unternehmer waren meine Eltern liberale FDP-Wähler, in diesem Umfeld bin ich aufgewachsen. Heute sympathisiere ich mit den Grünliberalen, da sie liberale Politik mit stark gewichtetem Umweltschutz betreiben. Wie wichtig der Schutz unserer Lebensgrundlagen ist, konnte man diesen Sommer wieder eindrücklich erleben.

Sein Kontrahent Martin Vinzens findet sich von der Mitte am besten vertreten. Bild: zvg

Martin Vinzens: Pauschal kann man mich in keine Schublade stecken. Ich verfolge die Debatten der Parteien jeweils mit Interesse und versuche jede Sichtweise und Gegenargumentation zu verstehen und nachzuvollziehen. Am ehesten würde ich mich selber als in der Mitte bezeichnen. Ich sehe die Position der Mitte als ein verbindendes und unterstützendes Element für den Gemeinderat.

Wie und wann ist es dazu gekommen, dass Sie in Schmiedrued wohnen?

Pierrehumbert: Ich habe mein ganzes Leben in Städten gewohnt (20 Jahre in Luzern, knapp 20 Jahre in Zürich). Während des Corona-Lockdowns haben ich und mein Lebenspartner (heute Ehemann) gemerkt, dass wir die geschlossenen Bars, Clubs, Museen usw. gar nicht vermissen. Wir haben uns aber einen Garten und mehr Freiraum gewünscht. Beides und noch mehr haben wir in Schmiedrued gefunden.

Vinzens: Geboren wurde ich in Aarau, aber sobald ich reisefertig war, so nach vier Tagen, wurde ich ins Obere Ruedertal gebracht. Seitdem wohne ich hier. Es ist das Ländliche, die Geräusche von Kuhglocken, die Luftqualität, allgemein gesagt die Lebensqualität, die mir besonders gefallen und mich hier leben lassen. Es ist nicht so anonym wie in der Stadt, man kennt einander.

Was bedeutet Schmiedrued für Sie?

Pierrehumbert: Schmiedrued ist vielfältig. Es ist schon ein Unterschied, ob man unten in der Matt, in Walde oder in Schiltwald wohnt. Es gibt viele interessante Individualisten, die verschiedenste Projekte betreiben. In Schmiedrued findet man den Platz, um seine Träume auszuleben. Es gibt aber auch ein starkes Gemeinschaftsgefühl, man hilft sich gegenseitig bei Schwierigkeiten. Das Vereinsleben ist stark und vielfältig: vom Turnverein (Beachvolley in der Badi) über die Landfrauen bis zum Motocross kann man vieles finden. Auch die Badi Walde (ein absolutes Kleinod im Sommer) wird von einem Verein getragen und in vielen Stunden freiwilliger Arbeit in Schuss gehalten. Auch ich habe die Chance gepackt und mich für die Finanzkommission gemeldet, als jemand gesucht wurde. Mein Mann macht als Sanitäter bei der Feuerwehr Rued mit. Nicht zuletzt bieten die wunderbaren Wälder auf dem Gemeindegebiet grossartige Rückzugsorte für Pflanzen, Tiere und Menschen. Und wenn man doch einen grösseren Laden oder etwas Stadtleben braucht, ist man vom zentral gelegenen Schmiedrued schnell in einer Stadt.

Vinzens: Hier, in Schmiedrued, sind meine Wurzeln, hier bin ich aufgewachsen und zur Schule gegangen. Es ist mein Zuhause. Jedes Mal, wenn man auswärts ist, kommt man gerne zurück in diesen idyllischen, ruhigen und erholsamen Ort. Mit Schmiedrued verbinde ich viele Erinnerungen, die mich geprägt haben. Auch meine Naturverbundenheit verdanke ich diesem Umstand. Ich spüre, dass ich hier hingehöre und mir Schmiedrued am Herzen liegt. Das merke ich auch beim Studieren unserer Talgeschichte Rued.

Warum kandidieren Sie für den Gemeinderat?

Pierrehumbert: Da sich bis kurz vor der Frist niemand für den freien Sitz gemeldet hatte, wurde ich von der Frau Gemeindeammann angefragt, ob ich nicht kandidieren möchte. Als Mitglied der Finanzkommission kenne ich den Gemeindebetrieb schon ein wenig. Ich habe mich darüber informiert, wie viel Aufwand das Amt wohl mit sich bringen wird und ob ich das leisten kann und möchte. In meiner Familie haben schon mehrere Mitglieder Ämter ausgeübt. Mein Grossvater war Gemeinderat, eine meiner Schwestern war Friedensrichterin. Nach reiflicher Überlegung und Rücksprache mit meinem Mann habe ich mich für eine Kandidatur entschieden. Ich habe mich schon oft in verschiedenen Vereinen (Pfadi, Jugendgruppen, Rugby) engagiert und denke, dass das Amt als Gemeinderat sicher auch sehr spannend und lehrreich ist.

Vinzens: Für mich ist der Zeitpunkt ideal, ich habe richtig Lust und bin voll motiviert. Der schnelle Wandel lässt einen nachdenklich werden hinsichtlich der Zukunft. Mir ist es wichtig, nicht nur zu reden, sondern auch etwas zu tun. Wie viele junge Leute mache auch ich mir Gedanken über die Zukunft. Es gibt mehrere Argumente für die Kandidatur in den Gemeinderat. Ein Aspekt ist zum Beispiel, den eigenen Blickwinkel zu ändern. Bisher kenne ich die Pflichten des Bürgers. Gerne würde ich die Perspektive wechseln und auch die andere Seite, diejenigen der Gemeinde, verstehen. Welche Pflichten erfordern welche Massnahmen, und sind diese wirkungsvoll oder gehen sie am Ziel vorbei. Mit meinen Stärken wie Beharrlichkeit, analytisch zu denken, mich zurücknehmen und zuhören zu können würde ich mich ins Team einbringen. Viele Probleme und Abläufe sind auf der grossen Weltbühne genauso wie im Kleinen.

Welches Ressort würden Sie gerne übernehmen? Und wieso?

Pierrehumbert: Alle Ressorts bieten spannende Aufgaben. Gerne würde ich das freiwerdende Ressort von Peter Stalder übernehmen. Mein Vater hatte ein Unternehmen im Bereich Tiefbau, ich bin also mit den Fragestellungen bei Strassen und Wegen schon etwas vertraut. Vor allem aber der Bereich Gewässer, Drainagen und Wasserversorgung verspricht sehr interessant zu werden. Ist Schmiedrued vorbereitet auf zukünftig heftigere Starkniederschläge? Ist unsere Wasserversorgung auch im nächsten Hitzesommer ohne Niederschlag sicher? Wie können wir unsere Wasserversorgung sinnvoll mit Nachbargemeinden vernetzen? Diese Fragen werden in den nächsten Jahren sicher ausgiebig diskutiert werden.

Vinzens: Damit habe ich mich schon vor der Anmeldung für den Gemeinderat beschäftigt. Aufgrund meiner Interessen und Vorlieben würde sich natürlich alles, was mit Umwelt, Energie, Wasser und Natur zu tun hat, anbieten. Aber als Horizonterweiterung bin ich auch bereit, mich in etwas Unbekanntes einzuarbeiten. Es werden interessante Zukunftsfragen entstehen, womit man sich beschäftigen sollte.

Was wollen Sie persönlich für die Zukunft der Gemeinde beitragen?

Pierrehumbert: Zunächst möchte ich gute, solide Arbeit im Gemeinderat leisten. Ich möchte mithelfen sicherzustellen, dass die Schmiedruederinnen und Schmiedrueder immer genügend Wasser für ihren Haushalt, aber auch für ihren Garten oder ihre landwirtschaftlichen Kulturen haben. Unser Wohnhaus steht selbst direkt an der Ruederchen, und wir helfen mit, indem wir die Ufer pflegen und versuchen naturnah zu gestalten. Auch haben wir schon viel Abfall aus dem Bach gefischt, der leider immer wieder den Weg ins Gewässer findet. Da Schmiedrued oft über dem winterlichen Nebel liegt und wir viele landwirtschaftliche Betriebe haben, könnte sich Schmiedrued vielleicht in Zukunft sogar als Solar- und Biogasenergie-Dorf etablieren. Das wäre ein sehr spannendes Projekt.

Zur Person: Thomas Pierrehumbert Der 42-Jährige arbeitet als Lehrer an der Realschule in Kölliken. Erst 2015 schloss er als Quereinsteiger das Lehrerseminar ab. Zuvor war er nach seinem Betriebswirtschaftsstudium fast zehn Jahre lang in verschiedenen Positionen in der Zürcher Finanzbranche tätig. Mit seinem Ehemann, der als Pflegefachmann arbeitet, wohnt er seit wenigen Jahren in Schmiedrued. Bevor es sein Haus gekauft hat, war das Paar viel oft auf Reisen. Nun sind der Unterhalt des Hauses und des dazugehörigen Gartens ihr grösstes Hobby. Rugby spielt Pierrehumbert zwar heute nicht mehr. Er versucht sich aber mit Velofahren und Kraftsport fit zu halten.

Vinzens: Es geht wohl vielen wie mir, wenn man den Zustand der Welt betrachtet: Man bekommt kein positives Gefühl. Trotzdem kann jeder auch etwas im Kleinen tun. Ich trage gerne dazu bei, die richtigen Weichen zu stellen, damit unser Schmiedrued für die Zukunft bestmöglich vorbereitet ist. Zukünftige Generationen sollten rückblickend heutige Entscheidungen verstehen können und sie vor allem als richtig empfinden. Damit auch zukünftige Generationen in dieser intakten Landschaft leben können und eine gute Infrastruktur zur Verfügung haben.

Was sind Ihrer Meinung nach die grössten Herausforderungen, die in den nächsten Jahren auf Schmiedrued zukommen?

Pierrehumbert: Die Finanzen im Lot zu halten ist in einer ländlichen Gemeinde immer eine Herausforderung. Wir leben allerdings in einer Zeit, in der wir uns über ganz grundsätzliche Bedürfnisse Sorgen machen müssen: Wasser und Energie. Ich denke in beiden Bereichen hat Schmiedrued viel Potenzial. Die Herausforderungen wird es sein, dieses Potenzial zum Wohle der Menschen auszuschöpfen, ohne die Natur unter Druck zu setzen.

Vinzens: Ich denke, eine grosse Herausforderung wird sein, die Selbstständigkeit der Gemeinde zu bewahren und den Steuerfuss zu senken. Weiter kann ich mich dazu nicht äussern, da ich mich zuerst in das bestehende Team integrieren und die gegebenen Strukturen kennen lernen muss. Aber in einem Jahr, denke ich, sollte diese Frage zu beantworten sein. Warten Sie ab, fragen Sie nach.

Zur Person: Martin Vinzens Der freiberufliche Polygraf hat das Glück, seine Leidenschaft zum Beruf gemacht zu haben. Für die Gemeinde durfte er seine Fähigkeiten bereits als Layouter des «Ruederblattes», dem Vorgänger des heutigen Gemeindeblatts «Schmiedrued Aktuell», unter Beweis stellen. Hobbys und Interessen hat der 29-Jährige viele. Er sei immer wieder fasziniert, welch kluge Köpfe es auf dieser Welt schon gab und mit welchen technischen Errungenschaften sich die auf uns zukommenden Probleme der Zukunft lösen lassen könnten. Zurzeit ist er täglich am Klavier anzutreffen. Daneben liest er gerne und versucht dann auch das Literarische musikalisch umzusetzen.

Kommt für Sie ein Fusion mit Schlossrued oder einer anderen Nachbargemeinde in Ihrer Amtszeit in Frage?

Pierrehumbert: Um die Lasten auf mehr Schultern zu verteilen, wäre eine Fusion mit einer Nachbargemeinde langfristig sicher sinnvoll.

Vinzens: Fusionen und Fusionsdiskussionen konnte man in den letzten Jahren öfters verfolgen. Grad jene rund um Aarau. Ich kann mir zurzeit keine Fusion vorstellen, obwohl ich sonst, im grösseren Rahmen, nicht für Abschottungspolitik bin. Aber unsere speziellen Gegebenheiten würden sich in der Anonymität verlieren. Denn Schmiedrued ist in vielerlei Hinsicht besonders. Eine gute Zusammenarbeit und enger Austausch sind auch auf anderen Ebenen möglich. Ich habe mit Schlossruedern die Schule besucht und darf im InoRued regionale Gewerbebetriebe kennen lernen. Solche Vernetzungen sind hilfreich.

Wieso sollten die Schmiedruederinnen und Schmiedrueder Sie wählen?

Pierrehumbert: Ich finde es toll, dass die Schmiedruederinnen und Schmiedrueder eine Wahl haben! Zu oft haben Gemeinden Mühe, überhaupt Kandidaten zu finden. Dass es nun eine Wahl gibt, sagt auch viel über die Verbundenheit und das Engagement der Schmiedruederinnen und Schmiedrueder aus. Für mich spricht, dass ich schon politische Erfahrung sammeln konnte, dass ich schon etwas Wissen über die Bereiche des freiwerdenden Ressorts mitbringe und dass ich gerne auch schwierige Aufgaben anpacke. Nicht zuletzt arbeite ich gerne mit Menschen, höre allen zu und nehme ihre Anliegen ernst. Das ist ein nicht zu unterschätzender Teil eines öffentlichen Amtes.

Vinzens: Schmiedrued-Walde ist meine Heimat, hier bin ich aufgewachsen. Ich freue mich, dank der Unterstützung der Gemeinde meine Fähigkeiten zur Verfügung stellen zu können. Schon meines Berufes wegen bin ich gewohnt, analytisch, vorausplanend, sehr genau im Millimeterbereich zu arbeiten. Meine Stärken sind Beharrlichkeit und Zuverlässigkeit. Dank meiner ruhigen Art fällt es mir leicht, konzentriert zu arbeiten und mich in Sachgebiete zu vertiefen. Ich bin motiviert, dieses Amt anzunehmen.