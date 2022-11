Schmiedrued Für Kita oder Co-Working: Schmiedrued will für 670'000 Franken die alte Post in Walde kaufen Das Gebäude liege sehr zentral und müsse laut Bau- und Nutzungsordnung erhalten bleiben. Ausserdem könne man den Platz gebrauchen. An der Gemeindeversammlung kommt nebst diesem Geschäft der Steuerfuss von 120 Prozent zur Abstimmung. Florian Wicki 08.11.2022, 05.00 Uhr

Die alte Post in Walde, an der Dorfstrasse 261, soll ins Eigentum der Gemeinde Schmiedrued übergehen. Bild: zvg

Der Schmiedrueder Gemeinderat will die Gelegenheit beim Schopf packen: Die alte Post des Ortsteils Walde an der Dorfstrasse 261 – unmittelbar neben dem Gemeindehaus – steht zum Verkauf. Das Gebäude sei in der Bau- und Nutzungsordnung der Gemeinde als Gebäude von kulturgeschichtlichem oder symbolischem Wert aufgeführt, erklärt der Gemeinderat in den Unterlagen zur Gemeindeversammlung vom 25. November.

Es müsse daher in seiner Substanz erhalten bleiben. Und weil Schmiedrued für die Liegenschaft sowieso Verwendung habe, beantragt der Gemeinderat die Zustimmung zum Kauf sowie einen Kredit in der Höhe von 670'000 Franken dafür.

Was genau mit dem 1925 gebauten 9,5-Zimmer-Haus mit 297 m2 Nutzfläche passieren soll, steht derweil noch nicht fest. Der Gemeinderat könnte sich aber vorstellen, in der Liegenschaft zum Beispiel Tagesstrukturen, einen Mittagstisch oder auch eine Spielgruppe zu eröffnen. Gleichzeitig sei das Haus aber auch prädestiniert, um Angebote im Alter, Co-Working-Arbeitsplätze und ähnliches anzubieten.

Ebenfalls kaufen möchte der Schmiedrueder Gemeinderat ein neues Bauamtsfahrzeug. Der jetzige «Lindner Unitrac»-Geländewagen wurde bereits 2005 erstanden und komme allmählich in die Jahre, so das Argument. In den letzten Jahren hätten sich die Schäden gehäuft. «Die Reparaturkosten beliefen sich auf mehrheitlich weit über 12’000 Franken pro Jahr.»

Da für die nächste Motorfahrzeugkontrolle ein «sehr hoher, für das Alter und den Zustand des Fahrzeugs unverhältnismässiger Aufwand» betrieben werden müsste, soll das Fahrzeug nun ersetzt werden. Dafür beantragt der Gemeinderat einen Kredit von 275’000 Franken.

Gemeindeverwaltung braucht teils mehr Stellen

Weiter soll die Gemeindeverwaltung von Schmiedrued einen Stellenplan erhalten. Dieser fusst grosso modo auf der Ist-Situation, sprich: Der Gemeindeverwaltung standen bisher 220 Stellenprozente zu, was sich auch nicht ändern soll. Selbiges gilt etwa für die 80 Stellenprozent der Abteilung Finanzen.

Änderungen gibt es aber, schreibt der Gemeinderat: «Bei der Abteilung Steuern, dem Bauamt und der Hauswartung weicht der Antrag für das Totalpensum von der Ist-Situation ab.» In diesen Bereichen sei davon auszugehen, dass aufgrund von sich abzeichnenden Mehrarbeiten, personellen Veränderungen und Neuorganisationen höhere Personalressourcen notwendig werden, dem wolle man zuvorkommen.

Aber nur wenn nötig; so verspricht der Gemeinderat, dass «bei einer gegenläufigen Entwicklung die bewilligten Maximalpensen nicht in Anspruch genommen werden».

Steuerfuss soll gleich bleiben

Und schliesslich stellt der Gemeinderat auch das Budget 2023 für Schmiedrued vor. Dieses weist bei einem Steuerfuss von unveränderten 120 Prozent einen Verlust von 184'550 Franken aus, was «wie so oft» an mehrheitlich nicht direkt beeinflussbaren Budgetpositionen liege.

So sei etwa der Beitrag aus dem kantonalen Finanz- und Lastenausgleich im Vergleich zum Vorjahr 55'000 Franken tiefer. Weiter müssen zum Beispiel die rund 40 Notebooks der Schule Schmiedrued ersetzt werden, was rund 36'000 Franken kostet.

Und schliesslich soll im Keller des Gemeindehauses eine Archivanlage eingebaut werden, damit die Akten der Gemeindeverwaltung ordnungsgemäss und geschützt aufbewahrt werden können. Dafür rechnet der Gemeinderat aber immerhin mit wachsenden Steuereinnahmen: So wird der Fiskalertrag mit rund 2,6 Millionen Franken um rund 120'000 Franken höher budgetiert als noch im Vorjahr.