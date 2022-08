Schmiedrued Bereits gefällt: Darum mussten die Scheinzypressen beim Friedhof nun doch dem Gemeinschaftsgrab weichen Die Gemeindeversammlung stimmte im November erst im zweiten Anlauf einem Kredit für den Bau eines Gemeinschaftsgrabs zu. Ein Rückweisungsantrag forderte, dass die Bäume erhalten bleiben. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren Aktualisiert 30.08.2022, 19.06 Uhr

So sollte das Gemeinschaftsgrab laut Baugesuch später aussehen. Die beiden Zypressen im Hintergrund müssen nun aber gefällt werden. zvg

Gleich zwei Mal stimmten die Schmiedrueder Stimmberechtigten über einen Verpflichtungskredit über 95'000 Franken ab. Die Befürchtung war zu gross, dass das Wurzelwerk der beiden riesigen Bäume, die an der Kopfseite des Rasenstücks gedeihen, durch die Bauarbeiten beschädigt werden könnten. So wurde beim ersten Anlauf an der Sommergmeind 2021 statt der Kredit durchgewunken, ein Rückweisungsantrag angenommen. Eine Möglichkeit ohne Baumverlust sollte geprüft werden.

Dem war dann auch so. An der November-Gmeind präsentierte der Gemeinderat eine überarbeitete Version des Bauprojekts, bei dem die alten Scheinzypressen dank geringerer Bautiefe erhalten bleiben können. Die Stimmbürgerinnen und -bürger stimmten dem Ansinnen des ersten Gemeinschaftsgrabs der Gemeinde auf dem Friedhof Schiltwald dann im zweiten Anlauf unter dieser Bedingung zu.

Wurzelteppich lässt sich nicht tieferlegen

Doch nun kommt alles anders, wie die Gemeinde schreibt. «Die angedachten Schutzmassnahmen für die Wurzeln können nicht wirksam umgesetzt werden», heisst es in einer Mitteilung. Die Bauarbeiten hätten zwar Mitte August aufgenommen werden können. Doch: «Bei der fachgerechten Abhumusierung der Baufläche ist bereits in einer geringen Tiefe das Wurzelwerk zum Vorschein gekommen.»

Der dichte Wurzelteppich aus dicken und sehr feinen Wurzeln erstrecke sich über weite Teile des Friedhofareals. Und dieser Wurzelteppich lasse sich nicht frei- und tieferlegen. Zu diesem Schluss sei auch ein Baumspezialist gekommen, der die Situation vor Ort beurteilt hat. «Nach eingehender Beratung und der Prüfung von Alternativen wurde entschieden, die beiden eigentlich gebietsfremden Scheinzypressen zu entfernen», schreibt die Gemeinde. Dieser Beschluss sei auch unter Berücksichtigung der sicherheitstechnischen Aspekten gefallen.

Aber immerhin: Nicht alle Bäume, die entlang der Friedhofsmauer an der Kantonsstrasse stehen, müssen weichen: «Die im südlichen Schild stehenden Scheinzypressen bleiben erhalten», verspricht die Gemeinde. Als Abgrenzung zur Strasse hin werde anstelle der beiden zu fällenden Bäume eine passende Bepflanzung erstellt.

Bäume wurden bereits am Montag gefällt

Wie Gemeindeschreiber Raphael Huber am Dienstag bestätigt, wurden die beiden Bäume nun bereits am Montag gefällt. Wichtig ist es ihm dabei zu betonen, dass diese Baumfällaktion mitnichten ein Buebetrickli seitens des Gemeinderats war. Der Gemeinderat habe im Vorfeld – und auch an beiden Gemeindeversammlungen, an denen das Geschäft behandelt wurde – immer klar kommuniziert, dass, je nach Gutachten einer Fachperson, die Bäume allenfalls dennoch gefällt werden müssten. «Eine Garantie konnte niemand geben», hält Huber fest.

Die beiden Scheinzypressen würden nun, wie versprochen, ersetzt. Jedoch nicht mit ihresgleichen, sondern mit einer einheimischen Baumart.

