Schmiedrued Arbeiten an der Zukunft: Wie soll Schmiedrued 2040 aussehen? Die Gemeinde entwirft derzeit ein neues räumliches Entwicklungsleitbild. Frau Gemeindeammann Marliese Loosli erklärt, wohin die Reise in Schmiedrued gehen könnte und warum beim Thema Verdichtung Meinungsverschiedenheiten mit dem Kanton bestehen. Florian Wicki 16.11.2022, 05.00 Uhr

Die Gemeinde Schmiedrued von oben, mit dem Ortsteil Walde hinten rechts im Bild. Severin Bigler

Wie entwickelt sich eine Gemeinde in den nächsten 20 Jahren? Was sind Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken dieser Entwicklung? Was soll man beibehalten, was nach Möglichkeit ändern?

Genau mit diesen und vielen weiteren solcher Fragen beschäftigt man sich derzeit in Schmiedrued. Die Gemeinde arbeitet an einem neuen Räumlichen Entwicklungsleitbild (REL) – eine Art verbindliche Landkarte für den Gemeinderat. Der nimmt das REL bei neuen Projekten und Planungen wegleitend zur Hand und kann damit die Einhaltung derer Zielsetzungen überprüfen.

Zu Beginn der Erarbeitung des REL hat der Gemeinderat die Bevölkerung von Schmiedrued zu einem Workshop eingeladen, erklärt Frau Gemeindeammann Marliese Loosli das Prozedere: «Es geht um die Zukunft des gesamten Dorfes, darum ist es uns besonders wichtig, dass sich alle interessierten Personen einbringen können.»

Acht Leitsätze sollen die Stossrichtung vorgeben

An diesem Workshop habe man dann die Bedürfnisse der Dorfbevölkerung, ihre Vorstellungen, wie sich Schmiedrued weiterentwickeln soll, gesammelt. Loosli: «Da wurden zum Beispiel Themen wie Co-Working-Arbeitsplätze, Kleingewerbe, Homeoffice, der ÖV oder auch das Strassennetz genannt.» Den Inhalt hat die Planungskommission anschliessend sortiert und in acht Leitsätze gegossen, nach denen sich die zukünftige Entwicklung des Dorfs ausrichten soll.

Marlies Loosli. Archivbild: Emanuel Per Freudiger

Marliese Loosli nennt ein Beispiel: «Die Ortsteile in Schmiedrued sind untereinander vernetzt und harmonisch mit der umgebenden Landschaft verflochten.» Da gehe es darum, die verschiedenen Ortsteile und Weiler – immerhin 17 Stück – gut miteinander zu verbinden. Wie genau, sei noch nicht entscheidend, seien es Strassen oder Wald- und Wiesenwege, je nach Situation halt. Loosli: «Die Hauptsache ist eine gute Verbindung untereinander. Wir müssen der Charakteristik von Schmiedrued Rechnung tragen, wir sind nun einmal nicht kompakt. Die Dorfkerne, die wir heute haben, hatten wir früher nicht, damals waren die Weiler die Zentren.» Die ersten Siedlungen seien auf den Hügeln und nicht im Tal entstanden – erst danach habe man dazwischen quasi «verdichtet».

Links auf der Siegfriedkarte von 1880 sieht man, dass die Weiler in Schmiedrued die Orte des Geschehens waren. Rechts auf Landeskarte von 1970 hat sich das geändert. Zvg / Aargauer Zeitung

Ein weiterer zentraler Teil des Leitbilds ist das Handlungsprogramm Innenentwicklung, da vom Kanton die klare Vorgabe besteht, dass innerhalb der bestehenden Bauzone verdichtet werden soll. Sprich, um das vom Kanton prognostizierte Bevölkerungswachstum aufnehmen zu können, müssen die Gemeinden – bevor sie sich ausdehnen – erst die Lücken in den bestehenden Bauzonen ausnutzen.

Das ist laut Loosli nicht einfach:

«Der Kanton berechnet eine Bevölkerungsprognose bis ins Jahr 2040 und stellt dieser das mögliche Fassungsvermögen der vorhandenen Bauzone gegenüber. Die Frage ist aber, ob diese Prognose auf Schmiedrued zutrifft.»

Schmiedrued hatte Ende 2021 1168 Einwohnerinnen und Einwohner. Bis 2040 prognostiziert der Kanton ein Wachstum auf 1350 Personen. Ob die Wachstumszahlen erreicht werden, habe aber immer mit der Nachfrage zu tun, ob neue Leute nach Schmiedrued ziehen wollen, so Loosli: «Bis jetzt ist unser Bevölkerungswachstum rückläufig.» Zur Jahrtausendwende wohnten über 1200 Personen im Dorf. Dazu kommt: «Wer nach Schmiedrued ziehen will, sucht grüne Umgebung, Platz und keine dichten Überbauungen.» Dementsprechend klaffen die Bedürfnisse der Bauwilligen und die Vorgaben des Kantons auseinander. Sie fasst deshalb zusammen: «Bedürfnisse und auch die Nachfrage sind vielleicht nicht immer gleichzusetzen mit der Statistik der Bevölkerungsentwicklung.»

Die Vorgaben des Kantons seien für den gesamten Kanton gedacht, basierten auf dem kantonalen Richtplan und hätten somit ihre politische Berechtigung, so Loosli. Die Rahmenbedingungen zwischen den städtischen Gebieten und dem ländlichen Raum seien aber sehr different, führt sie aus: «Dort, wo wir die Vorgaben nicht erreichen können, müssen wir gute Argumente haben. Und die haben wir.» Loosli ist überzeugt, dass sich der Kanton einer solchen Diskussion nicht verschliessen werde: «Auch dort ist man sich völlig bewusst, dass wir nicht Schöftland, Oberentfelden oder die Stadt Aarau sind – wir werden einen gemeinsamen Nenner finden.»

Beim Gemeindehaus und im Kerngebiet soll verdichtet werden

Konkrete Verdichtungsansätze nennt das REL auch schon. Etwa die Neuentwicklung des Areals Gemeindehaus in Walde. Die Gemeinde hat sich auf dieser landwirtschaftlich genutzten Fläche das Ziel gesetzt, zeitgemässe Wohn-, Gewerbe- und Dienstleistungsnutzungen zu ermöglichen. Ebenso soll das Kerngebiet – entlang der Hauptstrasse in Walde – aufgewertet werden, dort geht es vor allem um Umnutzung und Erneuerung der bestehenden baulichen Struktur. Und schliesslich sollen sich auch die Wohngebiete des Dorfes im Bestand erneuern können, dort sollen bauliche Lücken nach Möglichkeit geschlossen werden. Angefangen beim Gestaltungsplangebiet Kehrmatt bei Schmiedrued, sollen die restlichen Quartiere in kleinen Etappen folgen.

Das REL befindet sich derzeit und noch bis Ende November im Mitwirkungsverfahren. Laut Loosli eine entscheidende Phase: «Jetzt ist es wichtig, dass sich die Bevölkerung die Unterlagen anschaut und sich einbringt.»