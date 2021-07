Schmiedrued: 27-jähriger Autolenker alkoholisiert verunfallt

Schmiedrued 27-jähriger Autolenker kracht gegen Holzschopf – Atemtest zeigt 1,8 Promille Ein Autolenker prallte beim Manövrieren gegen einen Holzschopf. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr er weg. Wie sich herausstellte, war der Lenker alkoholisiert unterwegs. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung. 01.07.2021, 10.29 Uhr

Wie sich herausstellte, dürfte der Lenker alkoholisiert unterwegs gewesen sein. Kapo AG

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend, kurz vor 20 Uhr in Schmiedrued. Ein 27-jähriger Autolenker prallte beim Manövrieren am Eggenwil gegen einen Holzschopf. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr er weg.