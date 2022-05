Schlossrued: Unbewilligte Bauten können teuer enden

Schlossrued Wegen Bundesgerichtsentscheid: Unbewilligte Bauten könnten teuer enden – auch Jahrzehnte später Die Gemeinde Schlossrued ruft ihre Bevölkerung dazu auf, Baugesuche für ihre Bauten ein- und nachzureichen. Natasha Hähni 25.05.2022, 08.40 Uhr

Blick in das frisch sanierte Schloss Rued in Schlossrued. Das Schloss öffnet am Wochenende nach langjährigen Renovationsarbeiten seine Türen für die Bevölkerung. Fotografiert am 17. April 2018. Im Bild: Blick auf Schlossrued von der Terrasse aus. Sandra Ardizzone

Wer Bauarbeiten am Eigenheim durchführen will, muss dafür in der Regel ein Baugesuch bei der Gemeinde einreichen. Liegt der Anbau, der Holzunterstand oder die Scheune ausserhalb der Bauzone, wird das Gesuch an die Abteilung für Baubewilligungen des Departements Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) weitergeleitet. Wer kein Gesuch einreicht, riskiert, vom Kanton zur Einreichung eines nachträglichen Baugesuchs aufgefordert zu werden.

«Wir sind dann die Briefträger der Nachricht», erklärt Schlossrueds Gemeindeschreiber Peter Lüthy. Mit einer Medienmitteilung an die Bevölkerung will die Gemeinde die Anzahl solcher Fälle möglichst tief halten: «Die Abteilung für Baubewilligungen, Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Aarau ist in den letzten Monaten beim Gemeinderat vorstellig geworden, weil ausserhalb Bauzone illegale Bauten festgestellt worden sind», so das Schreiben. Lüthy zufolge habe der Kanton unbewilligte Bauten bemerkt, indem er bei der Bearbeitung eines Baugesuchs ausserhalb der Bauzone auch gleich die angrenzenden Parzellen kontrolliert hat. Dies mit der Hilfe von Satellitenbildern.

Neue Hausbesitzer bleiben auf Forderung sitzen

Drohnen würden seines Wissens keine gebraucht. Das bestätigte auch die ehemalige (seit Ende März 2022 in Rente) Leiterin der Abteilung Baubewilligungen Felicitas Siebert in einem Interview mit der AZ im April. «Wir haben keine Drohnen und es ist auch nicht vorgesehen, solche zur Überwachung der Bautätigkeit einzusetzen.» 2021 hielt das Bundesgericht in einem Urteil fest, dass illegale Bautätigkeit ausserhalb der Bauzone nie verjährt. In der Folge können die Eigentümer solcher Bauten auch Jahre später noch geahndet werden. «Wenn beispielsweise ein junges Paar ein altes Haus kauft, und dieses einen Anbau hat, von dem der Kanton bisher noch nichts wusste, müssen die neuen Hausbesitzer das Fehlverhalten ausbaden», sagt Lüthy.

Laut Medienmitteilung der Gemeinde behandelt das BVU solche Vergehen «unerbittlich». Nachträgliche Baugesuche würden meist in ganzem oder teilweisem Rückbau enden. Hinzu kommen Bussen. Ob diese ausgestellt werden, entscheidet Bättig zufolge die Gemeinde. «In Schlossrued haben wir übrigens in letzter Zeit lediglich in einem Fall ein nachträgliches Baugesuch eingefordert», ergänzt Bättig vom BVU. Unabhängig von der Anzahl, sei das Überbringen einer solchen Nachricht aber kein Spass. Weder für die Empfänger, noch die Gemeinde als «Briefträger».