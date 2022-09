Öpfeltag Schlossrued wird wieder von der Gemeinde organisiert

Schlossrued Der Öpfeltag wird wieder von der Gemeinde organisiert: «Wir wollten den Anlass nicht sterben lassen» Am Samstag, 15. Oktober, gibt es am Traditionsanlass in Schlossrued jede Menge Most zu testen. Das, obwohl die Ernte bereits jetzt in vollem Gange ist. Natasha Hähni 18.09.2022, 12.53 Uhr

Der frisch gepresste Most kommt bei der Jugend gut an. Fritz Zimmermann zeigte am Öpfutag 2017, wie die Mosti funktioniert. Peter Weingartner / WYS

Im Moment ist in der Region die Apfelernte im Gange. «In dieser Saison etwas früher als in den vorherigen Jahren», erklärt Gemeindeschreiber Peter Lüthy. Es sollte aber dennoch reichen, um in einem Monat genügend Äpfel für den Öpfeltag zu haben. An diesem Tag werde die Apfelernte gefeiert, unter anderem mit einer Mostpresse und insgesamt 25 Marktständen. An denen gibt es neben Äpfel und Birnen und Dörrfrüchten unter anderem auch Brot, Blumen, Wein, Käse, Würste, Schnaps, Gemüse und Hofglace sowie Spielzeug-Traktoren zu kaufen. Vor allem auf Letztere freut sich Lüthy besonders, denn: «Dieses Jahr haben wir erstmals auch eine Oldtimer-Traktoren-Ausstellung.» Er selber werde auch einen Traktor präsentieren. «Die Ausstellung passt wegen des Bezuges zur Ernte super zum Anlass», so der Gemeindeschreiber.

Ebenfalls dem Motto «Äpfel» würden die Gaststätten der Gemeinde folgen. So gibt es am Öpfeltag beispielsweise Schweinshalsbraten gefüllt mit Äpfeln, Älplermakkaronen mit Apfelmus und Süssmostcreme im Storchen sowie Apfelküchlein in der Schmittenbeiz.

Die volkstümliche Stimmung wird zudem durch einen Musiker abgerundet, wie Lüthy erzählt: «Er wird mit seiner Drehorgel durch das Festgelände laufen.» Dieses wird in der aktuellen Ausgabe erstmals nicht auf dem Platz vor dem «Storchen» sein, sondern entlang der Burgstrasse. «Wir haben bei den knapp zehn Wohneinheiten nachgefragt», so Lüthy. Niemand habe etwas gegen die Durchführung des Anlasses einzuwenden gehabt.

Das unter anderem, weil der Öpfeltag in Schlossrued Tradition hat, wie Gemeindeammann Martin Goldenberger, der seit 1996 im Gemeinderat ist, auf Anfrage erzählt: «2002 feierten wir 950 Jahre Schlossrued.» Zu diesem Anlass seien verschiedene Märkte ins Leben gerufen worden. Unter anderem ein Ostermarkt durch die Landfrauen. «Den gibt es heute noch», so Goldenberger. Der Chriesimarkt der Gemeinde sei wegen schlechter Ernten mittlerweile wieder eingestellt worden. Der Öpfelmarkt wurde vor gut 14 Jahren vom Verein Schlossmühle Rued übernommen. Dieses Jahr wurde der Verein jedoch aufgelöst. Für den Gemeinderat sei klar gewesen: «Wir wollten den Anlass nicht sterben lassen», so Lüthy. So organisieren der Gemeinderat sowie die Mitarbeitenden des Werkhofes und der Verwaltung den Öpfeltag dieses Jahr. Auch am Markttag werden sie gemäss Lüthy in diversen Funktionen aktiv mit dabei sein.