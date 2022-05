Schlossrued erwartet bei erstem Motocross-Rennen 400 Teilnehmende

Schlossrued 400 Fahrerinnen und Fahrer erwartet: In Schlossrued fahren die Motocross-Bikes auf Am 9. und 10. Juli finden in Schlossrued zum ersten Mal Motocross-Rennen statt. Der Veranstalter, in der Szene eine bekannte Persönlichkeit, war vor seinem schweren Unfall selber Fahrer. Florian Wicki Jetzt kommentieren 16.05.2022, 05.00 Uhr

Am Wochenende vom 9. und 10. Juli finden in Schlossrued Motocross-Rennen statt. Bild: Hans Peter Schläfli

Das Ruedertal ist der Motocross-Hotspot der Region schlechthin. So findet beispielsweise schon seit 1985 in Schmiedrued-Walde das jährliche Rasenrennen statt, das inzwischen Jahr für Jahr mehrere tausend Fans anlockt.

Und nun schwappt das Motocross-Fieber auf Schlossrued über: Am 9. und 10. Juli finden im Benkel mehrere Rennen statt. Der Veranstalter des Anlasses ist Christian Chanton, früher selber passionierter und professioneller Motocross-Fahrer. Er erklärt: «An diesem Wochenende finden in Schlossrued die MXRS- und die SAM-Serie statt.» Im Unterschied zum Rasenrennen treten in Schlossrued nur lizenzierte Fahrerinnen und Fahrer an, dafür aus der ganzen Schweiz und dem nahen Ausland: «Wir rechnen über alle Kategorien mit rund 400 Fahrerinnen und Fahrern.»

Von der Brust abwärts ist er gelähmt

Christian Chanton auf seinem Mini-Quad an der MXRS-Serie 2018 in Ichertswil. Bild: Hans Peter Schläfli

Chanton selber hat jahrzehntelange Erfahrung in der Organisation solcher Rennen. Seit 2004 führt er die MXRS-Serie durch. Seine eigene rund zehnjährige Profikarriere hat er bereits 2002 beendet, fuhr von da an nur noch als Hobby. Bis 2007: Nach einem schlimmen Sturz während eines Rennens ist Chanton von der Brust abwärts gelähmt.

Trotzdem hat er sich nicht vom Sport verabschiedet, sondern trägt im Gegenteil weiter dazu bei, dass ihn andere ausüben können. Das schmerzt ihn kein bisschen, erklärt er: «Ich hatte meine Karriere und lebte in dieser Zeit des Sportes wegen sowieso ständig am Limit.» Ausserdem habe er auch heute noch genug Adrenalin: «Inzwischen fahren meine Kinder.»

Zu dritt wird eine Woche lang aufgebaut

Laut Chanton ist derzeit noch schwierig abzuschätzen, wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer der Anlass anlocken wird. Nur schon, weil der Anlass im Dorf zum ersten Mal stattfindet. Doch er zeigt sich optimistisch: «Nach zwei Jahren coronabedingter Einschränkungen kann ich mir gut vorstellen, dass viele kaum noch warten können, bis wieder ein Rennen stattfindet.» Auf gute Besucherzahlen ist Chanton denn auch angewiesen, so ein Renn-Wochenende kostet gut und gerne zwischen 20’000 und 30’000 Franken.

Und bedeutet eine Menge Arbeit, führt er aus: «Wir sind die ganze Woche vor dem Anlass mit dem Aufbau beschäftigt.» Zu dritt – Chanton wird aufgrund seiner Querschnittslähmung auf einem Mini-Quad unterwegs sein, oder auf dem Raupenlader. Am Wochenende selber seien von der Ambulanz und Streckenposten über Securitas bis hin zum Parkdienst über 30 Personen im Einsatz.

Der Landwirt und seine Familie helfen fleissig mit

Hansueli Hunziker ist einer der drei Schlossrueder Bauern, die Chanton sein Land im Benkel zur Verfügung stellen. Hunzikers Motivation dafür liegt in der Familie: «Mein Sohn ist selber begeisterter Motocross-Fahrer. So war es für mich klar, dass wir unser Land auch zur Verfügung stellen. Das machen inzwischen ja immer weniger Leute.»

Folglich fährt Hunzikers Sohn an diesem Wochenende auch mit. In irgendeiner Form beteiligen sich alle seine Kinder am Anlass, wie er stolz erzählt: «Meine beiden Töchter und zwei ihrer Freundinnen organisieren die Festwirtschaft und stehen am Wochenende auch selber an der Theke.»

Hunziker gibt für den Anlass nicht nur seinen Boden her, er ist auf gewisse Art auch im Marketing involviert. Motocross-Rennen finden ja nicht nur auf ebenem Boden statt, es werden auch Sprünge oder Schanzen eingebaut. Mit denen will Hunziker nun etwas ausprobieren: «Wir versuchen, für unsere Schanzen Sponsoren zu finden.»

Kirchenruhe und Rasenreparatur als Auflage

Für einen Anlass dieser Grösse muss die Gemeinde Schlossrued natürlich mit im Boot sein. Der Gemeinderat hat den Anlass vergangene Woche bewilligt. Unter Vorbehalt, wie einer Mitteilung zu entnehmen war: «Die Bewilligung ist mit diversen Auflagen verbunden, die strikte eingehalten werden müssen.» Die Auflagen drehen sich vor allem um Dinge wie Boden- und Lärmschutz. So muss der Anlass zum Beispiel am Sonntagmorgen pausiert werden, während der Gottesdienst in Kirchrued stattfindet. Weiter muss der benutzte Boden, nachdem Hunderte Motorräder darauf herumgefahren sind, innert kurzer Zeit wieder rekultiviert und repariert werden.

Der Motocross-Anlass findet am 9. und 10. Juli (Verschiebedatum 16. und 17. Juli) im Gebiet Benkel in Schlossrued statt. Für Erwachsene kostet der Eintritt 12 Franken. Kinder bis 12 Jahre sind gratis, und es gibt Familienpreise.

