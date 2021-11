Safenwil: Eine Gemeinde mit Potenzial

Safenwil Ein Dorf mit Potenzial: Safenwiler beraten über ihre ideale Gemeinde Safenwil informierte über das Räumliche Entwicklungsleitbild bezüglich Siedlung, Verkehr und Landschaft. Alfred Weigel Jetzt kommentieren 01.11.2021, 05.00 Uhr

Gemeinderat Marc Stettler präsentiert die Resultate zur Verkehrssituation und -sicherheit. Alfred Weigel

Nach dem ersten Workshop im Januar 2020 zog die Planungskommission die Bevölkerung erneut in den Entwicklungsprozess mit ein. Wie soll die ideale Gemeinde aussehen? – Roger Michelon vom Raumentwicklungsunternehmen «Planteam S» spricht aus Erfahrung: «Ein lebendiges Dorf braucht ein Zentrum, Arbeitsplätze, Einkaufsmöglichkeiten und Wohnquartiere. Safenwil hat Geschichte, und es hat Potenzial.» Unterschwellig lässt sich daraus ableiten: Es gibt viel zu tun.

Neun Leitsätze für ein attraktives Dorf

Michelon und sein Planungsteam setzen die Hoffnung auf ein umsetzbares Leitbild. An sechs Tischen brachten die Safenwiler ihre Vorstellungen zu Papier. Zur Orientierung diente das 44-seitige Räumliche Entwicklungsleitbild mit neun Leitsätzen. «Das Dorfzentrum wird ein attraktiver und belebter Treffpunkt» lautet der Erste Satz.

Der vierte Leitsatz «Alle Quartiere sind gut erreichbar», bezieht sich auf die Verkehrsanbindungen, der achte Leitsatz auf landschaftliche Belange wie den Wald der Gemeinde als Produktion- und als Erholungsgebiet.

In drei Phasen, jede dauerte 20 Minuten, befassten sich Arbeitsgruppen in wechselnder Zusammensetzung mit der Gestaltung des Dorfzentrums und dem historischen Kern, mit der Erreichbarkeit, mit den Arbeits- und Wohngebieten sowie mit Natur, Landschaft und Ressourcen.

Jeder der drei Themengruppen lagen drei Leitsätze zugrunde. Die Planungsstrategie zielt darauf ab, die Gewerbegebiete mit Wohnquartieren zu verzahnen und dabei auch den Natur- und Erholungsraums zu berücksichtigen. Gleichzeitig soll in den kommenden 10 bis 15 Jahren, vielleicht auch 20 Jahren, ein attraktiver Dorfkern entstehen. Als neuralgische Punkte entpuppten sich Bahnhofsbereich, Güterstrasse und Färbiareal.

Die Ergebnispräsentationen brachten neue Ansätze, bestätigten aber auch den allseits bekannten Handlungsbedarf. Mit essenziellen Fragen wandte sich Tanja Seiler an die Planer: «Wie will die Gemeinde private Immobilieneigentümer dazu bringen, die Strategie mitzutragen und bauliche Massnahmen umzusetzen? Und wie soll Kleingewerbe an die Dorfstrasse gelockt werden?»

Als weiteres Ergebnis ihrer Gruppe sprach sie das finanzielle Engagement der Gemeinde an – ohne einen Griff in die Gemeindekasse wird eine Umsetzung wohl nicht möglich sein.

Eine Überdeckung für die Autobahn?

Bemängelt wurde zudem fehlende Einkaufsmöglichkeiten und Restaurationsbetriebe sowie die prekäre Parkplatzsituation. Auch die Sperrung der Unterführung zwischen Bahnhofs- und Güterstrasse war ein Thema. Für speziellen Diskussionsstoff sorgte der Sagiweg. Brisante Begegnungen zwischen Fussgängern, Hundeführern, Töfflifahrern und Bikern passieren täglich.

Die stark frequentierte Strecke im Herzen Safenwils war einer der auffallendsten Punkte zum Thema Verkehr aus der Arbeitsgruppe um Gemeinderat Marc Stettler. Das Fördern der Biodiversität, steuerliche Anreize für klimaverträgliche Massnahmen schaffen und das Forcieren einer Autobahnüberdachung präsentierte Roger Hänggi, der sich um die dritte Themengruppe kümmerte. Bereits zu Anfang brachte Roger Michelon ein Ruftaxi zur Anbindung entfernter Wohngebiete ins Spiel.



Bis zum 17. Dezember können Einwohner ihre Ideen im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung per E-Mail oder Post an den Gemeinderat adressieren. Die Mitwirkung bei der Revision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) sind die nächsten Schritte. Philippe Bally, Vizeammann und projektverantwortlicher Gemeinderat, hofft noch auf zahlreiche Inputs aus der Gemeinde.

Von all denen, die nicht an der Vorstellung des Räumlichen Entwicklungsleitbilds teilnehmen konnten. Und aus der jüngeren Bevölkerung, denn sie wird am meisten von der Dorfentwicklung mit einem attraktiven Dorfkern, idealen Wohn- und Arbeitsbedingungen sowie aufgewertetem Freizeit- und Erholungsangebot profitieren.