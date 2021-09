Rückbau Restaurant Frohsinn: So geht es mit dem Gebäude weiter

Ruine Der Abbruch ist aufgegleist: In Hirschthal liegt das Baugesuch für den Rückbau des Restaurants Frohsinn auf Wenn alles wie gewünscht verläuft, wird das Gebäude Ende 2021 weg sein. Überbaut werden sollen neben dem «Frohsinn» und der ehemaligen Käserei dereinst auch die dahinterliegende Wiese. Natasha Hähni 07.09.2021, 09.58 Uhr

Schon Ende Jahr wird die «Frohsinn»-Ruine weg sein. Immer vorausgesetzt, dass niemand Einsprache gegen den Abbruch macht. Urs Helbling

Was Wind und Wetter bisher erst nahezu geschafft haben, sollen jetzt dann Bagger besorgen. Das seit vielen Jahren leeerstehende, zerfallende Restaurant Frohsinn mitten in Hirschthal soll baldmöglichst bodeneben gemacht werden. Das entsprechende Baugesuch liegt noch bis am 4. Oktober auf. Sobald die rechtskräftige Bewilligung vorliegt, will die Steiger Immobilien AG den laut Baugesuchsmappe 40'000 Franken teuren Abbruch vornehmen lassen. Wenn alles nach Plan läuft, wird das Gebäude Ende 2021 weg sein.