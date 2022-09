Richtkonzept Wohnungen und Gewerberäume statt Industriebrache: «Das Zentrum soll die Visitenkarte von Menziken sein» Alle, die ein Interesse an einer Weiterentwicklung von Menziken haben, sind aufgerufen, sich zu beteiligen: Noch bis 19. September läuft das Mitwirkungsverfahren zum «Richtkonzept Zentrum». Vizeammann Andreas Mäder sagt, welche Erwartungen er hat – und wie viele Eingaben schon eingegangen sind. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.00 Uhr

Die alten Produktionshallen beim ehemaligen, 14-geschossigen Alu-Hochhaus sollen verschwinden. Das Bild stammt vom Juli 2017. Severin Bigler

Es ist ein prägendes und wegweisendes Projekt, das den Charakter des Dorfkerns von Menziken mit seinem reichen industriellen Erbe verändern wird: Auf der heute teilweise brachliegenden, rund 10’700 Quadratmeter grossen Fläche unmittelbar beim ehemaligen 14-geschossigen Alu-Hochhaus sowie in kurzer Gehdistanz zum Bahnhof soll eine neue Überbauung entstehen mit Wohnungen sowie einem kleinen Teil Gewerbe.

Gemäss dem zuständigen Planungsbüro Steiner AG gehört das gut erschlossene Areal zwischen Hauptstrasse, Wyna und Bahnlinie zu den strategisch wichtigsten Gebieten von Menziken und verfügt über ein grosses Potenzial.

Verbesserung gegenüber heutiger Situation

Für die Weiterentwicklung des Zentrums sei es von hoher Bedeutung, dass eine qualitativ gute Überbauung entstehe, sagt denn auch Vizeammann Andreas Mäder. Denn schliesslich soll das Zentrum die Visitenkarte von Menziken sein. Das Erscheinungsbild werde sich markant verändern, hält Mäder fest. Auf dem Alu-Areal werde ab Hochhaus in Richtung Bahn alles verschwinden, «was gegenüber der heutigen Situation mit der Industriebrache aus unserer Sicht eine Verbesserung darstellt». Auf dem Herkules-Areal werde ein historischer Gebäudeteil voraussichtlich bestehen bleiben. Die Fabrik entwickelte einst Verbrennungsmotoren, Heizungsanlagen sowie Automobile und Lastwagen.

Abgebrochen werden sollen auf dem Geviert die alten Produktionshallen der Alu Menziken. Diese waren in einem ersten Richtkonzept im Jahr 2014 unverändert übernommen worden. Allerdings führten verschiedene Anläufe, für die Räumlichkeiten eine geeignete neue Nutzung zu finden, nicht zum Erfolg. Geplant ist deshalb eine Nutzungsänderung. Als Basis für die Entwicklung und Aufwertung des Gebiets dient das angepasste «Richtkonzept Zentrum». Mitte August ist es der Bevölkerung zum Start des Mitwirkungsverfahrens an einem Informationsanlass vorgestellt worden, stiess auf reges Interesse und führte zu angeregten Diskussionen.

Vizeammann hofft auf konstruktive Mitwirkungen

Noch bis 19. September liegen bei der Abteilung Bau und Planung die Entwürfe öffentlich auf. Hinweise und Vorschläge können von jedermann schriftlich beim Gemeinderat eingereicht werden. Bisher seien zwei Eingaben – Stand Freitag – eingegangen, heisst es auf Nachfrage. Laut Mäder ist davon auszugehen, dass die meisten erst in den letzten Tagen der Auflagefrist eingereicht werden. Er hofft auf weitere konstruktive Mitwirkungen. Beteiligen soll sich jeder, der ein Interesse an einer Weiterentwicklung von Menziken habe, führt er aus.

Die ursprünglichen Pläne, die alten Produktionshallen einer neuen Nutzung zuzuführen, hatten keinen Erfolg. mhu

Das Richtkonzept enthält etwa Aussagen zu Gebäudehöhen und Nutzungen genauso wie zu Freiraum, Erschliessung und Parkierung. Für die Erarbeitung wurden ein Dialogverfahren durchgeführt, ein Variantenstudium sowie Workshops mit Vertretern von Gemeinde und mit Experten.

Wert gelegt wird auf attraktive Gesamtstimmung

Realisiert werden sollen insgesamt 117 Mietwohnungen sowie 65 Eigentumswohnungen – mit 1½ bis 5½ Zimmern – sowie 187 Parkplätzen in einer Einstellhalle. Landeigentümerin ist die Hiag Immobilien AG. Auftraggeberin des Miet-Teilprojekts ist die Stiftung Abendrot, eine Pensionskasse mit Sitz in Basel, die in nachhaltige und soziale Projekte investiert. Die Trinamo AG, der grösste Sozialdienstleister des Kantons Aargau, ist als Betreiberin des Miet-Teilprojekts vorgesehen und wird unterstützt und beraten von der one11 AG.

Der Informationsanlass zum Mitwirkungsverfahren ist auf reges Interesse gestossen Mitte August. mhu

Gemäss den derzeit aufliegenden Unterlagen wird grosser Wert gelegt auf die Themen Gemeinschaft, Durchmischung und Vernetzung. Erzeugt werden sollen eine qualitative Verdichtung, eine attraktive Gesamtstimmung sowie lebendige, vielfältig bespielbare Begegnungsräume und ein feinmaschiges Verkehrsverbindungsnetz.

Am Informationsanlass wurden einige Fragen gestellt – oder auch Bedenken geäussert – zur angestrebten hohen Dichte, zum Bevölkerungswachstum, zur Verkehrszunahme oder zu den Auswirkungen des Vorhabens auf die Gemeindeinfrastruktur. Letztere müsse Menziken zwar überprüfen, Auslöser seien aber nicht die vorliegenden Zentrumspläne, stellt Vizeammann Mäder fest. Nur wenige der Wohnungen verfügen über mehr als 3½ Zimmer. Deshalb sei nicht mit sehr vielen Kindern zu rechnen. Und da viele der Wohnungen von einer Stiftung gemietet werden, sollten diese wenig Mehrverkehr mit sich bringen. Im Oktober soll der Beschluss des Richtkonzepts durch den Gemeinderat erfolgen.

