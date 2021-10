Reitnau: Junge Frau prallt gegen Mauer, überschlägt sich mit Auto

Reitnau Weil sie niesen musste: Frau prallt gegen eine Mauer, anschliessend überschlägt sich das Auto Eine junge Frau hat am Freitagmorgen die Herrschaft über ihr Auto verloren und ist gegen eine Mauer geprallt. Sie wurde ins Spital gebracht. 15.10.2021, 11.54 Uhr

Die junge Frau bleibt unverletzt, der Opel erleidet Totalschaden. Kapo AG

Zum Unfall, der sich am Freitagmorgen gegen 6.00 Uhr ereignet hat, teilt die Aargauer Kantonspolizei Folgendes mit: «Die 20-Jährige war auf der Dorfstrasse in Reitnau unterwegs. In Richtung Winikon fahrend verlor sie ausgangs Dorf die Kontrolle über ihren Wagen. Dadurch kam dieser rechts von der Strasse ab und prallte gegen ein Mäuerchen. Als Folge davon überschlug sich der Opel und kam auf der anderen Strassenseite zum Stillstand.»