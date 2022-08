Nach der Flucht schreibt diese Ukrainerin nun für ihre Träume

Reitnau Von Kiew auf den Bauernhof – Vitalina schreibt über ihr neues Leben Seit rund vier Monaten lebt die Ukrainerin Vitalina Kantseliarenko (20) auf dem Hof von Christa und Michel Strub im Reitnauer Dorfteil Attelwil. Die junge Journalismusstudentin will ihre Träume nicht begraben. Deshalb schreibt sie nun für diese Zeitung. Fürs Auslandsressort über ihre Heimat – und als Kolumnistin über ihr Leben auf dem Land. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 08.08.2022, 05.00 Uhr

Vitalina Kantseliarenko (links) mit Christa Strub (rechts) und Hofhund Lexi. Seit einigen Monaten lebt die Ukrainerin auf dem Hof der Strubs. Valentin Hehli / ARG

Da kann der Güggel noch so schräg krächzen im Morgengrauen, sich aufführen wie ein Wildgewordener. Hundertmal, gar tausendmal lieber ist er ihr als das, was sie in diesen Februarnächten geweckt hat. «Hier wache ich nicht auf und höre die Bomben fallen, die Sirenen, die Explosionen», sagt Vitalina Kantseliarenko. Und das ist alles, was zählt.

Vitalina Kantseliarenko ist Ukrainerin, 20 Jahre alt, Journalismusstudentin. Aufgewachsen auf einem kleinen Hof im Dorf Krysky in der Region Tschernihiw, nur Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Noch im Februar mit Freundinnen in einer WG in Kiew daheim, lebt sie nun seit rund vier Monaten auf dem Bauernhof von Christa und Michel Strub in Attelwil.

Hofhund Lexi versteht Ukrainisch besser als Schweizerdeutsch

Vitalina war schon einmal hier. Im Sommer 2021 absolvierte sie ein viermonatiges Landwirtschaftspraktikum bei den Strubs. So wie viele andere junge Ukrainerinnen und Ukrainer auch, Landwirtschaft hat einen riesigen Stellenwert in diesem Land. Bereits seit 2014 nehmen die Strubs pro Jahr einen bis zwei Praktikantinnen oder Praktikanten zu sich, selbst Hofhund Lexi folgt inzwischen besser auf ukrainische Befehle denn auf schweizerdeutsche. Und mit vielen stehen die Strubs selbst Jahre später noch in Kontakt. Auch mit Vitalina. «Es war längst schon geplant, dass sie diesen Sommer wiederkommt», sagt Christa Strub, so gut hatte es gepasst. Doch dann kam alles anders, dann kam dieser 24. Februar, der Morgen nach Christas 39. Geburtstag.

Ein grässlicher Tag, sagen beide. Vitalina wurde von Bombenalarm geweckt, Christa von Praktikant Sascha, der wie verrückt an die Zimmertür von Praktikantin Maria hämmerte. Es folgten Stunden voller Entsetzen, Ungläubigkeit, Angst, Wut. Und dann rief Christa Strub bei Vitalina an. «Komm zu uns», sagte sie. Und Vitalina kam. Mit nicht mehr als ein paar Kleidern und ihrem Laptop.

Spricht sie über ihre Flucht, erlischt die Heiterkeit

Wenn sie von ihrer Flucht erzählt, erlischt die Heiterkeit in ihrem Gesicht, dann altert sie in Sekundenbruchteilen. Aber ja, sagt sie, sie sei glücklich, hier zu sein. In der Schweiz, ihrer zweiten Heimat, bei Christa und Michel Strub, ihren zweiten Eltern. Und da wird ihr Gesicht noch etwas brüchiger. Vitalinas Eltern sind geblieben, leben mitten im Krieg. Warum? «Sie sind Bauern», sagt Vitalina. Und Christa Strub: «Ein Bauer lässt seine Tiere niemals im Stich.»

Für ihre Eltern sei sie denn auch geflüchtet, sagt Vitalina. «In der Ukraine und auch in Polen konnte ich nichts für sie tun, nur untätig herumsitzen und warten. Konnte nur nehmen, nichts geben, nichts verdienen.» Hier arbeitet Vitalina auf dem Hof, kümmert sich gemeinsam mit Christa Strub hauptsächlich um den Haushalt, den Hofladen und den Fleischverkauf, mistet die Ställe aus, sticht Blacke auf den Feldern. Gemeinsam mit Sascha. Auch er ist in Attelwil geblieben, er hilft beim Hausumbau mit. «Es tut gut, jemanden zu haben, der das Gleiche durchmacht», sagt Vitalina. Auch Sascha bangt um seine Eltern, die geblieben sind, vermisst seine Freundin in Polen. Und dann sind da die Strubs, Christa und Michel, die drei Kinder Lee, Mila und Phil. Die zweite Familie, die sich alle Mühe gibt, die beiden aufzufangen und zu tragen.

Vitalina sagt, dass sie glücklich ist. «Meine Eltern und Freunde leben, ich kann mit ihnen Kontakt halten und unser Haus ist nicht zerstört.» Der Krieg hat sie genügsam gemacht, hat ihre Zukunft zertrümmert, sie in Schutt und Asche gelegt. «Was soll ich noch Pläne schmieden», sagt sie. «Wo doch keiner weiss, was morgen ist.»

Vitalina will über Bankkärtli, Essensreste und Hansrüedu schreiben

Und doch: Vitalina will ihre Träume nicht begraben. Ihre Träume von Frieden, von Wiederaufbau, davon, ihre Eltern wiederzusehen. Wieder eine Tasse Kaffee in ihrem Lieblingscafé zu trinken. Und ihren Traum, Journalistin zu werden. «Das Vermitteln von Informationen ist wichtig, immer und überall, insbesondere in Zeiten wie diesen», sagt sie. Deshalb studiert sie nun weiter aus der Ferne. Hört ihre Vorlesungen beim Wäschefalten oder Eierputzen, schreibt nachts Texte, die sie an ihre Uni in Kiew schickt. Und sie sammelt praktische Erfahrungen: Seit einigen Wochen unterstützt sie die Auslandredaktion von CH Media, am Dienstag wird auf diesen Seiten ihre erste Kolumne erscheinen. Vitalina will über Bankkärtli schreiben, über Essensreste, vielleicht auch über den Rheinfall oder das Matterhorn, ganz gewiss aber über den Nachbarn, Hansrüedu. Warum? Vitalina lacht schallend. Sie wird es verraten, bald schon.

