Reitnau Nach den Prüfungen fängt die Arbeit erst richtig an: So lief der erste Monat des jüngsten Aargauer Gemeinderates Nando Suter Er ist der jüngste Gemeinderat im Kanton Aargau. Welche Sorge sich als unwahr herausstellte und was ihm sein Vorgänger hinterlassen hat. Natasha Hähni 27.01.2022, 17.00 Uhr

Nando Suter ist der jüngste Gemeinderat dieser Legislatur. Zvg / ZVG

Seit Beginn des Jahres ist Nando Suter Gemeinderat in Reitnau. Etwa zur gleichen Zeit fing auch die Prüfungsphase des Jura-Studenten an. «Die letzten Wochen waren bestimmt etwas stressiger als sonst», so Suter. Schliesslich gebe es seiner Meinung nach erstaunlich viele Sitzungen durch den Tag. Diese seien zu Nicht-Prüfungszeiten jedoch gut mit seinem Studium vereinbar. «Ich habe enormen Respekt vor denen, die neben dem Amt noch 100 Prozent arbeitstätig sind», sagt der 20-Jährige.

Denn auch in einer kleinen Gemeinde wie Reitnau sei viel zu tun. Suter ist in der kommenden Amtsperiode für Strassen, Kanalisation, Vereine, Kultur, Sport und IT-Verwaltung zuständig. Als Mitglied der Kultur- und Landschaftskommission Reitnau (KLK) fallen ihm Kulturthemen besonders einfach. «Bald werden wir mit der KLK eine erste Sitzung haben, an der wir die nächsten kulturellen Anlässe besprechen werden», sagt er.

Strassen und Abwasserwesen geben viel zu tun

Kultur sei aber nur ein kleiner Teil seiner Arbeit im Gremium. Viel mehr zu tun gäben die Strassen und das Abwasserwesen. Das habe er schon von Anfang an gewusst. «Mein Vorgänger hat mir einen dicken Stapel laufender Bau- und Kanalisationsprojekte hinterlassen.» Die technischen Berichte gelte es nun zu lesen. Weil er keine Erfahrung in diesem Berufsfeld hat, ist das Thema Neuland für ihn.

Jetzt, wo Suters Prüfungen durch sind und er Urlaub hat, könne er sich die Zeit nehmen, um sich richtig einzuarbeiten. «Das mache ich definitiv freiwilliger, als für Prüfungen zu lernen», sagt er lachend. Nicht nur er, sondern auch viele Leute in seinem Umfeld haben Freude am neuen Amt des jungen Studenten. «Es kommen immer wieder Leute zu mir, die mir sagen, wie toll sie es finden, dass ich in meinem Alter schon im Gemeinderat bin.» Kritik an seinem Amt habe er bisher noch keine erhalten. Auch nicht von seinen neuen Kolleginnen und Kollegen.

Das Mail muss den ganzen Tag auf Abruf sein

«Anfangs hatte ich Bedenken, dass ich wegen meines Alters nicht ganz akzeptiert werde könnte», so Suter. Dies sei aber ganz und gar nicht geschehen. «Ich fühlte mich im Team sehr schnell willkommen und als gleichwertig akzeptiert. Meine Perspektive miteinzubringen, macht mir sehr viel Spass.» Gross Pläne geschmiedet habe er bis jetzt aber noch nicht. «Zurzeit bin ich noch daran, laufende Projekte aufzuarbeiten.» In seinem Ressort sei zudem viel vorgegeben. «Wenn es zum Beispiel einen Wasserrohrbruch gibt, dann muss die Strassenleitung halt saniert werden.»

Trotzdem sei die Arbeit sehr zeitaufwendig. Treffen mit der Freundin, Familie und Freunden müsse er neu besser planen. Bereits gelernt habe er unter anderem eines: «Das Mail muss den ganzen Tag lang auf Abruf sein.»