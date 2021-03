Reitnau Gerettet vom Lastwagen: Dieser Event-Techniker sitzt seit Coronabeginn wieder am Steuerrad Niklaus Erismann aus Reitnau und seine Frau Jolanda waren seit drei Jahren selbstständig, als ihnen die Pandemie den Boden unter den Füssen wegzog.

Flurina Dünki 24.03.2021, 05.00 Uhr

Niklaus Erismann aus Reitnau betreibt mit seiner Frau Jolanda Erismann die Chläusu Eventtechnik. Flurina Dünki

Es war der Nachmittag des 16. März 2020. Niklaus «Chläusu» Erismann war in seinem Element, als er in der Mehrzweckhalle Oftringen Kabel auslegte, die Beleuchtung prüfte und den Sound testete. Nur noch zwei Stunden bis zum Start des Turnerabends – mit seinem Team, inklusive Ehefrau Jolanda, hatte er schon alles aufgestellt und angeschlossen.

Dann der Schlag: «Alles wieder abräumen!», hiess es von der Bühne plötzlich herab. Eben war über die Schweiz der Lockdown verhängt worden. Während die Turner enttäuscht das für die Zuschauer gekochte Essen verzehrten, musste das Ehepaar Erismann die neue Realität verdauen, die ihnen eben ihre Lebensgrundlage entzogen hatte.

Niklaus Erismann, heute 57, ist als Spross der Elektro Erismann GmbH zwischen Elektrogeräten, -werkzeug und -ersatzteilen aufgewachsen. Obwohl er Lastwagenführer gelernt hatte, «weil ich nicht auch Elektriker lernen wollte», verstand er das Handwerk gut. Als die Kollegen des Turnvereins Staffelbach, dem er «zum Füschtle» beigetreten war, für einen Turnerabend eine gute Showtechnik wollten, kamen sie auf Chläusu zu. Das war vor 30 Jahren.

Von den Turnern gross gemacht

Dass es da bei den Staffelbacher Turnern ein Talent für technische Effekte gab, das man sich obendrein leisten konnte, sprach sich schnell herum. «Du, chönntisch be eus ou?», habe es bald von allen Seiten geheissen. «Ich habe dann alte Boxen und einen Verstärker gekauft, ein Schaltpult und einen Lichtregler», erinnert sich Erismann an seine Anfänge.

Neben seinen Lastwagenfahrten und der Familie mit zwei Töchtern sorgte er an immer mehr Turnerabenden für die richtigen Effekte: Zu Staffelbach kamen etwa Reitnau, Schlossrued, Bottenwil, Hirschthal-Muhen, Oftringen und Dintikon. Hinzu kamen regionale Turnfeste wie jenes in Staffelbach, Holziken und Dintikon. «Chläusus Eventtechnik» wurde ein Name in der Region.

Als er 2017 seine damalige Stelle verlor, hätten er und seine zweite Frau Jolanda (57) sich gesagt: «Jetzt ist der Zeitpunkt da. Das Hobby wird zum Beruf gemacht.» Denn inzwischen war das Duo Erismann, das von Musik über Licht- und Raucheffekte bis zur Platz-Beschaffung alles erfüllen kann, ein gefragtes Team. Sie wurden gebucht für den Swiss Bike Cup in Gränichen, die Weihnachtsausstellung von Hubplant, die Gewerbeausstellungen des Gewerbevereins Schöftland und Umgebung sowie Schinznach.

Aufgefangen vom Lastwagen-Beruf

Als die erste Welle im Mai 2020 vorüber war, hoffte Niklaus Erismann noch, mit einem blauen Auge davongekommen zu sein. «Aber als dann die zweite Welle kam...» Doch als diese anrollte, hatte er den Rank bereits wieder gefunden: Er ging wieder in seinem Erstberuf auf Achse.

Sein guter Uerkner Freund Peter Rüegger von der Rüegger Holz AG war froh, ihn als Chauffeur einsetzen und vermitteln zu können. Denn für den stark angestiegenen Bedarf an Gartenbaumaterial mangelte es plötzlich an Fahrern. «Die Leute schauten vom Home-Office in ihren Garten und wollten ihn verschönern oder angestaute Arbeiten erledigen.»

Aber nicht nur seinen guten Beziehungen und Kameradschaften verdankt er sein temporäres Lastwagen-Comback. Er dürfe auch von sich behaupten, jedes Gefährt mit Dieselmotor bedienen zu können, «egal, ob Bagger, Kran oder Lastwagen».

Dass er während Corona mit dem Lastwagen unterwegs sein kann, mit dem er innerhalb eines Tages oft quer durch die Schweiz und zurück fährt, hat das Ehepaar vor der Misere bewahrt. Der Versuch, Erwerbsersatzentschädigung zu bekommen, wurde zum Nervenkrieg mit den Ämtern. Erismann sagt:

«Sie sagten, wir seien Teil eines Graubereichs, der durch die Maschen falle»

Etwas Geld kam, so konnten sie etwa Kurzarbeitsentschädigung beantragen. «Man mag irgendwann kein Formular mehr ausfüllen» Doch mindestens so frustrierend wie die wenige finanzielle Unterstützung waren die etlichen und laufend an die neuen Regeln angepassten Formulare. «Irgendwann mag man einfach nicht mehr noch ein neues Formular ausfüllen», noch dazu, wo diese sehr kompliziert seien und ein Kreuzchen am falschen Ort negative Konsequenzen haben könnte, wie Jolanda Erismann erzählt.

Sein erstes Standbein hat den selbstständigen Eventtechniker nicht nur vor dem Nichtstun und einem Minus auf dem Bankkonto bewahrt. Die vielen – bestehenden und zusätzlich aufgebotenen – Lastwagenfahrer «halten in diesen Zeiten das Rad am Laufen», sagt er. Solange er nicht gebucht werden kann, wird er weiterhin auf Achse sein. «Sobald die Pandemie vorbei ist, werden wir aber voller Energie wieder ins Eventbusiness einsteigen.»