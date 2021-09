Nando Suter (20) ist der jüngste Gemeinderat im Aargau

Reitnau Der Jüngste im Aargau: Nando Suter wohnt noch zu Hause und ist schon Gemeinderat Der Reitnauer Student Nando Suter ist mit 20 Jahren der jüngste Gemeinderat im Aargau. Die Leidenschaft für Politik wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. Natasha Hähni 28.09.2021, 05.00 Uhr

Nando Suter ist der jüngste Gemeinderat dieser Legislatur. Zvg

Zu Beginn hatte seine Freundin Bedenken, dass er mit seinem politischen Engagement in Reitnau negative Schlagzeilen machen könnte. «Jetzt steht sie voll und ganz hinter mir», erzählt Nando Suter. Er ist der jüngste gewählte Gemeinderat im Kanton – das alleine ist eine Schlagzeile, bestätigt der 20-Jährige:

«Viele in meinem Umfeld waren überrascht.»

Im Dorf seien ständig Leute zu ihm gelaufen, um ihm zu gratulieren. Zudem habe die Meldung sehr schnell ihren Weg in den Klassenchat des Jura-Studenten gefunden. Bis er das Resultat über einen Anruf vom Gemeindeschreiber erfuhr, sei er ziemlich nervös gewesen: «Ich habe definitiv nicht gefrühstückt, dafür war ich zu angespannt», erzählt er. Jetzt, wo die Würfel gefallen sind, sei er einfach dankbar. «Dass so viele Menschen mir dieses Amt anvertrauen, freut mich sehr.»

Suter hat in Schöftland die Bezirksschule und in Aarau die Neue Kantonsschule (NKSA) besucht. Jetzt studiert er in Luzern. Wohnen tut er mit der Mutter und der Schwester. Doch wie kommt man eigentlich auf die Idee, mit 20 Jahren für ein politisches Amt zu kandidieren? Mit Suter kommt eine neue Generation in den Gemeinderat. Der zweitjüngste im Amt, Michel Strub, ist fast doppelt so alt, wie er.

«Für Politik interessiere ich mich schon ewig. Ich bin in einer sehr politisierten Familie aufgewachsen»,

erklärt er. Sein Grossvater, Werner Hochuli, war selber Ammann der Suhrentaler Gemeinde. Mit ihm habe er schon über seinen Amtsantritt gesprochen. Anders als sein Grossvater – und seine ganze Familie, gehört Suter einer Partei an.

Das Ressort ist noch offen, die Haltung ist fix

«Anfangs Jahr bin ich ‹der Mitte› beigetreten», erklärt das Mitglied der Kultur- und Landschaftskomission. Eine eher ungewöhnliche Wahl, wenn man bedenkt, dass «Die Mitte» in Reitnau keine Ortspartei hat und das Dorf mehrheitlich reformiert ist. Deshalb ist es auch nicht erstaunlich, dass Suter der einzige Vertreter seiner Partei im Gemeinderat ist. Hinzu kommen zwei Parteilose und zwei SVPler.

Der Beitritt zur Partei erfolgte laut Suter, nachdem die CVP die Namensänderung als Modernisierungsschritt wagte. «Ich war schon immer der Meinung, dass man mit Polarisierung und Extremen kaum etwas erreicht, konstruktive Ansätze sind in meinen Augen wichtiger.» Diese Haltung will Suter auch neu im Gemeinderat vertreten. Sein Wunschressort: «Ursprünglich die Bildung», mit der Wahl der Vizepräsidentin der Schulpflege, Doris Hürzeler, sei das Thema aber abgehakt. «Ich bin offen für alles», sagt er.