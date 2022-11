Nach 54 Jahren: Aus für das ACS Bergrennen in Reitnau

Traditionsevent Bitteres Aus für das Bergrennen Reitnau nach 54 Jahren: «E-Fahrzeuge werden die Zukunft auf den Strassen sein» Seit 2020 warten Motorsport-Fans auf die 55. Ausgabe des ACS Bergrennens in Reitnau. Wie der Automobil Club der Schweiz (ACS) mitteilt, ist wegen fehlender finanzieller Mittel nun aber Schluss mit dem Suhrentaler Event. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 23.11.2022, 12.00 Uhr

Vor drei Jahren fand die 54. Ausgabe des ACS Bergrennens in Reitnau statt. Solche Bilder gehören nun definitiv der Vergangenheit an. Andre Albrecht

«Ein schwerer Entscheid für den Automobil Club der Schweiz», beginnt die Mitteilung des ACS. Ende September habe der Club die Entscheidung gefällt, das Bergrennen in Reitnau künftig nicht mehr auszuführen. Nachdem alle Beteiligten informiert wurden, folge nun die offizielle Nachricht: «Der ACS konzentriert sich auf seine beliebten Oldtimer-Rennanlässe in der ganzen Schweiz.»

Grund dafür sei unter anderem, dass nicht genügend finanzielle Mittel für den Grossanlass bereitgestellt werden konnten. Dies gemäss ACS infolge der veränderten Marktsituation im automobilen Umfeld. Die habe sich schnell und nicht zu Gunsten des Motorsports entwickelt.

«Der Einstieg nach Corona ist nicht mehr vergleichbar mit 2019», erklärt Geschäftsführer und Organisator Thomas Kohler. «E-Fahrzeuge werden die Zukunft auf den Strassen sein, aber vorerst können wir dieses Bedürfnis gegenüber unseren Sponsoren im Motorsport nicht erfüllen und es entspricht auch mehrheitlich nicht den Wünschen unserer Zuschauer», führt Kohler weiter aus.

Die Hoffnung blieb lange aufrecht

Noch im März hatte der Club Hoffnung, eine 55. Ausgabe durchführen zu können. Gegenüber der AZ sagte Kohler damals: «Viele Veränderungen sind geplant und müssen jetzt auch mit allen Beteiligten vor Ort besprochen werden.»

Wie es nun heisst, bedauert der ACS den Entscheid. Bei der Entscheidung seien auch weitere Faktoren berücksichtigt worden, beispielsweise «ein verändertes Zuschauerverhalten, aber auch die Verlagerung von Werbegeldern ins Internet-Marketing». So sei unter anderem das Firmen-Sponsoring vor Ort eher rückläufig.

Aber auch die Platzverhältnisse sind gemäss ACS in die Entscheidung miteingeflossen. Die seien in den letzten Jahren immer knapper geworden und würden in Reitnau keinen Spielraum lassen, «den Anlass der Zeit anzupassen und zu erweitern, um den neuen Bedürfnissen eines Grossanlasses zu genügen».

