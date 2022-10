Historische Vereinigung übersetzt alte Texte

Reinach/Zetzwil Warum nicht endlich Grossmutters Rezepte übersetzen lassen? Die Historische Vereinigung Wynental lanciert eine neue Veranstaltungsreihe: «Sie fragen – wir antworten». Interessierte können alte Dokumente oder Fotografien mitbringen, und die Experten versuchen, Antworten zu liefern. Der erste Anlass findet am 5. November in Zetzwil statt. Katja Schlegel 27.10.2022, 05.00 Uhr

Den Experten der Historischen Vereinigung Wynental kann man beispielsweise alte Schriften vorlegen – sie können sie lesen. Archiv

Eine vergilbte Aufnahme vielleicht von Häusern oder ernst dreinblickenden Menschen? Oder eine alte Urkunde in deutscher Kurrentschrift, die kaum einer lesen kann? Ein Kaufvertrag, ein Brief vom Urgrossvater, Grossmutters Rezeptbuch, eine Taufurkunde? «Wir sind offen für alles», sagt Raoul Richner und lacht. «Hauptsache, die Leute kommen und stellen Fragen.»

Raoul Richner, Stadtarchivar in Aarau, ist Präsident der Historischen Vereinigung Wynental. Nadja Rohner / AAR

Raoul Richner ist nicht nur Aarauer Stadtarchivar, sondern auch Präsident der Historischen Vereinigung Wynental, kurz HVW. Und als solcher möchte er vermehrt zeigen, was die 1928 gegründete Vereinigung tut und was ihre Absichten sind: die lokalgeschichtliche Forschung und die Förderung des Interesses an den Werten der Vergangenheit. «Wir möchten nun mit einem niederschwelligen Angebot auch Wynentalerinnen und Wynentaler ansprechen, die bis dato historisch nicht allzu interessiert waren», sagt Richner.

Dazu hat der HVW-Vorstand beschlossen, den Brugger Kollegen abzuschauen und eine neue Veranstaltungsreihe zu lancieren, die im Brugger Stadtmuseum bereits erfolgreich läuft: «Sie fragen – wir antworten». Die Idee: Wer daheim beispielsweise eine Fotografie oder ein Schriftstück hat, zu dessen Hintergrund er mehr wissen möchte, der kann dieses Dokument an eine Veranstaltung mitbringen. «Wir vom Vorstand versuchen weiterzuhelfen», so Richner. Sei es mit dem «Übersetzen» der alten Schrift oder dem Verorten von Häusern oder Firmen. Oder dem Rat, wo man nach weiterführenden Informationen suchen könnte.

Mitbringen: Freude am Erzählen und Zuhören

Natürlich muss nicht jede oder jeder ein Dokument mitbringen; willkommen sind auch Leute mit Fragen aller Art zur Geschichte des Wynentals, oder einfach die Freude am Erzählen und Zuhören. Das Angebot beschränkt sich auch nicht auf Mitglieder des HVW, zudem ist es kostenlos. «Wir freuen uns einfach, dank und mit den Menschen aus dem Tal, neue Geschichten zu entdecken und Vergessenes wieder neu aufleben zu lassen», so Richner.

Die Veranstaltungsreihe «Sie fragen – wir antworten» feiert am 5. November, 16 Uhr, im Gasthof Bären in Zetzwil Premiere. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.