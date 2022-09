Für Peter Fischer braucht es mehr Unternehmer in der Politik

Reinach/Menziken Wenig Gehör für die Wirtschaft: «Es braucht mehr Unternehmer in der Politik» Immer wieder werde der Handlungsspielraum für Unternehmer stark eingeschränkt: Peter Fischer, Verwaltungsratspräsident der Fischer Reinach AG, hat ausgeteilt am Erzähltal-Wochenende. Das steckt dahinter. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 23.09.2022, 05.00 Uhr

Die Fischer Reinach AG befindet sich an der Hauptstrasse an der Gemeindegrenze zu Menziken. Michael Küng

Die Zukunft des Werkplatzes Wynental wie auch des Werkplatzes Schweiz beschäftigt ihn. «Der Dialog zwischen Wirtschaft und Politik ist in meinen Augen seit einiger Zeit nicht mehr so gut, wie er sein sollte», sagt Peter Fischer, Verwaltungsratspräsident der in der Metallverarbeitung tätigen Fischer Reinach AG.

Die Wirtschaft erhält nach seinem Dafürhalten häufig nicht das nötige Gehör. Die Politik sei zu sehr mit sich selbst beschäftigt, oder sei überfordert durch die Flut der anfallenden Themen und ihrer Komplexität. Die direkte Demokratie stosse möglicherweise zuweilen an ihre Grenzen, es komme zu Schnellschüssen. Mit Folgen. «Ein gefällter Entscheid kann für uns Unternehmer einschneidende Konsequenzen haben», sagt Fischer und gibt zu bedenken:

«Aber ein Unternehmer hat mehr zu verlieren als eine Wahl.»

Diese Aussage hat der Verwaltungsratspräsident auch am vergangenen Erzähltal-Wochenende in Menziken gemacht. Er habe zum Nachdenken anregen wollen, denn die anstehenden Herausforderungen seien gross, sagt er auf Nachfrage. Ein Unternehmer müsse Entscheide treffen in der sich schnell ändernden – globalen – Situation. «Die Politik reagiert, die Wirtschaft aber agiert.» Als Beispiel nennt er die Lieferengpässe, den starken Franken oder die Energiemangellage mit den explodierenden Preisen. «Als Grossverbraucher wissen wir nicht genau, ob Strom und Gas abgedreht werden. Wir haben keine Planungssicherheit. Hier hat der Staat versagt.»

Neue Produktions- und Logistikhalle geplant

Peter Fischer ist Verwaltungsratspräsident der Fischer Reinach AG. zvg

Es brauche einerseits Leute, die sich aktiv politisch beteiligen, die ihre Meinung kundtun, die von ihren Mitwirkungsrechten Gebrauch machen. Es brauche andererseits aber auch Unternehmer, die mutig seien, vorangehen, die investieren und Arbeitsplätze schaffen, führt Fischer aus. Früher seien Arbeitgeber und Industrielle besser vertreten gewesen im Parlament. Das sei mittlerweile zu spüren. Für Fischer ist deshalb klar: «Es braucht mehr Unternehmer in der Politik.» Denn: «Immer wieder wird der Handlungsspielraum stark eingeschränkt. Das behindert uns.»

Der Verwaltungsratspräsident spricht aus Erfahrung. Bei seinem Unternehmen just an der Gemeindegrenze zu Menziken ist die Kapazität auf den bestehenden Flächen ausgeschöpft. «Wir müssen mittelfristig mehr Platz schaffen, um uns weiterentwickeln zu können», stellt er fest. Geplant wäre eine neue Produktions- und Logistikhalle. Weil mit dem Neubau die heutigen Parkplätze wegfallen, müsste auch ein Parkhaus erstellt werden. Das Baugesuch ist eingereicht. Alles in allem ist die Rede von einer Investitionssumme von rund 25 Mio. Franken.

Fischer Reinach AG 380 Mitarbeitende in der Schweiz und in Deutschland Vom Stanzteil bis zur montierten Baugruppe: Die in der Metallverarbeitung tätige Fischer Reinach AG kann auf eine bewegte – und lange – Firmengeschichte zurückblicken. Beginn war vor 180 Jahren mit der Gründung der Draht- und Metallwarenfabrik Wirz & Fischer. Produziert wurden damals Haarnadeln, Militär- und Hosenhaften, Umhanghaken, Hagraffen, Sicherheitsnadeln oder auch Jalousiehaften. Im Jahr 1918 erfolgte die Angliederung einer eigenen Drahtzieherei, 1943 die Angliederung eines eigenen Kaltwalzwerks. 1961 wurde die Produktion von Betonbewehrungen aufgenommen. Ab 1988 trat das Unternehmen unter dem heutigen Namen Fischer Reinach AG auf. Bereits ab Mitte der Siebzigerjahre legte es den Fokus auf anspruchsvolle Formteile aus Stahl, Leicht- und Buntmetallen. Die Kunden kommen aus der weltweiten Beschläge-, Bau-, Elektro- und Automobilindustrie. Peter Fischer übernahm 2010 von seinem Vater Thomas die Führung der Fischer Gruppe. In der Schweiz und in Deutschland werden 380 Mitarbeitende beschäftigt. (mhu)

Zwei bestehende Gebäude, so die Absicht, sollen abgerissen werden. Nur: Der Altbau direkt an der Hauptstrasse muss erhalten bleiben. Zwar stehe diese ehemalige Zigarrenfabrik und Lagerhalle Litzi seit Jahrzehnten leer, sei in einem sehr schlechten Zustand und nicht mehr begehbar, sagt Fischer. Aber das Gebäude aus dem Jahr 1832 ist im Bauinventar für schützenswerte Objekte des Kantons aufgenommen. Der Unternehmer musste eine Alternative ausarbeiten. Ein Gesuch für einen Vorentscheid ist eingereicht und aktuell hängig bei der Gemeinde und beim Kanton.

Der Unternehmer wünscht sich mehr Verständnis

Die Auflagen – unter anderem diejenigen der Denkmalpflege –, die erfüllt werden müssten, seien ein Knackpunkt, hält Fischer fest:

«Das raubt Zeit und sehr viel Energie.»

Der Verwaltungsratspräsident erachtet es als störend, dass nicht Hand geboten wird für eine Lösung. Sein Unternehmen setze sich seit längerem intensiv mit dem Thema auseinander. Das Projekt sei ausgegoren, habe eine ernsthafte Prüfung verdient. Er wünschte sich, dass seinem Anliegen mehr Verständnis entgegengebracht würde.

Die ehemalige Zigarrenfabrik und Lagerhalle Litzi steht unter Schutz. Natasha Hähni

Das sei kein Vorwurf an die lokalen Behörden, die Verwaltung oder den Gemeindeverband aargauSüd impuls, hebt Fischer hervor. «Sie unterstützen uns, machen ihre Arbeit und müssen sich an die Vorgaben halten. Nur: Die Hürden, die wir Stimmbürgerinnen und Stimmbürger uns selber in den Weg stellen, sind oft zu hoch. Das ist ein Problem – insbesondere für die Entwicklung des Werkplatzes.»

