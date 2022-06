Kirchgemeinde Reinach-Leimbach erbt überraschend ein Vermögen

Reinach/Leimbach «Wir wurden komplett überrascht»: Kirchgemeinde erbt gesamten Nachlass eines Mitglieds – inklusive zweier Häuser Im Januar wurde Hans Peter Maurer durch einen Arbeitsunfall aus dem Leben gerissen. Dass das langjährige Kirchenpflegemitglied sein gesamtes Vermögen der reformierten Kirchgemeinde Reinach-Leimbach vermacht, erfuhr der Kirchenpflegepräsident erst bei der Testamentseröffnung. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 25.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Damit hat niemand gerechnet: Die reformierte Kirchgemeinde Leimbach-Reinach – hier die Kirche in Reinach – erbt Hans Peter Maurers Vermögen. Britta Gut

(18.06.2020)

«Das ist schon etwas sehr Spezielles.» Was Kirchenpflegepräsident Peter Siegrist den Mitgliedern der reformierten Kirchgemeinde Reinach-Leimbach anlässlich derer Kirchgemeindeversammlung letzten Sonntag zu verkünden hatte, überraschte alle. Die Kirchgemeinde erbt laut «Wynentaler Blatt» den kompletten Nachlass von Kirchenmitglied Hans Peter Maurer – inklusive angelegter Vermögenswerte und zweier Liegenschaften.

Siegrist selbst hat erst vor wenigen Wochen im Zuge der Testamentsverkündung von dem grossen Erbe erfahren. «Es ist alles noch etwas frisch», sagt er auf Anfrage der AZ hörbar bewegt und meint damit wohl nicht nur das überraschende Erbe, sondern auch den tragischen Unfalltod des langjährigen Kirchenmitglieds. Hans Peter Maurer verstarb am 25. Januar 2022 bei einem Arbeitsunfall, er wurde nur 63 Jahre alt. Dass Maurer, verwitwet und kinderlos, in seinem Testament die Kirchgemeinde als Alleinerbin eingesetzt hatte, blieb bis zuletzt sein Geheimnis.

Immobilien sind zwei Einfamilienhäuser in Leimbach

«Wir wurden komplett überrascht», sagt denn auch der Kirchenpflegepräsident. Es käme zwar vor, dass Menschen die Kirchgemeinde mit einem Legat bedenken. Siegrist sagt aber: «In dieser Grössenordnung habe ich das noch nicht erlebt.» Er erklärt sich Hans Peter Maures letzten Willen mit der tiefen Verbindung zur Kirche und zur Kirchgemeinde, die dieser über Jahre gepflegt hat. Er war jahrelang Mitglied der Kirchpflege, amtete auch als Sigrist in Leimbach und war ein engagierter Freiwilliger.

Bei den beiden Liegenschaften, die nun der reformierten Kirchgemeinde gehören, handelt es sich um zwei Einfamilienhäuser in Leimbach. Eines ist vermietet, das andere hatte Maurer selbst bewohnt. Dieses möchte die Kirchgemeinde künftig auch vermieten. Ein Verkauf steht derzeit nicht zur Debatte.

Verkauf ist frühestens in zwanzig Jahren möglich

Denn in einer Klausel in seinem Testament hat Hans Peter Maurer festgehalten, dass die Immobilien während der nächsten zwanzig Jahre nicht veräussert werden dürfen. Auch die angelegten Wertschriften bleiben so lange gebunden. Ein allfälliger Zinsertrag darf aber für den Liegenschaftsunterhalt eingesetzt werden. Dafür hat Maurer extra einen Willensvollstrecker, einen Notar, beauftragt.

Erst in zwanzig Jahren kann die Kirchgemeinde also komplett über Maurers Vermögen verfügen. Bis dahin gelte es, dessen Erbe in seinem Sinn zu verwalten. Die Organisation des Unterhalts der beiden Liegenschaften sei denn auch eine Herausforderung. «Wir schauen jetzt, wie wir das abwickeln», sagt Siegrist. Abschliessend hält er darum fest: «Es ist ein grosses Geschenk, aber auch eine grosse Aufgabe.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen