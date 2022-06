Erster Einblick ins Migros-Provisorium in Reinach

Reinach Zügeltage in der Mini-Migros: Ein erster Einblick in das 1100-Quadratmeter grosse Provisorium Ab Donnerstag wird die Reinacher Migros für fünf Monate umgebaut. Eingekauft werden kann im Provisorium. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 08.06.2022, 05.00 Uhr

Die Migros in Reinach wird umgebaut. Ab Donnerstag, 9. Juni kann deshalb nur im Provisorium neben der Migros eingekauft werden. Sandra Ardizzone / AGR

Noch fahren die Kundinnen und Kunden in Reinach in die Tiefgarage des Migros-Einkaufscenters. Am Mittwochabend wird das vorerst zum letzten Mal möglich sein: Ende Woche starten die Sanierungsarbeiten, das Migros-Einkaufszentrum wird während fünf Monaten oder bis spätestens Ende November komplett saniert.

Während dieser Zeit werden die Ladenlokale im Center komplett leergeräumt. Einkaufen können die Reinacherinnen und Reinacher aber trotzdem, in einer Mini-Migros gleich nebenan. Während im Wynentaler Einkaufszentrum noch alle Regale voll sind, werden diejenigen im Provisorium bereits eingeräumt. Eröffnet wird dieses am Donnerstag, ein fliegender Wechsel also.

Die Planung war anspruchsvoll

Vor dem Holzpavillon stehen etliche Kisten und Paletten, drinnen geht es geschäftig zu und her. 22 Mitarbeitende – deutlich mehr als an anderen Tagen – räumen Regale ein, platzieren Aktionsplakate und bestellen Ware für die Filiale. Es ist Endspurt. «Angefangen haben wir beim Einräumen mit lange haltbaren Lebensmitteln und Kosmetik», sagt Manuela Mendes. Seit rund eineinhalb Jahren ist sie in der Umbau-Taskforce der Migros Aare.

Manuela Mendes von der Taskforce Umbau, Neubau, Etappenbau. Sandra Ardizzone / AGR AGR

Die Einrichtung des Provisoriums hat bereits vor rund einer Woche, am Montag, 30. Mai, gestartet. «Für die Regallayouts wurden die Musterprodukte aus der Filiale in Buchs aufgestellt», so Mendes. In diesen Tagen werden nur noch die letzten Produkte bestellt. Dabei handelt es sich vor allem um frische Früchte und Gemüse. Weil am Montag ein Feiertag war, sei die Planung etwas anspruchsvoller gewesen als sonst. Dennoch sei man bisher planmässig vorangekommen. «Wohl auch, weil wir so ein eingespieltes Team sind», sagt Mendes.

Auch Tiefgarage muss geschlossen werden

Das 1100 Quadratmeter grosse Provisorium stand zuvor im Kanton Bern im Einsatz. In Reinach wird es Platz für den Migros-Supermarkt, einen Melectronics, eine Dropa Drogerie, einen Chicorée und einen Kiosk bieten – alles in Kleinformat. Das gewohnte Laden-Angebot soll so nur leicht eingeschränkt werden. Das Migros-Restaurant gibt es bis zur Neueröffnung in Form eines Foodtrucks vor dem Übergangslokal.

Die einzige grössere Einschränkung gibt es bei der Tiefgarage. Anstelle dieser gibt es während der Sanierung 30 Parkplätze hinter dem Provisorium. «Das war ursprünglich nicht so vorgesehen. Aus Sicherheitsgründen hat man sich nun aber zu diesem Schritt entschlossen», sagte die Medienstelle der Migros Aare gegenüber der AZ. Der gesamte Umbau wird den Grossverteiler laut Baugesuch rund elf Millionen Franken kosten.

Insgesamt 22 Leute haben am Dienstag mit dem Umzug geholfen. Sandra Ardizzone / AGR

