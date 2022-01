Reinach Wegen immer noch unsicherer Lage: Schneesportlager der Kreisschule aargauSüd abgesagt Eigentlich hätten die Kinder und Jugendlichen der Kreisschule aargauSüd vom 28. Januar bis zum 4. Februar ins Schneesportlager gehen sollen. Aufgrund der aktuellen Covid-Lage findet das Lager aber nicht statt, wie die Schule mitteilt. Natasha Hähni 10.01.2022, 15.17 Uhr

Das Skilager der Kreisschule aargauSüd fällt der Coronapandemie zum Opfer. Raphael Huenerfauth

Bis vor kurzem hoffte die Kreisschule aargauSüd noch, das Schneesportlager nicht absagen zu müssen. «Zum Wohl der Jugendlichen», wie sie in einer Medienmitteilung am Montagmorgen schreibt. Aufgrund der immer noch prekären Covid-Lage kann das Lager jetzt aber dennoch nicht stattfinden. Der Entscheid dazu fiel laut der Schulführung und Lagerleitung am Freitag, 7. Januar. Rund 170 Schülerinnen und Schüler aus fünf Schneesportlagern sowie Leitungs- und Begleitpersonen der Kreisschule aargauSüd sind von der Absage betroffen.