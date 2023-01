Ein neuer Laden zieht ins Reinacher «Au Louvre»

Reinach Von der Papeterie zum «Lieblingsplatz»: Diese Burgerin haucht dem «Louvre» wieder Leben ein Nachdem die Papeterie im Reinacher Au Louvre vergangenes Jahr seine Türen schloss, eröffnet Anna Hilpert dort Ende März ihr Geschäft «Au Louvre – mein Lieblingsplatz». Natasha Hähni Jetzt kommentieren 26.01.2023, 05.00 Uhr

Anna Hilpert übernimmt das «Au Louvre» in Reinach. Bild: Natasha Hähni

Noch ist das Ladenlokal praktisch leer. Eine Leiter steht auf der einen Seite, ein paar Körbe mit Pflanzen auf der anderen. An den Säulen in der Mitte des Gebäudes sind verschiedene Backstein-Tapeten aufgehängt. «Meine Instagram-Follower haben darüber abgestimmt, welche von den Dreien es schlussendlich wird», erzählt Anna Hilpert.

Vor kurzer Zeit hat die Geschäftsfrau das Ladenlokal, das vorher 15 Jahre lang eine Papeterie war, gemietet. Die Entscheidung sei gleichzeitig impulsiv und durchdacht gewesen. «Im Mai bin ich mit meinem Partner nach Burg gezogen», sagt sie. Seither fahre sie täglich auf dem Weg zur Arbeit am Gebäude vorbei. Wegen einer Baustelle musste sie in ihrem Auto auf der Höhe des «Au Louvre» öfters warten. «Jeden Tag bestaunte ich das Haus und stellte mir vor, wie ich das Lokal einrichten würde», so Hilpert.

Als sie erfuhr, dass die Papeterie aus dem Gebäude auszieht, habe sie sich gleich als Nachmieterin angemeldet – erfolgreich. Am 25. März wird «Au Louvre – mein Lieblingsplatz», feierlich eingeweiht. «Mein Ziel ist, dass meine Kundinnen und Kunden im Laden alles finden, was ihnen gefällt, ein richtiger Lieblingsplatz halt.» So stünden neben Schmuck, Kleidung und Geschenkartikeln auch alle verwendeten Möbel zum Verkauf. «Sogar ein Himmelbett wird es geben», sagt sie.

Ihr erstes Taschengeld investierte sie in Schmuck

Vor rund zehn Jahren eröffnete die ausgebildete Sozialpädagogin ihr erstes Geschäft in Gränichen. Damals entschied sie innert wenigen Wochen, ihre Arbeitsstelle zu künden und den «Sternenschmuck» zu eröffnen. «Das war eine Schnapsidee», sagt sie lachend. Bereut habe sie die Entscheidung aber nie.

«Ich mache seit rund 20 Jahren meinen eigenen Schmuck.» Schon ihr erstes Sackgeld habe sie fürs Schmuckmachen ausgegeben. Später besuchte sie unter anderem Goldschmiedkurse. Den Schmuck verkaufte sie vor allem an Märkten, bis sie das Geschäft eröffnete. Der Name sei wegen dem Wiedererkennungswert auch nach einer Ausweitung des Sortiments geblieben.

Das Gränicher Lokal läuft bis heute gut. «Es ist der richtige Zeitpunkt, um einen zweiten Laden zu eröffnen», findet Hilpert. Dabei handle es sich nicht um einen zweiten Standort des ersten Geschäfts, sondern um eines mit eigenständigem Konzept. «Der Laden in Gränichen ist sehr romantisch eingerichtet. Hier möchte ich moderner auftreten», erklärt sie. Vor allem der Industrie- und der Modern-Farmhouse-Stil, also eine Mischung aus modern und ländlich, hätten es ihr angetan. Ihr eigener Stil sei eine «schrecklich wilde Mischung» aus den Konzepten beider Geschäfte.

Die Kundschaft soll mit einem Lächeln aus dem Laden

Aktuell befindet sich Hilpert mitten in den Vorbereitungen ihres Reinacher Geschäfts. Ein Team hat sie bereits zusammengestellt. Weniger nervös ist sie deshalb aber nicht – im Gegenteil: «Ich trage die Verantwortung für meine Mitarbeitenden», so die 42-Jährige.

Nun müsse sie noch die neue Kollektion aussuchen, die Backstein-Tapeten aufhängen, die Wände streichen und eine Website erstellen. «Ab dem 15. März geht es dann Schlag auf Schlag», so Hilpert. Dann werde die Einrichtung angeliefert. «Ich hoffe, es kommt alles rechtzeitig», sagt sie.

Ihr Ziel für «Au Louvre – mein Lieblingsplatz» hat Hilpert klar vor Augen: «Ein Nachbar meines Geschäfts in Gränichen sagte mir mal, dass jeder Kunde und jede Kundin meinen Laden mit einem Lächeln verlässt.» Das wolle sie auch in Reinach erreichen.

