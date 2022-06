Eishockey: Peter Küng wird neu Chef der Linienrichter

Reinach Von der grossen zur grössten Leidenschaft: Peter Küng verlässt die Reinacher Eishalle und wird neu Chef der Linienrichter Ein halber Meter Schnee, die Sanierung der Eishalle und der Abstieg des Frauenteams Reinach. Als Eismeister und Betriebsleiter hat Peter Küng einiges erlebt. Nun nimmt er Abschied und blickt auf seine neue Aufgabe beim schweizerischen Eishockeyverband. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 30.06.2022, 19.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Peter Küng verlässt die Kunsteisbahn Oberwynental nach 25 Jahren. Alex Spichale

Kühle Luft weht durch den Türspalt. Während draussen gerade die 30-Grad-Marke geknackt wurde, ist es am Arbeitsort von Peter Küng immer kühl. Der 53-Jährige ist Betriebsleiter und Eismeister der Kunsteisbahn Oberwynental in Reinach.

Den Aufgaben eines Eismeisters kann Küng im Sommer schlecht nachgehen, das Eis wird erst in einem Monat wieder aufbereitet – ein letztes Mal von Peter Küng. Dann werden die Kompressoren in der Halle wieder eingeschaltet, damit das Eis richtig gekühlt wird. Per Ende September verlässt Küng Reinach. Sein neuer Arbeitgeber ist niemand Geringeres als der schweizerische Eishockeyverband (SIHF).

Eishockey fasziniert Peter Küng schon lange. Bereits als Kind ist er in der Eishalle seine Runden gefahren. «Damals waren noch zwei ältere, giftige Eismeister im Amt», erzählt er lachend. Diese haben die Eishalle Jahre später verlassen. Als es um die Nachfolge ging, spielte Küng mit dem Gedanken, sich zu bewerben. Er tat es dann erst anderthalb Jahre später, bei der nächsten Vakanz – und erhielt den Job. Einige Jahre später wurde er zum Betriebsleiter und Hauptverantwortlichen.

Kaum Zeit für die Familie

Als Küng 1997 in der Eishalle angefangen hat, sei die noch so schlecht isoliert gewesen, dass andauernd Kondenstropfen auf dem Eis entstanden seien. Dieses sei dadurch in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Tropfen wurden von Jahr zu Jahr mehr, bis eine Sanierung nötig war.

«In der Eishalle habe ich die Klimaerwärmung live miterlebt», ergänzt der Eismeister. Das Problem wurde in der Saison 2013/14 in Angriff genommen. Seither gibt es weder Nebel noch Kondenswasser in der Halle. Eine wichtige Verbesserung, wie Küng findet: «Gutes Eis ist die Visitenkarte eines Eismeisters, es war meine Herzensangelegenheit.» Auch von auswärtigen Clubs habe er dafür immer wieder Komplimente erhalten.

Neben der Arbeit in der Reinacher Eishalle war Küng während 18 Jahren als Eishockey-Linienrichter tätig. Er stand an U20-Weltmeisterschaften, der höchsten Schweizer Liga, also der National League (NLA) und an einigen Turnieren auf dem Eis. «Ich würde es wieder machen», sagt Küng rückblickend. Doch die vielen Aufgaben beanspruchen auch viel Zeit. «Neben dem Eishockey gibt es auch noch das soziale Leben», sagt er nachdenklich. Sein Sohn hätte jeweils zehn Monate auf den «Papi» verzichtet. Weil dieser wegen der Arbeit in der Eishalle und den Spielen als Linienrichter nur wenig zuhause war. Umso mehr habe er es genossen, wenn die Familie bei seiner Arbeit dabei sein konnte: «Zum Beispiel beim Spengler Cup in Davos», erzählt er.

Die grossen Namen in Reinach

Weitere Highlights waren, wenn die grossen Clubs wie Kloten, Zürich oder Bern in der Eishalle Reinach spielten. Während einem dieser Spiele stand Küng sogar als Linienrichter auf dem Eis. Dies sei aber eine einmalige Sache gewesen. Grundsätzlich findet Küng: «Die verantwortliche Person sollte eigentlich nicht auf dem Eis stehen.»

Peter Küng war mehr als nur für die Hallte verantwortlich. Im Frühling stand er als Trainer des Reinacher Frauenteams neben dem Eis. Eigentlich habe er keine Zeit dafür gehabt, so Küng, doch er habe nicht nein sagen können, schliesslich sei dringend ein Trainer gebraucht worden. Trotz des Einsatzes, stieg der SC Reinach ab und das Frauenteam anschliessend aufgelöst. Trotzdem steht er zu seiner Entscheidung: «Ich habe es nicht übers Herz gebracht, die Frauen und Mädchen allein zu lassen.»

Eine weitere, geschätzte Erinnerung ist Küng zufolge aus dem Jahr 2008: «Wir mussten nach dem Spiel alle Schaufeln und Besen holen, damit wir alle Fahrzeuge draussen frei bekamen», erzählt er. An diesem Winterwochenende habe es einen halben Meter Neuschnee gegeben.

Bald gibt es wieder Eis in Reinach

Nun sei es aber an der Zeit für seinen Nachfolger, Erinnerungen zu sammeln. Adrian Waldvogel, einer seiner Mitarbeiter, übernimmt in Zukunft die Aufgabe als Betriebsleiter und Eismeister.

Ab Oktober wird sich Küng aber ganz der Schiedsrichteraufgabe widmen. «Die Eishalle war eine grosse Leidenschaft, nun wechsle ich zu meiner grössten Leidenschaft.» Beim schweizerischen Eishockeyverband ist er künftig zuständig für die Rekrutierung und Ausbildung von Linienrichtern. Heisst, er bietet sie auf, coacht sie und bietet ihnen Unterstützung. Insgesamt wird er beim SIHF für 45 Personen verantwortlich sein.

In der Eishalle Reinach wird er also nur noch auf den Tribünenplätzen zu sehen sein.

Zu seinen Aufgaben als Eismeister gehörte auch das Tor zu befestigen. (2015) Chris Iseli

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen