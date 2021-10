Maler Kurt Hediger aus Reinach stellt in Meisterschwanden aus

Reinach Überraschungen, auch für den Maler selber: Ausstellung von Kurt Hedigers Lebenswerk Sohn und Enkelkinder haben die Bilder für die aktuelle Ausstellung mit Werken von Kurt Hediger (88) ausgewählt. Peter Weingartner Jetzt kommentieren 11.10.2021, 05.00 Uhr

Kurt Hediger arbeitet manchmal über Jahre an Werken, bis er zufrieden ist. zvg/Peter Siegrist

Kurt Hediger, bekannt für seine Landschaftsbilder, mit Vorliebe mit Schnee und stimmigen Lichtspielen? Wer den Reinacher Künstler darauf reduziert, wird ihm nicht gerecht. Die aktuelle Ausstellung in der Galerie Del Mese-Fischer in Meisterschwanden zeigt den Facettenreichtum im Schaffen von Kurt Hediger. Natürlich sind da Landschaften dabei, aus der Region, von Reisen, dazu Stadtschaften, Paris, Prag, aber auch Stillleben und Porträts, Menschen, Tiere, Architektur.

Ausstellung als Projekt der Nachkommen

«Hafensituationen ziehen sich quer durchs Werk», sagt Vinzenz, 52, Hedigers Sohn. Das geht von Beinwil am See bis Venedig. Das Spezielle dieser Ausstellung: Die Auswahl übernahm nicht Kurt Hediger selber. Vinzenz hat mit seinen Kindern, 15 und 17, während eines Spitalaufenthalts des Künstlers den Fall übernommen. «Sie haben aus Keller, Parterre, dem ersten Stock, Atelier und Estrich erstaunliche Sachen zusammengetragen», schmunzelt Kurt Hediger. Darunter Bilder, an die er sich nicht mehr erinnert habe, deren Auftauchen aber Erinnerungen weckten. Was den Künstler überrascht, dürfte auch die Ausstellungsbesucher überraschen.

Es gibt auch unverkäufliche Werke

Porträt, Stillleben, Landschaft. Hediger hat keine Präferenzen. Ihn interessieren Farbe, Licht, Raum, Bewegung, Komposition. Und wie er bei einem Porträt in mehreren Sitzungen versucht, den Seelenzustand des Modells zu erfassen, so erscheinen auch die Landschaften: als Persönlichkeiten mit Tiefe und Weite. Im besten Fall: mit Seele.

Kein Wunder, arbeitet er manchmal über Jahre daran, bis er zufrieden ist. Die Notizen auf der Rückseite der Bilder nennen nicht nur den Ort, sondern auch die Zeit, in denen Hediger daran gearbeitet hat. Wie ein Bild, das er 1985 in Paris gemalt hat, und 2017 ist er noch einmal drüber. Malen als Prozess. «Das ist unverkäuflich», gibt er seinem Sohn und Erika Gloor zu verstehen, die beim Einrichten der Ausstellung den Maler nach den Preisen der Bilder fragen.

Niederschlagung des «Prager Frühlings»

Es gibt auch Phasen in Leben und Werk von Kurt Hediger, jenseits heiterer Schneelandschaften im Hedigerlicht, die Wälder im Hedigerblau. Bilder mit melancholischem Einschlag, was sich in dunkleren Farben niederschlägt. 1969 war er in Prag, fasziniert von den Details der Karlsbrücke, die er von allen Seiten malte. Am 19. Januar 1969, als der Student Jan Palach, der drei Tage zuvor als lebende Fackel des Protests gegen den Einmarsch der sowjetischen Truppen brennend auf den Wenzelsplatz gerannt war, machte er dessen Todestag zum eindrücklichen Bild.

Kurt Hediger inmitten Dutzenden seiner Bilder, seinem Lebenswerk. zvg/Peter Siegrist

Kurt Hediger hat vor Ort gemalt, ob im Wynental oder in Südamerika: Er braucht das Motiv vor sich, mag sich nicht auf Fotos abstützen. Zeichnungen, Skizzen, Aquarelle, das schon, als Vorarbeiten für grossformatige Bilder, die er im Atelier mit Ölfarbe malte. Diese Zeiten sind vorbei. Das Alter schränkt die Mobilität ein. Im Atelier entstehen noch Aquarelle. «Mit Wasserfarbe», sagt Hediger.

Werke aus allen Schaffensperioden werden gezeigt

Rund 140 Gemälde vom kleinen Quadrat bis zum Grossbild im Hochformat finden ihren Platz auf den zwei Stockwerken der Galerie. Ein beeindruckendes Lebenswerk eines Künstlers, der keiner Mode nachlief, sondern authentisch seinen Weg ging und geht. In ihrer Maturitätsarbeit über Kurt Hediger aus dem Jahr 2010 schreibt Antoinette Gloor, die Tochter von Erika Gloor aus Aarau, die dem Künstler seit Jahren zur Seite steht:

«Die Natur, das Echte, ist im Leben von Kurt Hediger von grosser Bedeutung. Er fühlt sich als ein sehr naturverbundener Mensch, der das Ursprüngliche, Unverfälschte und Ehrliche mag. Deshalb nimmt er oft Landschaften und Naturbilder als Motive.»

Eröffnung der Ausstellung am 16. Oktober mit Apéro

Die Ausstellung ist vom 16. Oktober bis zum 21. November offen, von Donnerstag bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Kurt Hediger ist jeweils sonntags ab 15 Uhr anwesend. Zur Eröffnung am Samstag, 16. Oktober, ab 14 Uhr gibt es einen Apéro. Ein Covid-Zertifikat ist erforderlich.

Am 6. November 2022 wird Kurt Hediger 90 Jahre alt. Zu diesem Anlass plant der Verein «Freunde des Werks von Kurt Hediger» im September eine Jubiläumsausstellung. Vereinspräsident ist der Reinacher Gemeindeammann Martin Heiz. Hediger, der «Doyen» der aktuellen regionalen Kunstszene, ist nicht nur im Gemeindehaus, sondern auch beim Ammann zu Hause vertreten: in einem Landschaftsbild.

Kurt Hediger mit einem Bild, das 1969 im Zusammenhang mit dem Trauerzug für Jan Palach in Prag entstanden ist.

zvg/Peter Siegrist