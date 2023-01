Reinach TaB Reinach: Burger-Hommage biegt in Zielgerade ein Erst recht nach (vorläufigem) Kino-Aus – das Theater am Bahnhof in Reinach bietet Kulturvielfalt für Jung und Alt, samt einer Eigenproduktion. Betriebsleiter Clo Bisaz gibt Auskunft. Peter Weingartner 10.01.2023, 05.00 Uhr

Der Betriebsleiter des Theaters am Bahnhof Reinach AG, Clo Bisaz. Bild: Peter Weingartner

Das Kino im Theater am Bahnhof in Reinach ist bekanntlich geschlossen. «Im Hintergrund hat sich eine Arbeitsgruppe formiert, um Alternativen zu suchen», sagt Betriebsleiter Clo Bisaz. Details seien noch nicht spruchreif. Und er ergänzt, man dürfe nicht zu lange warten, bis eine Lösung da ist. Es geht auch darum, die Filminteressierten der Region, beispielsweise die Mitglieder des nun wegfallenden Fördervereins, nicht zu verlieren. Ernüchternd: Die Schliessung des Kinos habe, abgesehen von rund 1000 Meldungen auf Facebook, in der Region zu keinen Reaktionen geführt. Dennoch: «Wir geben nicht auf», sagt Clo Bisaz. Zumal neu Leute mit Know-how vom ehemaligen Mutterschiff Ideen und Wissen nun im TaB-Team einbrächten.

Der Theaterbetrieb hingegen läuft gut. «Am meisten berührt hat mich die Lesung von Shqipe Sylejmani im November», sagt Clo Bisaz im Rückblick auf das Herbst-Winter-Programm 2022. Der Anlass habe viele Menschen aus der Region, auch Familien, ins TaB gebracht. Beim Bücherverkauf seien die Leute Schlange gestanden.

Mit einer durchschnittlichen Auslastung von gegen 80 Prozent zeigt sich der Betriebsleiter zufrieden. «Lässig» sei auch das Wegtanzen des Weihnachtsspecks gewesen: rund 100 Personen schwitzten am 27. Dezember zu Musik. Und auch zu den Audiospaziergängen auf den Spuren von Hermann Burger seien «die Leute in Scharen gekommen».

Eigenproduktion – Burgers Roman «Schilten» auf der TaB-Bühne

Diesen Frühling nun biegt die Hommage an Hermann Burger (1942–1989) in die Zielgerade ein. Und zwar mit einer theatralen Eigenproduktion zu Burgers Roman «Schilten». Vom 3. bis 18. März ist das Stück zu sehen. Gunhild Hamer hat eine Bühnenversion geschrieben und führt Regie. Die drei jungen Schauspielerinnen Ladina Bisaz, Julia Galli und Mahalia Horvath spielen, während das TaB-Ensemble als Chor seine Auftritte hat. Eine wichtige Rolle komme Filmprojektionen zu, verrät Produktionsleiter Clo Bisaz. Am 12. März denken Autor Klaus Merz und Historiker Simon Zumsteg als Weggefährten Burgers in einem Gespräch über den Schriftsteller aus Menziken nach.

Mit einheimischem Schaffen startet das Theater ins Frühlingsprogramm. Und zwar musikalisch und der Möglichkeit, mitzutanzen. «Sugar and the Josephines» servieren am Samstag, 14. Januar, Perlen aus der Welt der Evergreens.

Attraktive Programmpunkte für Kinder und Familien

Am Donnerstag, 26. Januar, zeigt das Schultheater Neumatt «Traumland». Neun Schülerinnen haben, angeleitet von Clo Bisaz als Theaterpädagogen, in einem halben Jahr ein eigenes Stück erarbeitet, mit Action und Liebesmomenten. Das Luzerner Duo «Ohne Rolf» gastiert am 28. Januar im TaB, das in der Folge für die Theaterproben besetzt ist, bis am 31. März Jan Galega Brönnimann & Band, ein Trio aus drei Ländern, Schweiz, Senegal, Israel, zeitgenössische Kammermusik darbieten.

Am 1. April spielen – nach Insekten, dem Biber und Vögeln – unter dem Motto «Der Natur auf der Spur» – Kaninchen die Hauptrolle. Dazu findet ein Workshop statt. Am 28. April zeigen «Wilderbluescht», das sind Johanna Schaub und Christoph Blum, ihr Programm «zart & zääch». Zu erwarten ist ein Liederabend mit ureigener Klangwelt aus Stimme und Panflöte, Cello und Geschirrtuch, Kontrabass und Hülsenfrüchten, Akkordeon und Altpapier.

Der Abschluss des Frühlingsprogramms spricht Kinder und Familien an. Am 30. April können Kinder von 7 bis 12 Jahren in die Kinderdisco samt Nebelmaschine. Und am 7. Mai gibt die Kinderband «Wildi Blaatere» ein Kinderkonzert, das eine mitreissende Show «zum Tanzen, Singen und gemeinsam Blääterlen» verspricht.

Online-Platzreservation unter www.tab.ch.