Reinach: Stiftung Lebenshilfe plant ein sechsstelliges IT-Projekt

Reinach Stiftung Lebenshilfe: Die Gelegenheit mit einem IT-Projekt am Schopf packen Die Reinacher Stiftung Lebenshilfe will sich als attraktive und moderne Arbeitgeberin positionieren. Deshalb plant sie derzeit ein zehnteiliges Informatikprojekt, welches schlussendlich auch der Klientel zugutekommen soll. Die Kosten bewegen sich im sechsstelligen Bereich. Florian Wicki 04.03.2022, 05.00 Uhr

Die Stiftung Lebenshilfe auf der Reinacher Heuwiese will ihre Informatik auf den neusten Stand bringen. zvg

Auch eine Einrichtung wie die Reinacher Stiftung Lebenshilfe (Lh) kann sich einem beinahe allgegenwärtigen Prozess wie der Digitalisierung nicht verwehren. Bereits in der 2020 erarbeiteten Strategie hielt die Stiftung als Ziel denn auch «die Wahrnehmung von Chancen, welche die Digitalisierung bietet» fest. Geschäftsleiter Philippe Crameri präzisiert: «Dazu gehört auch, als Lh weiterhin eine attraktive und moderne Arbeitgeberin am Puls der Zeit zu bleiben.»

Gerade als Arbeitgeberin hat es die Stiftung – trotz hervorragenden Noten in Mitarbeitendenumfragen – derzeit nicht leicht, so Crameri: «Der Arbeitsmarkt ist stark ausgetrocknet – auf tertiärer Stufe erhalten wir auf ausgeschriebene Stellen in der Begleitung teilweise keine einzige Bewerbung.»

180 Bedarfsanforderungen im Auge

Deshalb arbeitet die Lh nun an ihrer Informatik-Struktur: in Form eines zehnteiligen Projekts unter dem Namen «Projekt Kairos». Das Wort «Kairos» stammt aus dem Altgriechischen und steht für eine Gelegenheit, die man nicht verpassen darf, und die es deshalb am Schopf zu packen gilt.

Zu Beginn hat die Lh eine ICT-Strategie erstellt, um herauszufinden, was mit dem Projekt überhaupt erreicht werden soll. Zusammen mit der Firma XWare aus Luzern, auf deren Kundenliste etwa die Swisscom, die Schweizerische Post und auch der Bund selber stehen, wurden so 180 Bedarfsanforderungen evaluiert. Crameri schätzt: «Kommt das Projekt so, wie wir es uns vorstellen, können wir rund 80 Prozent dieser Anforderungen erfüllen.»

Immer mehr Millennials in der Belegschaft

Das ist vor allem auch wichtig, weil auch beim Personal der Stiftung Lebenshilfe allmählich ein Generationenwechsel ins Haus steht, so Crameri: «Auch wir haben immer mehr Millennials in der Belegschaft, jüngere Personen, und die wollen heutzutage einfach digital arbeiten.»

Das Informatik-Projekt soll deshalb neben einer Verbesserung der Stabilität und der Performance der stiftungseigenen Netzwerke auch Grundlagen für die digitale Zusammenarbeit schaffen. Das digitale und damit auch effizientere Arbeiten sei ein grosses Bedürfnis der Belegschaft, so Crameri: «Unsere Mitarbeitenden wollen naturgemäss nur so viel Zeit für administrative Prozesse aufwenden, wie unbedingt nötig ist – sonst hätten sie sich einen anderen Beruf ausgesucht.» Die schlankeren Prozesse kommen auch den begleiteten Personen der Lh zugute, fügt Crameri an: «Jede Stunde, die wir nicht am Computer sitzen müssen, können wir mit unseren Klientinnen und Klienten verbringen.»

Sechsstellige Investitionssumme geplant

Schliesslich steht als übergeordnetes Ziel des Projekts auch die Ausrichtung einer längerfristig modernen Informatik-Infrastruktur. Crameri will nicht sagen, das habe man in den letzten Jahren versäumt, man habe schlicht die Prioritäten auf die begleiteten Personen der Stiftung gelegt und nicht auf die Technik. Das wird nun mit Projekt Kairos nachgeholt, freut sich Crameri: «Mit der Umsetzung machen wir nicht nur einen Schritt vorwärts, sondern gleich zwei.»

Die Kosten des Projekts, dessen Umsetzung im nächsten Januar starten und bis Ende 2024 abgeschlossen sein soll, stehen noch nicht final fest. Klar ist, dass die Kosten den Schwellenwert für die Submission überschreiten, weswegen das Projekt auf der elektronischen Plattform von Bund, Kantonen und Gemeinden im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens (SIMAP) ausgeschrieben werden musste.

Die Gesamtkosten werden im sechsstelligen Rahmen bleiben, so Crameri. Und er betont: «Die wiederkehrenden Kosten können über den laufenden Betrieb gedeckt werden, ohne dass in der Begleitung gespart werden muss.»