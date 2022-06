Das Wynehuus Reinach sucht neue Pächter

Reinach Spätestens Ende Jahr ist Schluss: Das «Wynehuus» sucht neue Pächter Ab Juli fehlt im Reinacher Kultlokal die Köchin, nun hat auch der Geschäftsführer eine neue Stelle. Für Geschäftsführer Beat Schmidlin ist somit klar: «Nach zwei Wochen Betriebsferien im August werden wir nur noch Bubble-Tea anbieten». Natasha Hähni Jetzt kommentieren 16.06.2022, 05.00 Uhr

Beat Schmidlin, Geschäftsführer «Wynehuus». Natasha Hähni

Noch am Wochenende feierte das «Wynehuus» sein einjähriges Bestehen. Das viertägige Festival lockte Hunderte Reinacherinnen und Reinacher zum Lokal am SBB-Bahnhof. «Am Sonntag war unser Kinderbrunch – der Abschluss des Festivals – komplett ausverkauft», sagt Geschäftsführer Beat Schmidlin.

Als kreativer Kopf des ehemaligen «Wynestüblis» organisierte er im vergangenen Jahr etliche Anlässe wie Public Viewings während der Fussball-EM oder die einzige Fasnacht der Gemeinde. «An der Fasnacht kamen sogar die Anwohnenden aus den Alterswohnungen, um sich für den Anlass zu bedanken», sagte er damals gegenüber der AZ.

Nun soll aber alles vorbei sein: Über Facebook verkündet das Lokal, dass es ab August neue Pächter oder Käufer sucht. «Das ist aber wohl etwas sportlich», sagt Schmidlin. Er bleibt noch bis Ende Jahr in Reinach. «Auf diese Weise könnte ich meine Nachfolger noch einarbeiten, ich kenne das Haus ja in- und auswendig», sagt er. In den letzten Monaten hat er Hunderte Stunden in den Umbau und die Eventplanung des «Wynehuus» investiert.

Vermietet oder verkauft wird das gesamte Lokal, inklusive Bar, Restaurant, Rooftopterrasse, Lager- und Kellerräume und elf dauervermieteter Zimmer. Grund dafür ist in erster Linie der Fachkräftemangel. Seit die Köchin vor einigen Monaten auf Juli gekündigt hat, um die Branche zu wechseln, konnte Schmidlin die Stelle nicht mehr besetzen. «Wir haben noch keine einzige Bewerbung erhalten», sagt er. Während des Normalbetriebs essen zurzeit noch rund 200 Menschen täglich im «Wynehuus».

Ohne Köchin gibt es im «Wynehuus» aber auch kein Restaurantbetrieb. Zwei Anlässe, die diesen Sommer stattfinden, kann er nun einzig mit der Hilfe eines Catering-Services bewirtschaften. «Nach zwei Wochen Betriebsferien im August werden wir nur noch Bubble-Tea anbieten», sagt er. Dieser laufe auch jetzt am besten.

Ausserdem: «Nach den Betriebsferien wird neben mir kein Personal mehr im Haus sein», erklärt er. Das heisst, auch die Betreuung der Zimmer fällt in seine Verantwortung. Zumindest noch bis Ende Jahr. Dann zieht es den Wirt weiter, wieder in die Eventbranche. Gastronomie ist bei Schmidlin Familiensache: «Ich komme aus einer Gastro-Familie, die seit 224 Jahren in Besitz eines Restaurants ist.» Gemeint ist die Wirtschaft Wetzwil im luzernischen Schlierbach.

Böse ist der Eigentümer, Mario Sager von MS Sports, Schmidlin nicht. «Wir sind ja auch privat gut befreundet», so Schmidlin. Sager habe gesehen, dass es eine grosse Chance für ihn ist.

Dadurch, dass Schmidlin noch bis Ende Jahr bleibt, habe man auch noch etwas Zeit, um geeignete Nachfolger zu finden. «Ich wünsche mir jemanden, der den Betrieb mit so viel Herzblut führt wie ich», sagt Schmidlin. Beispielsweise ein Paar: «So könnte jemand kochen und jemand im Service arbeiten», führt er aus. Durch die sorgfältigen Umbauarbeiten, die Sager und Schmidlin im Haus durchgeführt haben – vieles hat Schmidlin eigenen Angaben zufolge selber herausgerissen –, sei das Lokal für die Nachfolger ein «gemachtes Nest».

