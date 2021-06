Reinach: Seniorin von Auto gestreift und verletzt

Reinach Seniorin angefahren und verletzt – wer fuhr das Auto mit den Anfangsziffern «106»? In Reinach ist am Montagabend eine 75-jährige Frau von einem Auto gestreift worden. Der schwarze Kleinwagen fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Kantonspolizei sucht den oder die Lenkerin. 23.06.2021, 13.37 Uhr

Der Unfall ereignete sich am Montag um 18.45 Uhr auf der Kentuckystrasse in Reinach bei starkem Regen. Die 75-jährige Frau ging ganz am Strassenrand der Quartierstrasse, als der Wagen sie streifte. Sie stürzte und zog sich Schürfungen und Prellungen zu. Das Auto verlangsamte kurz, fuhr dann aber weiter.