Mögliche Zwangsvollstreckung in Haus der Recycling-Paradies AG

Reinach «Seit geraumer Zeit seiner Verpflichtung nicht nachgekommen»: Mögliche Zwangsvollstreckung in einer Liegenschaft der Recycling-Paradies AG Das Bezirksgericht Kulm hat die Mietausweisung von zwei Personen aus einer Liegenschaft der Familie Bertschi bewilligt. Ihr Geld wird die Firma aber höchstwahrscheinlich nicht zurückbekommen. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 25.08.2022, 05.00 Uhr

Unweit des McDonalds in Reinach steht die Bar. Von den Betreibern fehlt zurzeit jede Spur. Google Maps

An der Alten Aarauerstrasse 4, auf der gegenüberliegenden Strassenseite des McDonalds in Reinach, steht laut Schweizer Handelsamtsblatt seit rund drei Jahren eine Disco – zumindest theoretisch. Auf Moneyhouse lautet der Status der «New Emotion Lap Dance Bar», die an derselben Adresse eingetragen ist: in Liquidation.