Reinach Segeln wie Peter Reber – diese Aargauer Familie umrundete in zwei Jahren die ganze Welt Franziska und Thomas Hunziker sind mit Sohn Robert im Sommer 2018 im französischen Hafen La Rochelle zu einem Abenteuer auf See aufgebrochen – chinesische Fischräuber inklusive. Flurina Dünki 20.02.2021, 05.00 Uhr

Die Reinacher Thomas und Franziska Hunziker mit Sohn Robert segelten in zwei Jahren rund um die Welt Robert Hunziker/Zvg

Eine Familie, ein Boot, drei schmale Matratzen, ein winziger Kühlschrank und 59 000 Kilometer zu segeln. Die Reinacher Franziska (52) und Thomas (68) Hunziker sind im Juli 2018 mit ihrem Sohn Robert (18) in das Abenteuer ihres Lebens gestartet. Eines, auf das sie sich 25 Jahre vorbereitet hatten: Innert zwei Jahren sind sie mit ihrem Boot Hello rund um die Welt gesegelt.

Das Ehepaar Hunziker hat sich bereits im Wasser kennen gelernt – bei einem Rettungsschwimmerkurs der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG. Thomas Hunziker hatte das Segeln auf dem Boot seiner Eltern auf dem Hallwilersee gelernt. Aber erst, als die beiden ein Boot auf dem Neuenburgersee gekauft hatten, wurden sie von der Segelleidenschaft erfasst. Nicht nur waren die Dimensionen grösser, auch war jede Anlegestelle mit Restaurant und Spielplatz für dem damals kleinen Robi ausgestattet. Sie legten sich ein grösseres Schiff zu. Und schliesslich ein noch grösseres – die «Hello».

Delfine schwimmen neben dem Segelboot in Hout Bay, Südafrika. Robert Hunziker/Zvg

Ein Kämmerchen als Teenager-Zimmer

Als sie im Sommer 2018 im französischen La Rochelle gen Westen ablegten – Thomas Hunzikers Transportgeschäft wurde zuvor verkauft – schwamm das Boot zum ersten Mal in Meerwasser. Die zahlreichen Segelreisen auf allen Weltmeeren, die die Familie zuvor unternommen hatte, wurden mit gecharterten Booten unternommen. Sohn Robert war gerade drei Wochen alt bei seinem ersten Segeltrip. Mit sechs Monaten war er bereits Teilnehmer eines Segeltörns bei Malaysia.

«Im Grunde ist unser Boot etwas zu klein für eine Meeresreise zu dritt», sagt Franziska Hunziker, die vor der Abfahrt ihre Physiotherapiepraxis aufgegeben hatte. Immerhin: Robert hatte sein eigenes Kämmerchen auf dem Boot. Gekocht wurde auf zwei Gasherdplatten, Internet gab es keines an Bord.

Rotfusstölpel als blinder Passagier. Robert Hunziker/Zvg

Für Unterhaltung mussten die Hunzikers selber sorgen. «Zum Frühstück las ich jeweils aus einem unserer Bücher vor», sagt Franziska Hunziker. Sohn Robert beschäftigte sich mit seinen Tüfteleien – etwa aus PET-Flaschen fabrizierte Pressluftflaschen. Dies, wenn er nicht gerade den Gymnasiumsstoff der Privatschule Akad wälzte, wovon zwei Kisten im Boot mitsegelten.

An chinesischen Fischräubern vorbeigesegelt

Der Passatroute nach liessen sie sich vom Wind durch den Panamakanal, dann nach Französisch-Polynesien, Australien und Südafrika treiben, um dort wieder den Weg Richtung Europa einzuschlagen. Eine Reise à la Peter Reber. Doch wer sich die Weltumsegelung der Drei mit reinem Sonnenbaden, Tauchen und Sightseeing vorstellt, der irrt. Um bei Nacht mit keinem anderen Schiff zusammenzustossen, schoben Mutter, Vater und Sohn in Schichten Wache an Deck.

Nicht nur grossen Frachtern hätten sie in die Quere kommen können, auch den aus dutzenden Schiffen bestehenden illegalen Fischergruppen, die illegal in internationalen Gewässern fischten. Erschrocken kam Robert von seiner Wache unter Deck gerannt, als sie nahe der Galapagosinseln zum ersten Mal auf die Fischräuber in Flottengrösse trafen: «Was ist das? Überall sind Lichter!»

Das Automatisches Schiffsidentifizierungssystem AIS der Hunzikers hatte die Schiffe nicht geortet gehabt – illegale Fischer, die mit riesigen Treibnetzen den Ozean überfischen, wollen unsichtbar bleiben und machten den Schweizern auch klar, dass sie sich nicht nähern sollten. «Ihre Versorgungsschiffe sind am Rande der Schiffsgruppe hin- und her gefahren, um uns die Grenzen aufzuzeigen», sagt Franziska Hunziker. Es sollte nicht die letzte Begegnung mit mafiösen Fischern gewesen sein.

Der Segelplan musste exakt eingehalten werden

Die Landaufenthalte waren meist kurz. Denn wer nach zwei Jahren wieder zurück im Wynental sein will, muss sich an einen strengen Segelplan halten, der von den Winden der Jahreszeiten bestimmt wird. «Wir mussten auf die Woche genau planen, mussten manchmal Hals über Kopf ablegen, um dem Sturm davonzusegeln», sagt Thomas Hunziker. «In der Torresstrasse nördlich von Australien mussten wir Mitte August sein, Madagaskar mussten wir Mitte November passieren.»

Entsprechend gedrängt war das Programm, sobald man an Land kam: Diesel, Wasser und Lebensmittel mussten besorgt, die Gasflasche aufgefüllt und wenn möglich Roberts Prüfungen via E-Mail in die Schweiz geschickt werden. Nicht immer waren sie dabei erfolgreich. So konnten die Australier keine Schweizer Gasflasche auffüllen oder hatten sich in die in Polynesien gekauften Spaghetti Käfer eingefressen.

Ein Pinguin in Südafrika Robert Hunziker/Zvg

Auf den Kapverdischen Inseln vor Afrika, wo sie im März 2020 an Land gehen wollten, kam plötzlich die Polizei mit Gesichtsmaske an Bord. Auf dem Festland war Corona ausgebrochen. Zum Glück waren sie da schon in der Nähe der Heimat.

Seinen 16. Geburtstag auf der polynesischen Insel Fakarava, wo er mit Haifischen getaucht ist, wird Robert Hunziker nie vergessen. Trotzdem möchte er das Segel-Kapitel für den Moment abschliessen. Vater Thomas hingegen könnte sofort wieder in See stechen. Denn das Einzige, was er dort vermisst, ist ein feiner Cervelat.