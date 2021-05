Reinach Schweizweit einzigartige Moschee: Sogar der Gemeindeammann staunt Die Albanisch-Islamische Gemeinschaft bezieht im Wynental ihr Kulturzentrum «Tulipan». Der grösste Moschee-Neubau im Aargau kostete rund 5 Millionen Franken und hat ein öffentliches Restaurant.

Urs Helbling 08.05.2021, 05.00 Uhr

Hier haben 300 Gläubige Platz: Architekt Teo Rigas, Projektleiter Muharem Berzati, Vizepräsident Hasan Bajrami und Vorstandsmitglied Liridon Racaj (v.r.) im grossen Gebetssaal der Reinacher Moschee. Foto: Fabio Baranzini



Das Gebäude am Eingang von Reinach wirkt mit seinen goldbraunen Aluminium-Mustern elegant. Seine Verschränkung deutet darauf hin, dass der Bau ausgerichtet ist – auf Mekka. Auch das Innere ist sehr edel gestaltet. Durchgängig mit Travertinplatten. Im Gebetsraum (Kapazität in Nicht-Coronazeiten 300 Personen) duftet es nach Parfum, Zimt und Lavendel. Am Boden liegt ein dicker Teppich. Er stellt, so heisst es, das Königliche dar.

Einzigartig in der Schweiz: Der Grösste Moschee-Neubau, der eingangs von Reinach steht und am Samstag bezogen wird. Foto: Fabio Baranzini

Er ist nicht rot, sondern königsrot. Es ist mehr als der grösste Moschee-Neubau im Aargau. «So etwas gibt es in der ganzen Schweiz nicht», erklärt Projektleiter Muharem Berzati. Architekt Teo Rigas ergänzt:

«Die Frage ist, wie baut man im Westen eine Moschee? Das ist die Antwort darauf.»

Er spricht von den Elementen, die sich anlehnen an einen klassischen Tempelbau. Vor der Lichtführung, mit der eine mystische Stimmung geschaffen wird.

Heute zügelt die Albanisch-Islamische Gemeinschaft (gegr. 1992, etwa 300 Mitglieder) in ihr Kultur- und Begegnunzentrum Tulipan. Nächste Woche findet dort das erste Freitagsgebet statt. Coronabedingt musste das Eröffnungsfest auf später verschoben werden. Ebenso der Tag der offenen Türe. Aber: Das Restaurant (100 Plätze) wird, sobald es dann geöffnet werden darf, öffentlich zugänglich sein (es hat vier bis fünf Angestellte). Und im August geht die Kita in Betrieb.

Hier waschen sich die Frauen die Füsse. Foto: Fabio Baranzini

Die Gemeinschaft lebt die Transparenz: «Es ist wie bei den christlichen Kirchen: Man kann überall hinein», erklärt Muharem Berzati. «Wichtig ist aber, dass man die Schuhe auszieht.»

Das öffentlich zugängliche Restaurant des Kultur- und Begegnungszentrums «Tulipan» hat 100 Plätze. Es ist auch für Feste wie Verlobungen und Hochzeiten gedacht. Fabio Baranzini

Reinachs Gemeindeammann Martin Heiz sagt: «Ich staune erstens über den Bau und zweitens über die offene Informationspolitik.» Er findet bemerkenswert, wie rasch das Gebäude entstanden ist. Selbst der Bewilligungsprozess war im Dorf mit dem hohen SVP-Wähleranteil kein grosses Problem. Heiz ist noch etwas aufgefallen:

«Wie viel Freiwilligenarbeit geleistet worden ist.»

An Samstagen, an Abenden, an normalen Werktagen. Hasan Bajrami, Vizepräsident der Albanisch-Islamischen Gemeinschaft, nennt eine Zahl: «Wir sind jetzt bei knapp 14'000 Fronarbeitsstunden.» Die Leute hätten perfekt gearbeitet, ergänzt Berzati. «Sie haben das mit Herz und Seele gemacht.»

Ein Blick durch die goldbraune Alukonstruktion hinab in den Gebetssaal. Fabio Baranzini

Laut dem Projektleiter waren Gesamtkosten von 5,7 Millionen Franken budgetiert. Man werde wohl nicht den ganzen Betrag benötigen. Ohne die Fronarbeit hätte man Grössenordnung 10 Millionen Franken benötigt. Und die Finanzierung? Noch hat die Gemeinschaft knapp 2 Millionen Franken Schulden (Bankkredit). «Wir sind weiter auf Spenden angewiesen», sagt Bajrami.