Biodiversität Neu mit dabei: Reinach ist die 21. Gemeinde bei «Natur findet Stadt» Die Gemeinde schliesst sich einem naturfördernden Projekt an, das vom Aarauer Naturama geleitet wird. Dabei soll es in Reinach zukünftig wilder zu und her gehen. Florian Wicki 25.01.2023, 05.00 Uhr

Eine Ruderalfläche, wie hier in Unterkulm (steiniger Boden), soll beim Reinacher Schulhaus wieder neu angelegt werden. Darauf wachsen für die Biodiversität wertvolle Pflanzen. Bild: zvg

In Reinach bekommen Natur und Diversität neues Gewicht. Dafür hat sich die Gemeinde als 21. Mitglied dem Projekt «Natur findet Stadt» angeschlossen. Wie in allen teilnehmenden Gemeinden wird «Natur findet Stadt» auch in Reinach zweigleisig aufgezogen, erklärt Evelyne Haustein-Frey, Präsidentin der Reinacher Natur- und Landschaftsschutzkommission: «Die Gemeinde will mit gutem Beispiel vorangehen.»

Deshalb wird in diesem Jahr die Ruderalfläche aus Sand, Kies und Gestein beim Schulhaus Pfrundmatt nach einer Leitungssanierung neu angelegt. Haustein-Frey: «Wir wollen unter anderem eine Benjeshecke auf der Fläche erstellen.» Benjeshecken, benannt nach dem deutschen Landschaftsgärtner Hermann Benjes, sind eigentlich einfach angehäuftes Totholz, das nach der Hecken- und Baumpflege liegenbleibt. Zu einem Haufen oder eben einer Hecke geformt, dienen sie als überaus wertvoller Lebensraum für Vögel, Mäuse, Frösche und Insekten.

Ein weiteres Projekt soll nächstes Jahr folgen, und zwar an der Alten Strasse, entlang der Wyne. Dafür sind noch einige Massnahmen erforderlich, so Haustein-Frey: «Zum Beispiel muss der Werkhof entsprechend geschult werden – die Pflege solcher naturnahen Flächen ist übers Jahr gesehen nicht intensiver, erfordert aber doch spezielle Kenntnisse.» Wichtig sei vor allem die regelmässige Pflege, fügt sie an: «Das Projekt soll nachhaltig sein und nicht nach ein paar Jahren verkümmern.»

Petunien und Geranien sind schön, aber schlecht für die Natur

Im zweiten Teil von «Natur findet Stadt» wird die Reinacher Bevölkerung aktiv miteinbezogen, führt Haustein-Frey aus: «In Zusammenarbeit mit zwei Gärtnerbetrieben aus der Region bieten wir Gartenberatungen an.» Dafür brauche man nicht zwingendermassen einen richtigen Garten, fügt sie an: «Man kann auch auf dem Balkon schon viel Gutes bewirken.»

In der Beratung gehe es darum, die Bevölkerung zu animieren, bei sich zu Hause naturnahe Flächen hervorzubringen: «Man lernt beispielsweise, dass Petunien oder gefüllte Geranien auf dem Balkon – so schön sie auch sind – Insekten wie etwa Bienen fast gar nichts nützen.» Dies, weil sie zu wenig oder gar keine Pollen und Nektar in sich tragen, um für Insekten attraktiv zu sein.

Stattdessen solle man lieber einheimische Pflanzen wie etwa Wildstauden anschaffen, die seien auch sehr hübsch. Genau das sei auch der Gedanke, den man in der Beratung vermitteln wolle, so Haustein-Frey: «Im Garten oder auf dem Balkon muss nicht immer alles herausgeputzt und bis ins kleinste Detail geplant sein, die Natur braucht auch ein gewisses Mass an Wildnis.»

Das Projekt findet Anklang

Nach der einstündigen Beratung und der Umsetzung naturfördernder Massnahmen veranstalten die Teilnehmenden – nach dem Vorbild der Tupperware-Partys – bei sich zu Hause einen Apéro, für Freunde und Bekannte, die Gemeinde sponsert die Verpflegung. So sollen die Beratungen per Mund-zu-Mund-Propaganda weiterverbreitet werden.

Bereits jetzt finden sie grossen Anklang, so Haustein-Frey: «Seit Projektstart haben wir bereits fünf Anmeldungen, dabei hat der Frühling noch nicht einmal begonnen.» Als Projektziel habe man sich gesetzt, in den nächsten drei Jahren mindestens 20 solcher Beratungen durchführen zu können, es dürfen aber auch gerne mehr sein.

Ebenfalls neu dabei im Projekt ist Menziken. Gontenschwil und Unterkulm machen seit 2019 mit. «Natur findet Stadt» wird vom Kanton mitfinanziert, die Leitung liegt beim Aarauer Naturama. Weitere Informationen unter www.naturfindetstadt.ch