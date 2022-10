Regierungsrat Dieth: «Wer nicht handelt, der wird behandelt»

Reinach Regierungsrat Dieth appelliert an Schüler: «Wer nicht handelt, der wird behandelt» In der neusten Ausstellung im Museum Schneggli Reinach geht’s um den Wandel in der Berufswelt – und ein Divisionär macht Jugendlichen Mut. Peter Weingartner 30.10.2022, 14.19 Uhr

Die Jugendlichen rissen sich um ein Selfie mit Regierungsrat Markus Dieth. Peter Weingartner / Aargauer Zeitung

«Ich lag unter dem Lastwagen und hab Schmiernippel gefettet», erzählt Peter Merz aus Beinwil, 54, im Theater am Bahnhof Reinach an der Vernissage der Ausstellung «In der Lehre/an der Uni – damals und heute». Lehre und Weiterbildung statt Matura: Heute ist der ehemalige Lastwagenmechaniker Merz Kommandant der Schweizer Luftwaffe.

27 Berufe im Wandel der Zeit

Die Ausstellung im Museum Schneggli zeigt bis zum 20. November samstags und sonntags von 13.30 bis 17 Uhr auf vier Etagen 27 Berufe im Wandel der Zeit, von der Apothekerin bis zum Zimmermann. René Fuchs hat sie konzipiert und mit zahlreichen Helferinnen und Helfern realisiert. «Die Ausstellung soll alle Generationen ins Schneggli bringen», sagt René Fuchs. In zwei Jahren Arbeit ist sie entstanden. Dabei konnte er von seiner Reportertätigkeit zehren: 60 Porträts für die Lokalzeitung. «Die Leute erzählen gerne von früher», weiss er. Und so ergaben sich Früher-Heute-Paarungen: beispielsweise Bäcker und Lehrling, Chirurg und Patenkind. Fuchs: «Alle haben mitgemacht; das gab Schwung in die Sache.»

Das Anschauungsmaterial lässt Junge staunen

Nach Möglichkeit präsentieren sich verwandte Berufe im selben Raum, beispielsweise im Medizinzimmer. Die Lektüre der Texte an den Wänden braucht Zeit; der Lohn: interessante Geschichten, amüsante Erlebnisse.

Und das Anschauungsmaterial reizt zur Vertiefung. Da steht eine alte Telefonzentrale der Gemeinde Reinach; man sieht die Gerätschaften des Kaminfegers, und auch in den Arbeitsbüchern spiegelt sich der Wandel: von der Handschrift über die Schnapsmatrizen bis zu Computerausdrucken. Zur Freude von René Fuchs haben sich elf Oberstufenklassen für einen Besuch angemeldet. Am 12. November gibt Berufsberater Roberto Morandi Auskunft.

Da die Personen alle einen Bezug zum Oberwynental haben, sind Entdeckungen möglich: Man erfährt, dass der Beinwiler Gemeindeammann einmal Laborant gelernt hat. Die beiden Schwestern Sena (2. Bez.) und Indira Erhart (in der Lehre als Fachfrau Betreuung) staunen ob den alten Apparaten wie einem Telefon mit Schnur und Wählscheibe. Und was will Sena mal werden? Sie denke an Mediamatikerin.

Mit Willen und Fleiss ist vieles möglich

«Türen gingen auf!» Das hat René Fuchs bei seiner Arbeit für die Ausstellung erfahren. In vielen Berufen hätten die Frauen aufgeholt: Jura, Medizin. Und es gibt auch Kaminfegerinnen. Er stellt fest – und Peter Merz ist da ein Beispiel – dass, wenn jemand mit Willen ein Ziel verfolgt, die Schule eine untergeordnete Rolle spiele. Ebenso ist der Grad der «Modernisierung» nicht in allen Berufen gleich gross. Auch verschwanden Berufe wie Buchbinder oder Schuhmacher, und es gibt neue. Mediamatiker oder Umweltressourcenmanager zum Beispiel. Letzteren nennt Regierungsrat Markus Dieth in der Grussadresse der Kantonsregierung.

Dieth wie Merz nahmen die Gelegenheit wahr, dem Schülerchor Menzo- & Neumatt Singers unter Ruedi Lehnherr, der den Anlass mit schmissigen Liedern begleitete, ein paar Sachen ans Herz zu legen. Markus Dieth: «Nehmt eure Zukunft in die Hand; wer nicht handelt, der wird behandelt. Handelt selber!»

Tipps des Chefs der Luftwaffe

Peter Merz hat seinen Traum vom Fliegen mit Beharrlichkeit verfolgt. Neben Hochachtung für jeden Beruf legt er den Schülern auch Demut ans Herz: sich nicht überschätzen. Er ermuntert sie, einen Plan zu haben, auch einen Plan B, für Überraschungen parat zu sein, Stärken und Schwächen zu erkennen und mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben.

Bravorufe gab's für den Divisionär, der auch die Niederlage kennt – Gripen-Abstimmung – und einer positiven Einstellung das Wort redet sowie der Wichtigkeit des Teams: «Der Chef allein ist gar nichts; nur gemeinsam kann man grosse Ziele erreichen.»