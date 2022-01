Profischlagzeuger Mathias Künzli lässt sich nicht unterkriegen

Reinach Profischlagzeuger Mathias Künzli: Unterkriegen lässt er sich bestimmt nicht Vor 27 Jahren brach Mathias Künzli in Reinach auf, um sich in den USA zum Schlagzeuger ausbilden zu lassen – und ist geblieben. Er lebt von der Musik, reist um die Welt, spielt in den berühmtesten Konzertsälen. Normalerweise. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 14.01.2022, 05.00 Uhr

Schlagzeuger Mathias Künzli aus Reinach ging 1995 an die «Berklee» nach Boston und kam nicht mehr heim. Seither lebt er in New York bzw. Los Angeles und spielte unter anderem mit Lauryn Hill oder Moby. Joe Stadele/Aargauer Zeitung

Eine leere Agenda bringt ihn nicht aus der Fassung, meistens jedenfalls. Ein Türchen geht immer irgendwo auf, normalerweise. Doch seit zwei Jahren ist nichts mehr normal, für keinen. Und erst recht nicht für einen Musiker wie Mathias Künzli (46).

Seit 1995 lebt Künzli als Schlagzeuger und Perkussionist in den USA. Aufgewachsen in Reinach, drängte ihn mit knapp 20 Jahren das Abenteuer. Er wollte weg, für zwei Semester ans Berklee College of Music in Boston, so der Plan. Aber es kam anders und er nicht mehr zurück.

Sein Zuhause ist Los Angeles, die Welt sein Quartier

Künzli lebt Musik, lebt von ihr. Inzwischen ist er mit Grössen wie Lauryn Hill, Moby, Regina Spektor oder dem Cellisten Yo-Yo Ma um die Welt getourt, hat in der Carnegie Hall in New York gespielt und in der Royal Albert Hall in London, ist in den Shows von David Letterman und Jay Leno aufgetreten, macht Musik für Kinofilme und Fernsehserien, komponiert für Choreografen. Sein Zuhause ist Los Angeles, die Welt sein Quartier. Ein Anruf und losging’s, da ein Auftritt mit einem Streichquartett, da eine Aufnahme mit einer Hip-Hop-Crew, Freude macht ihm alles, das Orchestrale am allermeisten. Normalerweise.

Mathias Künzli liebt das Tüfteln mit verschiedensten Schlaginstrumenten, hier mit Rahmentrommeln. Tino Siegrist/zur Verfügung gestellt

Als freischaffender Musiker ist das Leben in den USA aktuell steinhart. Zwar wurde 2020 erstmals in der Geschichte überhaupt ein Arbeitslosengeld an Freelancer ausbezahlt, aber das nur über einen begrenzten Zeitraum und in bescheidenem Umfang. Monatelang sassen Maths Künzli und seine Frau Hanna-Lee Sakakibara, sie arbeitet als Tänzerin und Schauspielerin (u. a. «CSI: Vegas»), in ihrem Zuhause in LA. Er werkelte oben in seinem Studio, spielte Tonspuren ein, die an einem anderen Ort der Welt zu einem grossen Ganzen zusammengefügt wurden, fünf Alben sind so in den letzten Monaten entstanden. Es sei seine Rettung gewesen, dieses Studio, das er sich vor acht Jahren eingerichtet hat. «Ich konnte weiterhin in alle Ecken der Welt liefern, jeden Job annehmen», sagt er. Das habe ihm sehr geholfen, nicht nur finanziell, sondern vor allem moralisch.

Youtube/mathsloft

Es ist nicht so, dass Maths Künzli ums finanzielle Überleben kämpft, noch nicht. Aber es ist die Summe von allem, die aufs Gemüt schlägt: die Planungsunsicherheit, die fehlenden persönlichen Kontakte, die Fassungslosigkeit darüber, dass die Musik, sein Ein und Alles, womöglich nicht für immer alles sein kann. Trübe Gedanken, ja, aber solche, die Künzli nicht zu nah an sich herankommen lässt.

Irgendwo auf dieser Welt sucht immer jemand einen Schlagzeuger

Er telefoniert dagegen an, schreibt, hält die Ohren offen, auf allen Kanälen, und auch jetzt, da er wie jedes Jahr zu Besuch in der Heimat ist, wieder in Reinach in seinem alten Bubenzimmer wohnt. Irgendwo auf dieser Welt wird immer ein Schlagzeuger gesucht, irgendwo findet sich immer ein Studio, in dem er eine Tonspur aufnehmen kann.

Jedes Jahr besucht Mathias Künzli seine alte Heimat. Diesmal coronabedingt länger als sonst. Katja Schlegel

Er weiss sich zu helfen, so ist das nicht. Und wenn die geplanten Studioaufnahmen in London abgesagt werden, weil allein die Kosten für die vier PCR-Tests die Gage zu einem grossen Teil auffressen würden, dann organisiert er halt selbst einen Kurs. Oder meldet sich an Hochschulen, gibt da Kurse, spielt mal da und dort mit. So schnell lässt er sich nicht unterkriegen, so rasch lässt er seinen Traum nicht los, nicht nach 27 erfolgreichen Jahren. «Musik ist logisch für mich, ich muss Musik machen, ich muss trommeln», sagt er. «Was wäre ich denn ohne?»

Hinweis Rahmentrommelworkshop am 29. Januar in Brugg, Schulhaus Stapfer (13.30 bis 18 Uhr), anschliessend Solokonzert (20 Uhr). Infos und Anmeldung unter mathias@mathiaskunzli.com

