Bertschi eröffnet Kleingewerbezentrum

Reinach Neues Kleingewerbezentrum: «Für rund einen Drittel der Fläche haben wir bereits Mieter» Anfang 2023 soll mit den Bauarbeiten für die neuen Gewerbeboxen begonnen werden. Bauherrin ist die Bertschi Mulden und Container Transporte AG. Natasha Hähni 27.06.2022, 05.00 Uhr

Kurz nach dem Kreisel auf der Strecke von Leimbach in Richtung Reinach plant die Bertschi Mulden und Container Transporte AG Gewerbeboxen. Auf der Fläche neben dem Kultur- und Begegnungszentrum Tulipan sollen «verschiedene kleinere Gewerbebetriebe» entstehen, wie Dani Bertschi, Projektleiter des Neubaus erklärt.

Die dazugehörige Baubewilligung hat das Familienunternehmen jetzt erhalten. In einem nächsten Schritt sollen die Bauarbeiten ausgeschrieben werden. «Nach den neusten Bauvorschriften und Auflagen, zum Beispiel Brandschutzvorschriften, denken wir, Ende 2022, Anfang 2023 mit den Bauarbeiten beginnen zu können», sagt Bertschi.

Fertiggestellt wird das Gewerbezentrum voraussichtlich im Sommer 2023. Gestartet habe man das Projekt wegen anhaltend hoher Nachfrage: «Viele Gewerbler aus Reinach fragten bei uns an, ob sie in unseren bestehenden Hallen eine Kleinfläche als Magazin, Werkstatt, Lager oder Gewerberaum mieten könnten», so Bertschi.

Es mangelt ihm zufolge an kleineren Gewerbeflächen und Hallen in der Region. «Darum haben wir ein Gewerbezentrum geplant.»

Und das Projekt kommt an: «Für rund einen Drittel der Fläche haben wir bereits Mieter», sagt Bertschi. Die Nachfrage war grösser als erwartet. Das sei unter anderem auch der attraktiven Durchgangslage an der Mattenstrasse zu verdanken. Bei der Auswahl der zukünftigen Mieter sei vor allem wichtig, dass die Unternehmen gut in die Region passen und «idealerweise kurze Zu- und Wegfahrtswege haben», so Bertschi.