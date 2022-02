Reinach Nach Migros-Umbau: Welcher Laden kommt in den Melectronics? Ab Juni wird das Migros-Einkaufszentrum in Reinach fünf Monate lang umgebaut. Bei der Neueröffnung wird der Vögele Shoes durch den Melectronics ersetzt. Dessen Ladenplatz ist neu frei. Natasha Hähni 17.02.2022, 05.00 Uhr

Wer diese Ladenfläche übernimmt, ist noch unklar. Pascal Bruhin (pbr) / Aargauer Zeitung

Nach Pfingsten 2022 beginnen im Reinacher Migros-Einkaufszentrum die Umbauarbeiten. Fünf Monate lang wird der Standort für insgesamt elf Millionen Franken modernisiert. Die Neueröffnung ist laut Migros-Kommunikationsverantwortlichen Ende Oktober 2022 geplant.

Ist der Umbau abgeschlossen, bleiben fast alle Läden dort, wo sie sind. Mit Ausnahme von Vögele Shoes. Wie die Filialen in Aarau und Lenzburg wird auch der Standort Reinach geschlossen. Die 317 Quadratmeter grosse Ladenfläche im Einkaufszentrumm übernimmt neu Melectronics.

Welcher Laden an den ursprünglichen Standort des Elektro-Ladens kommt, ist noch unklar. In den Plänen, welche zurzeit bei der Bauverwaltung aufliegen, ist die 133 Quadratmeter grosse Fläche lediglich als «Fremdladen» aufgeführt. Zurzeit sei man daran, diese Frage zu klären, wie Andrea Bauer, Mediensprecherin der Genossenschaft Migros Aare auf Anfrage sagt: «Wir stehen mit mehreren Interessenten in Verhandlung. Ein Entscheid ist noch nicht gefallen.»

Kaum Einschränkung während des Umbaus

Neben dem Melectronics und dem potenziellen neuen Laden werden auch die Restaurantküche, die Drogerie und der Kiosk umgebaut. Während der fünf Monate können Reinacherinnen und Reinacher in einem 1100-Quadratmeter-Provisorium auf dem Parkplatz einkaufen. Ausser einem etwas kleineren Sortiment gibt es dort kaum Einschränkungen:

Der Migros-Supermarkt, Melectronics, die Dropa Drogerie, der Kleiderladen Chicorée und der Kiosk werden auch im Provisorium einen Platz haben. Das Migros-Restaurant wird mit einem Foodtruck vor Ort sein.