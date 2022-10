Das ist vom neuen Migros-Center zu erwarten

Reinach Nach halbjährigem Umbau: Das Migros-Center geht bald wieder auf – das hat sich verändert Seit Juni wurde das Migros-Center in Reinach renoviert. Am 27. Oktober ist die grosse Neueröffnung. Was hat sich verändert und was passiert mit dem Provisorium? Mediensprecherin Manuela Bauer klärt auf. Natasha Hähni 22.10.2022, 05.00 Uhr

Das Provisorium (links) hat in Reinach bald ausgedient. Einen neuen Einsatzort hat es bisher noch nicht. Bild: Pascal Bruhin/ Aargauer Zeitung

«Die kurze Umbauzeit war für alle Beteiligten sehr anspruchsvoll», fasst Andrea Bauer, Mediensprecherin der Migros Aare, zusammen. Gemeint sind die knapp fünf Monate, in denen der Grossverteiler das gesamte Migros-Center an der Reinacher Sandgasse inklusive Tiefgarage auf den neusten Stand gebracht hat. Während ähnliche Projekte auf mehrere Etappen aufgeteilt werden, entschied sich die Migros dazu, alles an einem Stück zu machen. Hat sich das Vorgehen gelohnt? Ja, findet Bauer. Ein Umbau in Etappen sei im Vorfeld eingehend geprüft worden: «Durch den Umfang und die Komplexität der Arbeiten hat man davon abgesehen.»

Im Grossen und Ganzen seien die Arbeiten trotz des engen Zeitrahmens ausserordentlich gut verlaufen. Mit einer Ausnahme: «Wie momentan überall üblich, haben auch uns die Lieferketten vor verschiedene Herausforderungen gestellt.» Schlussendlich habe man aber auch die bewältigen können. Das sei dem grossen Einsatz der Beteiligten zu verdanken. Unter ihnen auch Marcel Weltert, so Bauer: «Er und sein Team werden auch die neue Filiale in Reinach führen.»

Nur noch LEDs im Migros-Center

Was sind nun die Highlights des «neuen» Zentrums, in welches der Grossverteiler rund 11 Millionen Franken investiert hat? «Das ganze Gebäude wurde statisch verstärkt, die gesamte Haustechnik erneuert und die Ölheizung durch eine neue Erdsondenheizung und Grundwassernutzung ersetzt», so Bauer. Zusätzlich sei das neue Brandschutzkonzept umgesetzt und die gesamte Beleuchtung mit LEDs ersetzt worden. Auch das Parkhaus wurde komplett instand gesetzt und die Auflagen des Hochwasserschutzes damit erfüllt. Im Supermarkt selber gebe es frische Blumen in Bedienung und Backwaren aus der eigenen Hausbäckerei.

Nicht nur die Migros-Filiale wurde erneuert. Im Reinacher Center befinden sich insgesamt fünf weitere Geschäfte. Nach wie vor am selben Ort werden eine Drogerie, ein Kiosk und ein Kleidergeschäft stehen. Der Vögele wird als einziger Laden nicht zurückkehren. Nachgerückt ist eine Weinhandlung aus Gränichen. Sie wird neu auf der ehemaligen Ladenfläche von Melectronics stehen. Der Elektronikwarenladen übernimmt die komplett umgebaute, knapp 200 Quadratmeter grosse Fläche der ehemaligen Vögele-Filiale.

Das Provisorium wird eingelagert

Der Gastraum des Migros-Restaurants wurde ebenfalls aufgefrischt – inklusive Aussenbereich. «Der Tageszeit entsprechend sorgt die Front-Cooking-Küche für feine warme und kalte Gerichte», so Bauer. Weiterhin im Migros-Center angeboten werden der Mediensprecherin zufolge die gewohnten Serviceleistungen sowie eine «PickMup»-Abholstelle.

Während im Center fünf Monate an den ganzen Neuerungen gearbeitet wurde, konnte die Reinacher Kundschaft im 1100 Quadratmeter grossen Provisorium einkaufen. Dieses wurde im Juni aus dem Kanton Bern ins Oberwynental verfrachtet. Wo sein nächster Einsatz sein wird, ist noch ungewiss, wie Bauer erklärt: «Das Provisorium wird in den nächsten Monaten abgebaut und vorerst eingelagert.» Ab Frühling sollen an seiner Stelle wieder Aussenparkplätze stehen.