Reinacher Fasnacht findet doch noch statt – im Wynehuus

Reinach Nach Absage von Umzug und Maskenball: Das Wynehuus rettet die Fasnacht Am 25. Februar lädt das Reinacher Lokal zum Fasnachtsfest ein. Warum das Fest den Organisator jetzt schon Schweiss und Nerven kostet. Natasha Hähni 10.02.2022, 05.00 Uhr

Vor zwei Jahren fand die letzte Fasnacht in Reinach statt. Kim Wyttenbach / Aargauer Zeitung

Es ist noch keinen Monat her, als die «Schnäggeschränzer» sämtliche Fasnachts-Events in Reinach für dieses Jahr absagten (AZ berichtete). Jetzt, wo Lockerungen der Coronamassnahmen in Aussicht sind, nimmt Beat Schmidlin vom Wynehuus in Reinach sein Fasnachtsglück selbst in die Hand. Am 25. Februar organisiert er vor seinem Lokal eine Fasnacht.

Die Bewilligung dazu erhielt er erst am Montag. Seither sei er pausenlos daran, seinen Event zu organisieren, sagt er. So kurzfristig sei das gar nicht so einfach. Vor allem die Suche nach Guggenmusik sei eine Herkulesaufgabe, weil die meisten bereits ausgebucht sind oder diese Saison auslassen. «Bis jetzt haben wir drei Guggen», sagt Schmidlin. Die «Stompegosler» aus Pfeffikon, die «Gibelguuger» aus Lungern und die «Loschtmölch» aus Kriens. Zwei bis drei weitere sollen in den nächsten Tagen noch folgen.

Trotz Herausforderungen freut sich Schmidlin riesig auf den Anlass. «Ich hoffe, dass doch ein paar hundert Leute auftauchen und richtig Gas geben», sagt er. Schliesslich habe man jetzt zwei Jahre lang auf Fasnacht in Reinach gewartet.