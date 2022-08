Reinach: Nach 22 Jahren muss die Pferderennbahn geräumt werden

Reinach Nach 22 Jahren ist für den Pferderennstall Speck in Reinach Schluss – und das nicht freiwillig Nachdem die Gemeinde Reinach das Baugesuch für die benötigte Rennbahn im Jahr 2000 bewilligt hatte, lehnte der Kanton dieses zehn Jahre später ab. Am 3. September muss sie nun geräumt werden. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 22.08.2022, 05.00 Uhr

Die Pferderennbahn von Sabine und Hansjörg Speck in Reinach muss zurückgebaut werden, weil sie laut Kanton in der falschen Zone liegt. Bild: Pascal Bruhin

Wehmut, Ratlosigkeit, Ernüchterung. Die dunklen Wolken am Reinacher Firmament an diesem Vormittag könnten die Stimmung auf dem Bauernbetrieb der Familie Speck kaum besser beschreiben. Läuten sie doch gleichsam das Ende einer Ära ein, das Ende des Pferderennstalls Speck. Zum Opfer gefallen ist er der Aargauer Bürokratie.

Vor zwei Monaten erhielten Sabine und Hansjörg Speck von der Gemeinde – im Auftrag des Kantons – den Räumungsbefehl für ihre Rennbahn, die sich um die Rinderweiden gleich neben den Stallungen säumt. Am 3. September muss sie weg sein – und das nach 22 Jahren. «Ein Rennpferd können wir nicht auf dem Dressurviereck trainieren», sagt Hansjörg Speck, der in jungen Jahren selbst als Jockey Rennen bestritt. «Man stellt schliesslich auch keinen Fussballer auf einen Tennisplatz.»

Rennbahn müsste in der Industriezone stehen

Ohne Rennbahn, kein Rennstall. Überraschend kommt das jähe Ende jedoch nicht. Dem letzten Kapitel der Geschichte des Stall Speck geht nämlich ein jahrelanger Rechtsstreit voraus, nachdem das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt 2010, also zehn Jahre nach Errichtung der Bahn, plötzlich ein kantonales Baugesuch forderte – und dieses prompt ablehnte. Die Gemeinde hatte das Gesuch 2000 problemlos bewilligt.

Hansjörg Speck mit Beaumar und Sabine Speck mit Étoile des Vernes. Beide Pferde siegten diesen Frühling in einem Hindernisrennen in Aarau. Bild: Pascal Bruhin

Während Specks den Rennstall nebst Milchviehhaltung, Rindermast und Ackerbau als ihren vierten, landwirtschaftlichen Betriebszweig ansehen, beurteilt der Kanton das Training von Rennpferden, die einem nicht selbst gehören, als Gewerbe und entsprechend die Rennbahn als in der Landwirtschaftszone nicht zonenkonform. Während rund zwölf Jahren kämpften Specks um die Existenzgrundlage ihres Rennstalls. Doch vergebens: «Wir sind durch alle Instanzen gefallen», hält Hansjörg Speck ernüchtert fest.

Der erste Räumungsbefehl kam im März 2020. Der zuständige Regierungsrat Stephan Attiger räumte jedoch eine «Galgenfrist» bis Ende 2021 ein. Bis dahin sollte eine Umzonung der Rennbahn in eine Spezialzone vollzogen werden. Die nötigen Unterschriften der Landbesitzer hatten Specks zusammen. Die Umweltverbände, die die mit Hecken, Böschungen und alten Bäumen versetzte Anlage als eine wertvolle ökologische Ausgleichsfläche sahen, auf ihrer Seite.

Selbst die Umweltverbände würden sich laut Hansjörg Speck mittlerweile für den Erhalt der Rennbahn als ökologische Ausgleichsfläche einsetzen. Bild: Pascal Bruhin

Im November 2021 hätte die Gemeindeversammlung über die Umzonung befinden sollen, doch der sportliche Zeitplan überforderte die Gemeinde. Zudem fiel der Vorprüfungsbericht des Kantons – mittlerweile der dritte – betreffend einer Überführung in eine Spezialzone erneut negativ aus. Allerdings beinhalte der Bericht, der dafür verantwortlich ist, dass das Verfahren eingestellt wurde, laut Specks mehrere Fehler, gegen die sie sich nicht wehren könnten. «Juristisch können wir jetzt nichts mehr machen», sagt Sabine Speck enttäuscht.

«In der Schweiz gehören Pferde ins Industriegebiet. Das ist ein politisches Problem», führt Hansjörg Speck aus. Und genau diesem Umstand fiel letztlich die Rennbahn zum Opfer. Wie viel Geld sie für Anwaltskosten ausgegeben haben, wollen Specks gar nicht wissen. Man spürt, wie Hansjörg Speck und seine Ex-Partnerin der jahrelange juristische Kampf ermüdet hat.

Pferderennsport kämpft noch mit ganz anderen Problemen

Der Verlust der Rennbahn ist jedoch nur ein Aspekt, der zum Ende des Rennstalls Speck führt. Laut Hansjörg Speck stehe der Pferderennsport in der Schweiz generell vor grossen Herausforderungen. «In den besten Jahren hatten wir bis zu 18 Pferde im Stall», sagt er. Diese Zeiten sind längst vorbei. Seit einem Jahr schon steht einer der beiden Stalltrakte leer. Noch sechs Rennpferde haben Specks heute im Training. Gründe dafür gebe es viele, so Hansjörg Speck.

Leere Boxen: Der Verlust der Rennbahn ist für Rennpferdetrainer Hansjörg Speck nicht das einzige Problem. Bild: Pascal Bruhin

Zum einen werde die Besitzerschaft der Pferde immer älter und Nachwuchs käme kaum hinzu. Zum anderen leidet das Image des Pferdesports in der Bevölkerung nach diversen Skandalen so sehr, dass es immer schwieriger wird, Sponsoren für die Rennen zu finden. «Bei den bevorstehenden Herbstrennen in Aarau sind noch acht Hindernispferde am Start», sagt Hansjörg Speck. «Und drei davon kamen aus unserem Stall.»

Das Ende des Rennstalls Speck könnte denn auch das Aus für Pferderennen hierzulande zumindest noch beschleunigen. «Die Zukunft für den Schweizer Rennsport sehe ich düster», so Hansjörg Speck. Denn ohne die Hindernisrennen als Publikumsmagneten würden wohl früher oder später auch die Flach- und Trabrennen nicht mehr ausgetragen werden können, vermutet er.

Sie wollen den Schweizer Hindernisrennsport retten «Es steht nicht kurz vor, sondern kurz nach zwölf für den Schweizer Pferderennsport.» Vor allem für den Hindernisrennsport, wo es immer schwieriger wird, das Starterfeld zu füllen. Das sagt nicht nur der Reinacher Rennpferdetrainer Hansjörg Speck, sondern auch Ex-Rennreiter Andi Wyss und Reitsport-Journalist Markus Monstein. Mit ihrem neuen Pro Hindernis Racing Club (PHRC) wollen sie die Hindernisrennen in Aarau und Maienfeld retten. «Unser Ziel ist es, an den Renntagen vom 28. August, 4. September, 2. & 9. Oktober in Aarau und Maienfeld zwei bis vier zusätzliche Hindernispferde an den Start zu bringen», heisst es im Lancierungsartikel auf horseracing.ch. Gesucht würden Gleichgesinnte, die bereit sind, mit einem Betrag von einmalig 1000 Franken pro Person eine Besitzergemeinschaft zu bilden, um Hindernispferde zu erwerben, die dann zur Verfügung gestellt werden. Die Jockeys starten dann in einem Dress aus den Farben der Stadtwappen von Aarau und Maienfeld. «Die Idee ist es, Trainer zu berücksichtigen, die aktuell keine Hindernispferde haben, um wieder etwas aufzubauen», heisst es weiter im Artikel. Und zwar nicht als Konkurrenz den wenigen verbleibenden Hindernistrainern/-Besitzern, sondern als Ergänzung. Das Projekt mit dem Namen «Herbst 2022» dauert bis Ende November. Wer sich daran beteiligen möchte, kann sich per Mail unter ProHindernis@gmx.ch melden.

Herbstrennen in Aarau werden womöglich Specks letzter Auftritt sein

Die Rennen in Aarau am letzten Augustwochenende, wo übrigens im Mai zwei Pferde aus dem Stall Speck die beiden Hindernisrennen gewinnen konnten, könnten nun also die letzten sein, an denen die Farben des Stall Speck zu sehen sein werden. Wobei Specks noch das Gespräch mit der Gemeinde suchen wollen, um die Räumung der Bahn bis Ende Jahr hinauszuschieben. «So könnten wir noch das letzte Rennen der Saison Ende Oktober in Maienfeld bestreiten. Und so die Geschichte des Rennstalls in Würde beenden.»

Aus dem Rennstall Speck wird künftig wohl der Pensionsstall Speck. Bild: Pascal Bruhin

Sei es nun der 3. September oder der 31. Dezember. Für Hansjörg Speck wird der Tag, an dem er seine Bahn entfernen muss, wohl einer der schwersten seines Lebens sein. Die aufwendige Pflege der eigens konzipierten Anlage mit einem Vlies, einer Schicht Holzschnitzel und einer Sandschicht zuoberst, war für den 55-Jährigen weit mehr als ein Hobby.

Dass nun mehr Zeit für anderes bleibt, ist denn auch der einzige Vorteil, den Sabine Speck dem Ende des Reitstalls abgewinnen kann. Sie, die sich bis jetzt hauptberuflich um die Pferde und deren Training gekümmert hat, will sich fortan wieder mehr ihrer Arbeit im therapeutischen Bereich widmen. Und Pferde wird es im Stall von Sabine und Hansjörg Speck auch weiterhin geben. Allerdings keine Rennpferde mehr, sondern nur noch normale Reitpferde.

