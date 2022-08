Reinach Mann schlug Zehnjährige, weil sie auf dem Trottoir Velo fuhr – Mutter: «Sie hat Angst davor, in die Schule zu gehen» Dieser Vorfall in Reinach gibt zu denken: Ein Mann hatte sich offenbar so sehr über ein Kind aufgeregt, das mit dem Velo auf dem Trottoir fuhr, dass er handgreiflich wurde. Andere beschimpfte er. Dabei haben die Kinder alles richtig gemacht: Seit Januar 2021 dürfen bis 12-Jährige auf dem Gehsteig Velo fahren. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hier soll ein Mann Anna auf den Hinterkopf geschlagen haben, als sie an ihm vorbeifahren wollte. Zvg

Am Dienstagnachmittag fuhr Anna (Name geändert) mit ihrem Fahrrad zur Schule im ehemaligen Reinacher KV-Schulhaus. Etwa auf der Höhe des Gemeindehauses stellte sich ihr ein Mann in den Weg. «Sie erzählte mir, er sei etwa so alt wie ihr Grossvater gewesen, also zwischen 55 und 60 Jahre alt», wie Mutter Seyhan Karakoc gegenüber der AZ sagt. Das Mädchen hielt vor Angst kurz an und fuhr dann um den Mann herum. Dieser soll dann «Weg vom Trottoir!» gerufen und sie beim Vorbeifahren geschlagen haben. «Er hat ihr auf den Hinterkopf gehauen», sagt Karakoc. Zwei Jungen, die hinter Anna fuhren und nicht anhielten, habe der Mann Beleidigungen hinterhergerufen.

Die Zehnjährige sei nach dem Vorfall mit Herzrasen in die Schule gefahren, wo sie glücklicherweise die Freundin ihres älteren Bruders antraf. «Sie begleitete Anna zur Lehrerin, der sie dann alles erzählte», so Karakoc. Seit dem Vorfall will das Mädchen nicht mehr alleine schlafen. «Und sie hat Angst davor, in die Schule zu gehen», erzählt ihre Mutter.

Kinder dürfen auf dem Trottoir fahren

Dabei hat Anna gar nichts Falsches getan. Seit Januar 2021 dürfen Kinder bis 12 Jahre auf Trottoirs Velo fahren, wenn weder Velowege noch Velostreifen vorhanden sind. «Kinder haben zwar kein Vorfahrtsrecht, aber sie dürfen auf dem Gehsteig sein», erklärt Adrian Lischer, Polizeichef der Regionalpolizei AargauSüd. Dies werde den Schulkindern und ihren Eltern aktiv kommuniziert, wie der Reinacher Bildungs-Gemeinderat Bruno Rudolf erklärt. Das Problem: «Erwachsene ohne Kinder im Schulalter wissen oft nichts von dieser Regel», sagt er.

Zurzeit sei ihm aber kein anderer Fall dieser Art bekannt. Polizeichef Lischer bestätigt: «Es ist bisher noch keine solche Anzeige bei uns eingegangen.»

Für E-Bikes und E-Trottis gilt die genannte Regel im Übrigen nicht: «Beide Fahrzeuge dürfen erst ab 14 Jahren gefahren werden, vorausgesetzt, die Person hat ein Töfflibillet», sagt Lischer. Ohne dieses sei der Gebrauch erst ab 16 Jahren erlaubt. Dennoch werde immer wieder beobachtet, dass Kinder unter 14 Jahren auf E-Trottis oder -Bikes fahren.

Neue Schulwege, neue Probleme

So weit in die Zukunft können Annas Eltern zurzeit noch gar nicht vorausdenken. Erst am Donnerstag sei das zehnjährige Mädchen erneut vom selben Mann angehalten worden. «Er hatte eine Glatze und ein blaues Fahrrad», gibt Seyhan Karakoc die Beschreibung ihrer Tochter wieder. Die sei beim erneuten Anblick des Mannes in Tränen ausgebrochen.

«Wir haben versucht, ihr zu erklären, dass es nichts Persönliches ist, dass dieser Mann wohl ein Problem mit Kindern allgemein habe», sagt die Mutter. Seit rund einem Jahr besuchen Primarschulkinder das ehemalige KV-Schulhaus. «Dort hat es beispielsweise keine Turnhalle», sagt sie. Das führe dazu, dass die Kinder mehrmals wöchentlich für den Turnunterricht entweder ins Pfrundmatt-Schulhaus oder nach Pfeffikon fahren müssen.

«Die Kinder sind nun mal mehr auf der Strasse als vor der Eröffnung», sagt Karakoc. Dass sich einige Leute darüber aufregen werden, sei ihr bewusst. Es sei aber noch lange keine Entschuldigung für das Verhalten des Mannes: «Wenn ich mein Kind in die Schule schicke, gehe ich davon aus, dass es heil wieder nach Hause kommt – psychisch und körperlich».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen