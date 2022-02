Reinach: Bestatterin spezialisiert sich auf Naturbestattungen

Reinach Luft-, Wasser- und Diamantbestattungen: Diese Frau erfüllt spezielle Wünsche für die letzte Ruhe Seit zehn Jahren ist Claudia Moldovànyi selbstständige Bestatterin, spezialisiert hat sie sich auf Naturbestattungen: in der Luft, auf dem Wasser oder im Wald. Wie sie zu ihrer Berufung gefunden hat, welche Dienste besonders gefragt sind und welche Fälle ihr nahe gehen. Zara Zatti Jetzt kommentieren 22.02.2022, 05.00 Uhr

Claudia Moldovànyi vor dem Flugzeug für die Luftbestattungen. zvg

«Der Tod gehört zum Leben dazu» – diesen Satz hörte man während der Coronapandemie vermehrt. Eine Frau, auf deren Leben der Satz zutrifft wie sonst auf wenige, ist Claudia Moldovànyi, selbstständige Bestatterin in Reinach. Dabei kommt sie eigentlich aus dem juristischen Bereich und hat lange als Untersuchungsrichterin gearbeitet. Vor zehn Jahren dann der Wechsel ins Bestattungswesen. Warum?

«Die Juristerei ist kein einfaches Terrain, man muss immer tough sein, ich hatte oft das Gefühl, dass ich als Frau mit langen blonden Haaren nicht ernst genommen wurde.»

Moldovànyi fragt bei einem Bestattungsinstitut nach einem Job und wird auch dort zuerst skeptisch beäugt: Die Bestatterin fragt sie, ob sie denn 120 Kilo heben könne – das Körpergewicht eines grossen, schweren Mannes. Moldovànyi antwortet: «Wenn Sie mir etwas Zeit geben, kann ich das lernen» – und bekommt den Job.

Vor zwei Jahren machte sie sich in Reinach dann selbstständig und gründete das Bestattungsunternehmen Luctum. Ihr war klar: «Wenn ich mit der Konkurrenz mithalten will, dann muss ich etwas Neues machen.» Und das tat sie: Luctum bietet Wald-, Wiesen-, See- und Luftbestattungen an. Für letztere stehen dem Unternehmen ein Boot und ein Kleinflugzeug zur Verfügung. Besonders Seebestattungen seien hierzulande gefragt:

«Die Schweiz ist ein Seenland, viele Menschen, die ihre Lebzeit gerne am Wasser verbracht haben, wollen dort auch ihre letzte Ruhe finden.»

Naturbestattungen bewegen sich in einem gesetzlichen Graubereich

Seebestattungen sind in der Schweiz im öffentlichen Raum grundsätzlich erlaubt. Es ist aber nicht die Regel, die Asche einfach über das Wasser zu streuen. Auch ist es nicht erlaubt, naturfremde oder feste Gegenstände wie handelsübliche Urnen einfach im See zu versenken. Zugelassen sind biologisch abbaubare Urnen, die sich mit der Zeit von selbst auflösen.

Die Bestattungsverordnung des Kantons Aargau sieht für kommerzielle Bestattungen ausserhalb von Friedhöfen ausserdem eine Bewilligung der Gemeinde vor. Doch das ist gar nicht so einfach, sagt Moldovànyi:

«Am Hallwilersee liegen etwa 20 Gemeinden, wen soll man da um Erlaubnis bitten, wenn die Asche in der Mitte des Sees beigesetzt wird?»

Gesetzlich handle es sich in der Schweiz bei Naturbestattungen oftmals um einen Graubereich, sagt die 59-Jährige. Auch bei der Luftbestattung: So ist es zwar verboten, Gegenstände aus dem Flugzeug zu werfen, Ballast in Form von Sand abzuwerfen ist dagegen erlaubt. «Deshalb zerkleinere und siebe ich die Asche vor einer Luftbestattung nochmals durch. Diese erreicht dann teilweise gar nie den Boden, die Asche ist so fein und kann je nach Wind sogar bis nach Russland getragen werden.» Zudem wird die Asche nur hoch oben in den Bergen in unbesiedeltem Gebiet verstreut.

Anders als in Deutschland, wo Luftbestattungen verboten sind, sei das Schweizer Gesetz aber relativ liberal. «Deshalb kommen auch viele Deutsche über die Grenze, um ihren Hinterbliebenen die Bestattung zu bieten, die sie sich gewünscht haben.»

Diamantbestattung: Wenn man den geliebten Menschen am Finger trägt

Im Bestattungsangebot von Claudia Moldovànyi findet sich auch noch etwas ganz Exotisches: die Diamantbestattung. Dabei wird aus dem verbliebenen Kohlenstoff der Kremierungsasche ein synthetischer Diamant hergestellt. Bei Luctum wird das Verfahren von einem Unternehmen in Deutschland durchgeführt, erst ein Kunde hat sich für diese Form der Verewigung entschieden. «Für mich ist die Vorstellung, einen geliebten Menschen am Finger zu tragen, auch gewöhnungsbedürftig», sagt Moldovànyi.

Der Tod gehört für sie zum Alltag. Sich daran zu gewöhnen, sei ihr durch ihre frühere Tätigkeit als Untersuchungsrichterin leichter gefallen: «Wenn es einen Unfall gab oder einen Selbstmord, dann musste ich vor Ort sein.» Doch auch heute gebe es noch Momente, die ihr sehr nahegehen:

«Jeder Tod berührt mich, doch wenn Kinder oder junge Menschen sterben, dann passiert es schon mal, dass mir die Tränen kommen.»

Und dann erzählt Moldovànyi noch von einem Moment, den sie nie vergessen wird: Einmal ging sie mit einem Kollegen, den sie vom Englischkurs kannte, am Freitag etwas trinken. Als sie am Montag zur Arbeit kam, sah sie ihn auf der Bahre liegen. «Das war dann hart.»

Dass ihr die Arbeit teilweise nahegeht, das findet sie auch gut: «Ich möchte gar nicht, dass ich da so abgebrüht bin und nichts mehr empfinde. Man macht die Arbeit auch liebevoller, wenn man es nicht einfach ohne Emotionen hinter sich bringt.»

