Klimagespräche in reformierter Kirche Reinach

Reinach Klimagespräche in der Kirche: «Alle sind willkommen» Am Dienstagabend, 8. März, findet im Reinacher Kirchgemeindehaus ein Klimagespräch statt. Es soll das erste von sechs werden. Natasha Hähni 08.03.2022, 05.00 Uhr

Am Dienstagabend wird in der Kirche Reinach nicht gebetet, sondern über den Klimawandel geredet. Britta Gut

Eine Gesprächsrunde zum Thema Umwelt erwartet man in Schulzimmern, an Demonstrationen oder Kundgebungen von Klimaaktivisten und ähnlich Gesinnten. «Eine Demonstration wird das bestimmt nicht», sagt Maja Petrus, Pfarrerin des reformierten Pfarramts Neudorf in Reinach.

In genau dieser Kirche findet am Dienstagabend ein Klimagespräch statt. Nicht im Rahmen einer Messe, sondern als «Schnupper-Abend». Petrus fühlt sich als Pfarrerin betroffen vom Thema. «Aus der Sicht der Kirche ist die Bewahrung der Schöpfung und das gemeinschaftliche Leben natürlich auch sehr wichtig», sagt sie.

Maja Petrus hat das Pfarramt der reformierten Kirche Reinach-Leimbach inne. Peter Siegrist / Aargauer Zeitung

Der Schnupperabend habe aber nichts mit der Religion oder Ideologien zu tun. «Alle sind willkommen. An wen man glaubt und woher man ist, spielt keine Rolle.» Das Thema gehört seit einigen Jahren zu einem der aktuellsten weltweit. Auch wenn die meisten über das Thema Bescheid wissen, fragen sich viele, was sie konkret dagegen machen wollen. Als Einzelperson fühle man sich oft hilflos im Kampf gegen ein Problem so grossen Ausmasses.

Fortsetzung wünschenswert

«Wir wollen deshalb besprechen, wie man das Thema am besten angeht», so Petrus. Dafür wird «Klima» in Teilthemen aufgeteilt. Am Dienstagabend startet die Gruppe mit «Ernährung». «Danach folgen beispielsweise Wohnen und Mobilität.» Dabei handelt es sich nicht um Vorträge, sondern um Gespräche. «Im Idealfall formt sich im Laufe der Zeit eine Gruppe, die sich regelmässig für das Thema einsetzt», so Petrus.

Ziel des Abends sei, konkrete Verhaltensveränderungen zu definieren. Das ganze Leben an einem Abend auf den Kopf zu stellen, sei logischerweise nicht möglich. «Ich könnte auch nicht von heute auf morgen auf eine Südseeinsel ohne Strom ziehen», sagt sie.

Geht der erste Abend gut, so sind noch fünf weitere Abende geplant. «Fortsetzung wünschenswert», steht auf dem Flyer, den die Kirchgemeinde Reinach-Leimbach im Dorf verteilt hat. «Es kann natürlich auch sein, dass wir morgen nur zu zweit hier sitzen», sagt Petrus. Die Ungewissheit verleihe ihr zurzeit ein mulmiges Gefühl. «Ich könnte natürlich auch alleine an der Sache bleiben», sagt sie. Viel lieber lerne sie aber mit und von anderen Menschen.