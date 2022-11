Kita-Übernahme durch Gemeinde zurückgewiesen

Reinach Kita-Übernahme: Erster Versuch an der Wintergmeind ist gescheitert – klappt es beim zweiten Mal? An der Gemeindeversammlung diese Woche ging es gleich bei zwei Traktanden um die externe Kinderbetreuung der Kita Pink Panther. Der Gemeinderat wollte die bisher privat geführte Kita übernehmen. Das vierte Traktandum lehnte die Stimmbevölkerung ganz ab, das dritte wies sie zur Überarbeitung zurück. Natasha Hähni 16.11.2022, 18.00 Uhr

Seit 2004 gibt es in Reinach die Kita Pink Panther. Der Vorstand würde die gerne der Gemeinde übergeben. Bild: Peter Siegrist (2012)/WYS

Einige Vorstandsmitglieder der Kita Pink Panther sind müde, erklärte Gemeinderätin Pia Müller an der Reinacher Gemeindeversammlung. Dies, weil einige von ihnen bereits seit der Eröffnung der Kita vor 18 Jahren dabei seien. «Diese Vorstandsgeneration neigt sich dem Ende zu», heisst es auch in der Botschaft des Gemeinderats. Weil die Suche nach neuen, ehrenamtlichen Mitgliedern aussichtslos sei, habe die Kita eine Übernahme durch die Gemeinde beantragt. Den Antrag präsentierte der Gemeinderat am Dienstagabend der Reinacher Stimmbevölkerung.