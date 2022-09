Reinach: Junglenker verunfallt und muss Ausweis abgeben

Laufenburg Nach folgenschwerem Sturz aus Fenster: Mutter kämpft gegen Freispruch für Betreuungsperson – und ist einen Schritt weiter

2020 stürzte der damals neunjährige Leo in den Tagesstrukturen Laufenburg aus dem Fenster in die Tiefe und verletzte sich dabei lebensgefährlich. Das Laufenburger Bezirksgericht hatte im Sommer die mit der Betreuung beauftragte Person freigesprochen – das aber will Leos Mutter, Marta K., nicht auf sich sitzen lassen: Für sie muss jemand die strafrechtliche Verantwortung dafür übernehmen.