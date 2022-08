Reinacher Schulklasse wird wegen Lehrermangel aufgelöst

Die Flyer-Aktion von Schülerinnen an der Pädagogischen Hochschule war vergeblich. Bis eine Woche vor Schulbeginn hat man im Schulhaus Pfrundmatt in Reinach noch auf eine passende Bewerbung gewartet – ohne Erfolg. So geht es mit einer Klasse nun weiter.

Natasha Hähni 08.08.2022, 05.00 Uhr